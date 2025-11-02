ΑνταλλαγήDEX+
Αγορά κρυπτοΑγορέςSpotFutures500XEarnΕκδηλώσεις
Περισσότερα
Blue Chip Blitz
Η σημερινή ζωντανή τιμή VFY είναι 0.07088 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο VFY σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής VFY εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή VFY είναι 0.07088 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο VFY σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής VFY εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το VFY

Πληροφορίες Τιμής VFY

Τι είναι το VFY

Whitepaper VFY

Επίσημος Ιστότοπος VFY

Tokenomics VFY

Προβλέψεις Τιμών VFY

Ιστορικό VFY

Οδηγός Αγοράς VFY

Μετατροπέας νομίσματος VFY-σε-Fiat

Spot VFY

VFY Futures USDT-M

Πριν από το άνοιγμα της αγοράς

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

VFY Λογότ.

Τιμή VFY(VFY)

Live Τιμή 1 VFY σε USD

$0.0709
$0.0709$0.0709
-6.85%1D
USD
VFY (VFY) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:52:20 (UTC+8)

VFY (VFY) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.07085
$ 0.07085$ 0.07085
Κατώτ. 24H
$ 0.0829
$ 0.0829$ 0.0829
Υψηλ. 24H

$ 0.07085
$ 0.07085$ 0.07085

$ 0.0829
$ 0.0829$ 0.0829

--
----

--
----

-1.37%

-6.85%

-17.26%

-17.26%

VFY (VFY) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.07088. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές VFY μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.07085 και ενός υψηλού $ 0.0829, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του VFY είναι --, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι --.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το VFY έχει αλλάξει κατά -1.37% την τελευταία ώρα, -6.85% τις τελευταίες 24 ώρες και -17.26% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

VFY (VFY) Πληροφορίες αγοράς

--
----

$ 161.87K
$ 161.87K$ 161.87K

$ 70.88M
$ 70.88M$ 70.88M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ZKVERIFY

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του VFY είναι --, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 161.87K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του VFY είναι --, με συνολική προσφορά 1000000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 70.88M

VFY (VFY) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών VFY για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.0052138-6.85%
30 ημέρες$ -0.03872-35.33%
60 Ημέρες$ +0.02088+41.76%
90 Ημέρες$ +0.02088+41.76%
VFY Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το VFY κατέγραψε μια αλλαγή $ -0.0052138 (-6.85%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

VFY Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -0.03872 (-35.33%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

VFY Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το VFY άλλαξε κατά $ +0.02088 (+41.76%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

VFY Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +0.02088 (+41.76%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του VFY (VFY);

Ελέγξτε τώρα τη VFY σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι VFY (VFY)

zkVerify is the universal and ultra-efficient proof verification layer for real-world, practical applications across the Internet. By dramatically reducing the barrier to access zero-knowledge proof verifications, zkVerify unlocks scalability and huge growth potential in sectors across DeFi, AI, and everyday digital interactions.

VFY είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των VFYεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεVFY τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοVFY ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας VFY ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

VFY Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το VFY (VFY) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία VFY (VFY) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το VFY.

Ελέγξτε την VFY πρόβλεψη τιμής τώρα!

VFY (VFY) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του VFY (VFY) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του VFY token τώρα!

Πώς να αγοράσετε VFY (VFY)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε VFY? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα VFY στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

VFY σε Τοπικά Νομίσματα

1 VFY(VFY) σε VND
1,865.2072
1 VFY(VFY) σε AUD
A$0.1077376
1 VFY(VFY) σε GBP
0.0538688
1 VFY(VFY) σε EUR
0.0609568
1 VFY(VFY) σε USD
$0.07088
1 VFY(VFY) σε MYR
RM0.2969872
1 VFY(VFY) σε TRY
2.97696
1 VFY(VFY) σε JPY
¥10.84464
1 VFY(VFY) σε ARS
ARS$101.6929536
1 VFY(VFY) σε RUB
5.6980432
1 VFY(VFY) σε INR
6.2920176
1 VFY(VFY) σε IDR
Rp1,181.3328608
1 VFY(VFY) σε PHP
4.1599472
1 VFY(VFY) σε EGP
￡E.3.33136
1 VFY(VFY) σε BRL
R$0.3806256
1 VFY(VFY) σε CAD
C$0.099232
1 VFY(VFY) σε BDT
8.6374368
1 VFY(VFY) σε NGN
102.4272704
1 VFY(VFY) σε COP
$272.615112
1 VFY(VFY) σε ZAR
R.1.2311856
1 VFY(VFY) σε UAH
2.9620752
1 VFY(VFY) σε TZS
T.Sh.173.7254624
1 VFY(VFY) σε VES
Bs15.66448
1 VFY(VFY) σε CLP
$66.6272
1 VFY(VFY) σε PKR
Rs20.016512
1 VFY(VFY) σε KZT
37.4232224
1 VFY(VFY) σε THB
฿2.2837536
1 VFY(VFY) σε TWD
NT$2.1823952
1 VFY(VFY) σε AED
د.إ0.2601296
1 VFY(VFY) σε CHF
Fr0.056704
1 VFY(VFY) σε HKD
HK$0.5507376
1 VFY(VFY) σε AMD
֏27.0322144
1 VFY(VFY) σε MAD
.د.م0.6542224
1 VFY(VFY) σε MXN
$1.3155328
1 VFY(VFY) σε SAR
ريال0.2658
1 VFY(VFY) σε ETB
Br10.8892944
1 VFY(VFY) σε KES
KSh9.1321792
1 VFY(VFY) σε JOD
د.أ0.05025392
1 VFY(VFY) σε PLN
0.2608384
1 VFY(VFY) σε RON
лв0.3125808
1 VFY(VFY) σε SEK
kr0.6726512
1 VFY(VFY) σε BGN
лв0.1197872
1 VFY(VFY) σε HUF
Ft23.6895136
1 VFY(VFY) σε CZK
1.4948592
1 VFY(VFY) σε KWD
د.ك0.0216184
1 VFY(VFY) σε ILS
0.23036
1 VFY(VFY) σε BOB
Bs0.4883632
1 VFY(VFY) σε AZN
0.120496
1 VFY(VFY) σε TJS
SM0.6506784
1 VFY(VFY) σε GEL
0.1920848
1 VFY(VFY) σε AOA
Kz64.9678992
1 VFY(VFY) σε BHD
.د.ب0.02658
1 VFY(VFY) σε BMD
$0.07088
1 VFY(VFY) σε DKK
kr0.4585936
1 VFY(VFY) σε HNL
L1.8584736
1 VFY(VFY) σε MUR
3.2420512
1 VFY(VFY) σε NAD
$1.2255152
1 VFY(VFY) σε NOK
kr0.7173056
1 VFY(VFY) σε NZD
$0.1233312
1 VFY(VFY) σε PAB
B/.0.07088
1 VFY(VFY) σε PGK
K0.297696
1 VFY(VFY) σε QAR
ر.ق0.2572944
1 VFY(VFY) σε RSD
дин.7.1631328
1 VFY(VFY) σε UZS
soʻm843.8093888
1 VFY(VFY) σε ALL
L5.9177712
1 VFY(VFY) σε ANG
ƒ0.1268752
1 VFY(VFY) σε AWG
ƒ0.1268752
1 VFY(VFY) σε BBD
$0.14176
1 VFY(VFY) σε BAM
KM0.1190784
1 VFY(VFY) σε BIF
Fr207.18224
1 VFY(VFY) σε BND
$0.0914352
1 VFY(VFY) σε BSD
$0.07088
1 VFY(VFY) σε JMD
$11.344344
1 VFY(VFY) σε KHR
283.52
1 VFY(VFY) σε KMF
Fr30.19488
1 VFY(VFY) σε LAK
1,540.8695344
1 VFY(VFY) σε LKR
රු21.5177504
1 VFY(VFY) σε MDL
L1.2028336
1 VFY(VFY) σε MGA
Ar317.847184
1 VFY(VFY) σε MOP
P0.5656224
1 VFY(VFY) σε MVR
1.084464
1 VFY(VFY) σε MWK
MK122.629488
1 VFY(VFY) σε MZN
MT4.529232
1 VFY(VFY) σε NPR
रु10.0252672
1 VFY(VFY) σε PYG
499.13696
1 VFY(VFY) σε RWF
Fr102.70512
1 VFY(VFY) σε SBD
$0.5833424
1 VFY(VFY) σε SCR
1.0376832
1 VFY(VFY) σε SRD
$2.72888
1 VFY(VFY) σε SVC
$0.6180736
1 VFY(VFY) σε SZL
L1.2255152
1 VFY(VFY) σε TMT
m0.24808
1 VFY(VFY) σε TND
د.ت0.20867072
1 VFY(VFY) σε TTD
$0.47844
1 VFY(VFY) σε UGX
Sh246.09536
1 VFY(VFY) σε XAF
Fr40.0472
1 VFY(VFY) σε XCD
$0.191376
1 VFY(VFY) σε XOF
Fr40.0472
1 VFY(VFY) σε XPF
Fr7.22976
1 VFY(VFY) σε BWP
P0.9490832
1 VFY(VFY) σε BZD
$0.14176
1 VFY(VFY) σε CVE
$6.737144
1 VFY(VFY) σε DJF
Fr12.54576
1 VFY(VFY) σε DOP
$4.5405728
1 VFY(VFY) σε DZD
د.ج9.2122736
1 VFY(VFY) σε FJD
$0.1623152
1 VFY(VFY) σε GNF
Fr610.9856
1 VFY(VFY) σε GTQ
Q0.5415232
1 VFY(VFY) σε GYD
$14.7876944
1 VFY(VFY) σε ISK
kr8.78912

VFY Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του VFY, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Whitepaper
Επίσημος Ιστότοπος VFY
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με VFY

Πόσο αξίζει το VFY (VFY) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή VFY στο USD είναι 0.07088 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή VFY σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του VFY σε USD είναι $ 0.07088. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του VFY;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το VFY είναι -- USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του VFY;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του VFY είναι -- USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του VFY;
Το VFY πέτυχε τιμή ATH ύψους -- USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του VFY;
Το VFY είχε τιμή ATL ύψους -- USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του VFY;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το VFY είναι $ 161.87K USD.
Θα ανέβει το VFY υψηλότερα φέτος;
Το VFY μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την VFY πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:52:20 (UTC+8)

VFY (VFY) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Δημοφιλή νέα

Γιατί Τόσοι Πολλοί Άνθρωποι Συνεχίζουν Να Χάνουν Χρήματα Σε Μια Ανοδική Πορεία;

October 6, 2025

Η Άνοδος των Δικτύων Bitcoin Layer 2: Κατανοώντας την Τεχνολογία που Μετασχηματίζει το Μέλλον του Bitcoin το 2025

October 6, 2025

Altcoins το 2025: Όταν το TOTAL3 φτάνει σε νέα υψηλά αλλά το χαρτοφυλάκιό σας δεν κινείται

October 5, 2025
Προβολή Περισσότερων

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

Υπολογιστής VFY-σε-USD

Ποσό

VFY
VFY
USD
USD

1 VFY = 0.07088 USD

Συναλλαγή VFY

VFY/USDT
$0.0709
$0.0709$0.0709
-6.89%

Συμμετοχή στη MEXC Σήμερα

-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή, --Αμοιβή Λήπτη Spot
-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή Futures, -- Αμοιβή Λήπτη Futures

ΔΗΜ.

Οι τρέχουσες τάσεις των κρυπτονομισμάτων που κερδίζουν σημαντική προσοχή στην αγορά

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$111,130.00
$111,130.00$111,130.00

+0.76%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,895.21
$3,895.21$3,895.21

0.00%

PayAI Network Λογότ.

PayAI Network

PAYAI

$0.02935
$0.02935$0.02935

-2.32%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$186.35
$186.35$186.35

-0.03%

USDCoin Λογότ.

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

-0.01%

ΜΕΓΙΣΤΟΣ Όγκος

Τα κρυπτονομίσματα με τον υψηλότερο όγκο συναλλαγών

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$111,130.00
$111,130.00$111,130.00

+0.76%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,895.21
$3,895.21$3,895.21

0.00%

DASH Λογότ.

DASH

DASH

$89.18
$89.18$89.18

+25.76%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$186.35
$186.35$186.35

-0.03%

XRP Λογότ.

XRP

XRP

$2.5444
$2.5444$2.5444

+1.73%

Προστέθηκε πρόσφατα

Τα κρυπτονομίσματα που καταχωρίστηκαν πρόσφατα και είναι διαθέσιμα για συναλλαγές

TeaFi Λογότ.

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Λογότ.

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.7460
$0.7460$0.7460

+1,392.00%

Credia Layer Λογότ.

Credia Layer

CRED

$0.05646
$0.05646$0.05646

+182.30%

Audiera Λογότ.

Audiera

BEAT

$0.08082
$0.08082$0.08082

-4.18%

Κορυφ. κερδισμ.

Οι μεγαλύτερες σημερινές άνοδοι των κρύπτο

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.7460
$0.7460$0.7460

+1,392.00%

Deepswap Protocol Λογότ.

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000012
$0.000000000000000000000012$0.000000000000000000000012

+140.00%

FYNOR Λογότ.

FYNOR

FYNOR

$0.0044571
$0.0044571$0.0044571

+118.51%

Ai Xovia Λογότ.

Ai Xovia

AIX

$2.544881
$2.544881$2.544881

+77.31%

ZKsync Λογότ.

ZKsync

ZK

$0.06865
$0.06865$0.06865

+57.59%