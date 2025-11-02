ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Weasy AI είναι 0.0000032 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο WEASY σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής WEASY εύκολα στη MEXC τώρα.

Live Τιμή 1 WEASY σε USD

$0.0000032
$0.0000032$0.0000032
+42.85%1D
USD
Weasy AI (WEASY) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:53:27 (UTC+8)

Weasy AI (WEASY) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.00000224
$ 0.00000224$ 0.00000224
Κατώτ. 24H
$ 0.000004
$ 0.000004$ 0.000004
Υψηλ. 24H

$ 0.00000224
$ 0.00000224$ 0.00000224

$ 0.000004
$ 0.000004$ 0.000004

--
----

--
----

0.00%

+42.85%

-30.44%

-30.44%

Weasy AI (WEASY) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.0000032. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές WEASY μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00000224 και ενός υψηλού $ 0.000004, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του WEASY είναι --, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι --.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το WEASY έχει αλλάξει κατά 0.00% την τελευταία ώρα, +42.85% τις τελευταίες 24 ώρες και -30.44% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Weasy AI (WEASY) Πληροφορίες αγοράς

--
----

$ 11.90K
$ 11.90K$ 11.90K

$ 3.20K
$ 3.20K$ 3.20K

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Weasy AI είναι --, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 11.90K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του WEASY είναι --, με συνολική προσφορά 1000000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 3.20K

Weasy AI (WEASY) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Weasy AI για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ +0.0000009599+42.85%
30 ημέρες$ -0.00000349-52.17%
60 Ημέρες$ -0.00004881-93.85%
90 Ημέρες$ -0.0049968-99.94%
Weasy AI Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το WEASY κατέγραψε μια αλλαγή $ +0.0000009599 (+42.85%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Weasy AI Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -0.00000349 (-52.17%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Weasy AI Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το WEASY άλλαξε κατά $ -0.00004881 (-93.85%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Weasy AI Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ -0.0049968 (-99.94%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Weasy AI (WEASY);

Ελέγξτε τώρα τη Weasy AI σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Weasy AI (WEASY)

At Weasy AI, we believe visual content should be both powerful and protected. That’s why we built a system where users can create highly specific visuals using natural language prompts, and instantly license them as NFTs — without worrying about design files or copyright issues.

Weasy AI είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Weasy AIεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεWEASY τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοWeasy AI ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Weasy AI ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Weasy AI Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Weasy AI (WEASY) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Weasy AI (WEASY) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Weasy AI.

Ελέγξτε την Weasy AI πρόβλεψη τιμής τώρα!

Weasy AI (WEASY) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Weasy AI (WEASY) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του WEASY token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Weasy AI (WEASY)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Weasy AI? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Weasy AI στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

WEASY σε Τοπικά Νομίσματα

1 Weasy AI(WEASY) σε VND
0.084208
1 Weasy AI(WEASY) σε AUD
A$0.000004864
1 Weasy AI(WEASY) σε GBP
0.000002432
1 Weasy AI(WEASY) σε EUR
0.000002752
1 Weasy AI(WEASY) σε USD
$0.0000032
1 Weasy AI(WEASY) σε MYR
RM0.000013408
1 Weasy AI(WEASY) σε TRY
0.0001344
1 Weasy AI(WEASY) σε JPY
¥0.0004896
1 Weasy AI(WEASY) σε ARS
ARS$0.004591104
1 Weasy AI(WEASY) σε RUB
0.000257248
1 Weasy AI(WEASY) σε INR
0.000284064
1 Weasy AI(WEASY) σε IDR
Rp0.053333312
1 Weasy AI(WEASY) σε PHP
0.000187808
1 Weasy AI(WEASY) σε EGP
￡E.0.0001504
1 Weasy AI(WEASY) σε BRL
R$0.000017184
1 Weasy AI(WEASY) σε CAD
C$0.00000448
1 Weasy AI(WEASY) σε BDT
0.000389952
1 Weasy AI(WEASY) σε NGN
0.004624256
1 Weasy AI(WEASY) σε COP
$0.01230768
1 Weasy AI(WEASY) σε ZAR
R.0.000055584
1 Weasy AI(WEASY) σε UAH
0.000133728
1 Weasy AI(WEASY) σε TZS
T.Sh.0.007843136
1 Weasy AI(WEASY) σε VES
Bs0.0007072
1 Weasy AI(WEASY) σε CLP
$0.003008
1 Weasy AI(WEASY) σε PKR
Rs0.00090368
1 Weasy AI(WEASY) σε KZT
0.001689536
1 Weasy AI(WEASY) σε THB
฿0.000103104
1 Weasy AI(WEASY) σε TWD
NT$0.000098528
1 Weasy AI(WEASY) σε AED
د.إ0.000011744
1 Weasy AI(WEASY) σε CHF
Fr0.00000256
1 Weasy AI(WEASY) σε HKD
HK$0.000024864
1 Weasy AI(WEASY) σε AMD
֏0.001220416
1 Weasy AI(WEASY) σε MAD
.د.م0.000029536
1 Weasy AI(WEASY) σε MXN
$0.000059392
1 Weasy AI(WEASY) σε SAR
ريال0.000012
1 Weasy AI(WEASY) σε ETB
Br0.000491616
1 Weasy AI(WEASY) σε KES
KSh0.000412288
1 Weasy AI(WEASY) σε JOD
د.أ0.0000022688
1 Weasy AI(WEASY) σε PLN
0.000011776
1 Weasy AI(WEASY) σε RON
лв0.000014112
1 Weasy AI(WEASY) σε SEK
kr0.000030368
1 Weasy AI(WEASY) σε BGN
лв0.000005408
1 Weasy AI(WEASY) σε HUF
Ft0.001069504
1 Weasy AI(WEASY) σε CZK
0.000067488
1 Weasy AI(WEASY) σε KWD
د.ك0.000000976
1 Weasy AI(WEASY) σε ILS
0.0000104
1 Weasy AI(WEASY) σε BOB
Bs0.000022048
1 Weasy AI(WEASY) σε AZN
0.00000544
1 Weasy AI(WEASY) σε TJS
SM0.000029376
1 Weasy AI(WEASY) σε GEL
0.000008672
1 Weasy AI(WEASY) σε AOA
Kz0.002933088
1 Weasy AI(WEASY) σε BHD
.د.ب0.0000012
1 Weasy AI(WEASY) σε BMD
$0.0000032
1 Weasy AI(WEASY) σε DKK
kr0.000020704
1 Weasy AI(WEASY) σε HNL
L0.000083904
1 Weasy AI(WEASY) σε MUR
0.000146368
1 Weasy AI(WEASY) σε NAD
$0.000055328
1 Weasy AI(WEASY) σε NOK
kr0.000032384
1 Weasy AI(WEASY) σε NZD
$0.000005568
1 Weasy AI(WEASY) σε PAB
B/.0.0000032
1 Weasy AI(WEASY) σε PGK
K0.00001344
1 Weasy AI(WEASY) σε QAR
ر.ق0.000011616
1 Weasy AI(WEASY) σε RSD
дин.0.000323392
1 Weasy AI(WEASY) σε UZS
soʻm0.038095232
1 Weasy AI(WEASY) σε ALL
L0.000267168
1 Weasy AI(WEASY) σε ANG
ƒ0.000005728
1 Weasy AI(WEASY) σε AWG
ƒ0.000005728
1 Weasy AI(WEASY) σε BBD
$0.0000064
1 Weasy AI(WEASY) σε BAM
KM0.000005376
1 Weasy AI(WEASY) σε BIF
Fr0.0093536
1 Weasy AI(WEASY) σε BND
$0.000004128
1 Weasy AI(WEASY) σε BSD
$0.0000032
1 Weasy AI(WEASY) σε JMD
$0.00051216
1 Weasy AI(WEASY) σε KHR
0.0128
1 Weasy AI(WEASY) σε KMF
Fr0.0013632
1 Weasy AI(WEASY) σε LAK
0.069565216
1 Weasy AI(WEASY) σε LKR
රු0.000971456
1 Weasy AI(WEASY) σε MDL
L0.000054304
1 Weasy AI(WEASY) σε MGA
Ar0.01434976
1 Weasy AI(WEASY) σε MOP
P0.000025536
1 Weasy AI(WEASY) σε MVR
0.00004896
1 Weasy AI(WEASY) σε MWK
MK0.00553632
1 Weasy AI(WEASY) σε MZN
MT0.00020448
1 Weasy AI(WEASY) σε NPR
रु0.000452608
1 Weasy AI(WEASY) σε PYG
0.0225344
1 Weasy AI(WEASY) σε RWF
Fr0.0046368
1 Weasy AI(WEASY) σε SBD
$0.000026336
1 Weasy AI(WEASY) σε SCR
0.000046848
1 Weasy AI(WEASY) σε SRD
$0.0001232
1 Weasy AI(WEASY) σε SVC
$0.000027904
1 Weasy AI(WEASY) σε SZL
L0.000055328
1 Weasy AI(WEASY) σε TMT
m0.0000112
1 Weasy AI(WEASY) σε TND
د.ت0.0000094208
1 Weasy AI(WEASY) σε TTD
$0.0000216
1 Weasy AI(WEASY) σε UGX
Sh0.0111104
1 Weasy AI(WEASY) σε XAF
Fr0.001808
1 Weasy AI(WEASY) σε XCD
$0.00000864
1 Weasy AI(WEASY) σε XOF
Fr0.001808
1 Weasy AI(WEASY) σε XPF
Fr0.0003264
1 Weasy AI(WEASY) σε BWP
P0.000042848
1 Weasy AI(WEASY) σε BZD
$0.0000064
1 Weasy AI(WEASY) σε CVE
$0.00030416
1 Weasy AI(WEASY) σε DJF
Fr0.0005664
1 Weasy AI(WEASY) σε DOP
$0.000204992
1 Weasy AI(WEASY) σε DZD
د.ج0.000415904
1 Weasy AI(WEASY) σε FJD
$0.000007328
1 Weasy AI(WEASY) σε GNF
Fr0.027584
1 Weasy AI(WEASY) σε GTQ
Q0.000024448
1 Weasy AI(WEASY) σε GYD
$0.000667616
1 Weasy AI(WEASY) σε ISK
kr0.0003968

Weasy AI Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Weasy AI, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Whitepaper
Επίσημος Ιστότοπος Weasy AI
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Weasy AI

Πόσο αξίζει το Weasy AI (WEASY) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή WEASY στο USD είναι 0.0000032 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή WEASY σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του WEASY σε USD είναι $ 0.0000032. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Weasy AI;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το WEASY είναι -- USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του WEASY;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του WEASY είναι -- USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του WEASY;
Το WEASY πέτυχε τιμή ATH ύψους -- USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του WEASY;
Το WEASY είχε τιμή ATL ύψους -- USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του WEASY;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το WEASY είναι $ 11.90K USD.
Θα ανέβει το WEASY υψηλότερα φέτος;
Το WEASY μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την WEASY πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:53:27 (UTC+8)

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Γιατί Τόσοι Πολλοί Άνθρωποι Συνεχίζουν Να Χάνουν Χρήματα Σε Μια Ανοδική Πορεία;

October 6, 2025

Η Άνοδος των Δικτύων Bitcoin Layer 2: Κατανοώντας την Τεχνολογία που Μετασχηματίζει το Μέλλον του Bitcoin το 2025

October 6, 2025

Altcoins το 2025: Όταν το TOTAL3 φτάνει σε νέα υψηλά αλλά το χαρτοφυλάκιό σας δεν κινείται

October 5, 2025
Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

