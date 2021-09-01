VEMP (VEMP) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το VEMP (VEMP), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες VEMP (VEMP) vEmpire DDAO is a unique protocol which facilitates Metaverse token staking onto its platform, redistributing profits to its users and its new form of Democratic DAO.Alongside its staking of AXS, MANA, SAND, STARL & Ethereum they also have their play to earn game launching in November 2021. Επίσημη ιστοσελίδα: https://vemp.xyz Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://2432503192-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F3Fm3GVNNJOSvH6h9bfX4%2Fuploads%2FJ7YCRkrWQGj7dPb7fdME%2FvEmpire%20Whitepaper.pdf?alt=media&token=76b760c9-f736-44b2-94eb-bac364f57e6a Block Explorer: https://arbiscan.io/token/0xaf7e3f16d747e77e927dc94287f86eb95a64d83d Αγοράστε VEMP τώρα!

VEMP (VEMP) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για VEMP (VEMP), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 317.68K $ 317.68K $ 317.68K Συνολική προμήθεια: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 392.93M $ 392.93M $ 392.93M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 404.25K $ 404.25K $ 404.25K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.67 $ 0.67 $ 0.67 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.000507096748872242 $ 0.000507096748872242 $ 0.000507096748872242 Τρέχουσα τιμή: $ 0.0008085 $ 0.0008085 $ 0.0008085 Μάθετε περισσότερα για την τιμή VEMP (VEMP)

Tokenomics VEMP (VEMP): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του VEMP (VEMP) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός VEMP token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα VEMP token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του VEMP, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του VEMP token!

Πώς να Αγοράσετε VEMP Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε VEMP (VEMP) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς VEMP, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε VEMP στη MEXC τώρα!

VEMP (VEMP) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών VEMP βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών VEMP τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής VEMP Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το VEMP; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του VEMP συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του VEMP Token τώρα!

