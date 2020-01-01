Wrapped Accumulate (WACME) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Wrapped Accumulate (WACME), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Wrapped Accumulate (WACME) The Accumulate Protocol(“Accumulate”)is an identity-based, Delegated Proof of Stake(DPoS) blockchain designed to power the digital economy through interoperability with Layer-1 blockchains, integration with enterprise tech stacks, and interfacing with the World Wide Web.Accumulate bypasses the trilemma of security, scalability, and decentralization by implementing a chain-of-chains architecture in which digital identities with the ability to manage keys, tokens, data, and other identities are treated as their own independent blockchains. Επίσημη ιστοσελίδα: https://accumulatenetwork.io Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://accumulatenetwork.io/whitepaper Block Explorer: https://explorer.accumulatenetwork.io Αγοράστε WACME τώρα!

Wrapped Accumulate (WACME) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Wrapped Accumulate (WACME), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 209.85K $ 209.85K $ 209.85K Συνολική προμήθεια: $ 32.03M $ 32.03M $ 32.03M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 32.03M $ 32.03M $ 32.03M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 3.28M $ 3.28M $ 3.28M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.1036 $ 0.1036 $ 0.1036 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00000999576793482 $ 0.00000999576793482 $ 0.00000999576793482 Τρέχουσα τιμή: $ 0.006552 $ 0.006552 $ 0.006552 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Wrapped Accumulate (WACME)

Tokenomics Wrapped Accumulate (WACME): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Wrapped Accumulate (WACME) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός WACME token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα WACME token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του WACME, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του WACME token!

Πώς να Αγοράσετε WACME Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε Wrapped Accumulate (WACME) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς WACME, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε WACME στη MEXC τώρα!

Wrapped Accumulate (WACME) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών WACME βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών WACME τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής WACME Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το WACME; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του WACME συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του WACME Token τώρα!

