VIDT DAO (VIDT) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το VIDT DAO (VIDT), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

VIDT DAO is a cutting-edge blockchain project that leverages timestamping technology to restore digital trust using its Web3 ecosystem. It operates as an open-source platform, using its unique blockchain technology to ensure the authenticity and integrity of data and documents. Επίσημη ιστοσελίδα: https://vidt-dao.com Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://www.vidt-dao.com/vidt-token Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x3be7bf1a5f23bd8336787d0289b70602f1940875

VIDT DAO (VIDT) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για VIDT DAO (VIDT), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 131.61K $ 131.61K $ 131.61K Συνολική προμήθεια: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 879.77M $ 879.77M $ 879.77M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 149.60K $ 149.60K $ 149.60K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.05612 $ 0.05612 $ 0.05612 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.000173479477459712 $ 0.000173479477459712 $ 0.000173479477459712 Τρέχουσα τιμή: $ 0.0001496 $ 0.0001496 $ 0.0001496 Μάθετε περισσότερα για την τιμή VIDT DAO (VIDT)

Tokenomics VIDT DAO (VIDT): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του VIDT DAO (VIDT) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός VIDT token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα VIDT token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του VIDT, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του VIDT token!

Πώς να Αγοράσετε VIDT Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε VIDT DAO (VIDT) στο χαρτοφυλάκιό σας;

VIDT DAO (VIDT) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών VIDT βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών VIDT τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής VIDT Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το VIDT; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του VIDT συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του VIDT Token τώρα!

