VentureMind AI (VNTR) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το VentureMind AI (VNTR), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο.

Πληροφορίες VentureMind AI (VNTR) VentureMind AI is a groundbreaking platform at the intersection of artificial intelligence, blockchain, and robotics, designed to empower users with specialized AI tools, customizable AI agents, and remotely controlled robotic solutions. Built on the Solana blockchain and integrated with Theta Network, the platform delivers decentralized, AI driven solutions tailored for industries like construction, security, education, and entertainment. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.venturemind.ai/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docsend.com/view/t7zyddqnuecj78t5 Block Explorer: https://solscan.io/token/4JFcUJ1HfFKz2F8thdu2frk558EjrLvKEmeMq1ZM2xBP Αγοράστε VNTR τώρα!

VentureMind AI (VNTR) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για VentureMind AI (VNTR), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 761.64K $ 761.64K $ 761.64K Συνολική προμήθεια: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 433.00M $ 433.00M $ 433.00M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 879.49K $ 879.49K $ 879.49K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.0385 $ 0.0385 $ 0.0385 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00146562463891106 $ 0.00146562463891106 $ 0.00146562463891106 Τρέχουσα τιμή: $ 0.001759 $ 0.001759 $ 0.001759 Μάθετε περισσότερα για την τιμή VentureMind AI (VNTR)

Tokenomics VentureMind AI (VNTR): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του VentureMind AI (VNTR) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός VNTR token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα VNTR token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του VNTR, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του VNTR token!

Πώς να Αγοράσετε VNTR Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε VentureMind AI (VNTR) στο χαρτοφυλάκιό σας;

VentureMind AI (VNTR) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών VNTR βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών VNTR τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής VNTR Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το VNTR; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του VNTR συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του VNTR Token τώρα!

