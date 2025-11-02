ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Unstable Tether είναι 0.0001447 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο USDUT σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής USDUT εύκολα στη MEXC τώρα.

Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:51:45 (UTC+8)

Unstable Tether (USDUT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.0001442
$ 0.0001442$ 0.0001442
Κατώτ. 24H
$ 0.0001463
$ 0.0001463$ 0.0001463
Υψηλ. 24H

$ 0.0001442
$ 0.0001442$ 0.0001442

$ 0.0001463
$ 0.0001463$ 0.0001463

--
----

--
----

-0.14%

-0.13%

-13.67%

-13.67%

Unstable Tether (USDUT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.0001447. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές USDUT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.0001442 και ενός υψηλού $ 0.0001463, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του USDUT είναι --, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι --.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το USDUT έχει αλλάξει κατά -0.14% την τελευταία ώρα, -0.13% τις τελευταίες 24 ώρες και -13.67% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Unstable Tether (USDUT) Πληροφορίες αγοράς

--
----

$ 55.35K
$ 55.35K$ 55.35K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Unstable Tether είναι --, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 55.35K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του USDUT είναι --, με συνολική προσφορά --. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι --

Unstable Tether (USDUT) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Unstable Tether για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.000000189-0.13%
30 ημέρες$ -0.0005089-77.87%
60 Ημέρες$ -0.0035923-96.13%
90 Ημέρες$ -0.0018553-92.77%
Unstable Tether Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το USDUT κατέγραψε μια αλλαγή $ -0.000000189 (-0.13%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Unstable Tether Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -0.0005089 (-77.87%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Unstable Tether Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το USDUT άλλαξε κατά $ -0.0035923 (-96.13%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Unstable Tether Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ -0.0018553 (-92.77%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Unstable Tether (USDUT);

Ελέγξτε τώρα τη Unstable Tether σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Unstable Tether (USDUT)

USDUT is a meme coin themed around the “unstable dollar peg,” with a narrative centered on deliberate instability to drive speculative interest.

Unstable Tether είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Unstable Tetherεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεUSDUT τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοUnstable Tether ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Unstable Tether ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Unstable Tether Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Unstable Tether (USDUT) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Unstable Tether (USDUT) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Unstable Tether.

Ελέγξτε την Unstable Tether πρόβλεψη τιμής τώρα!

Unstable Tether (USDUT) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Unstable Tether (USDUT) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του USDUT token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Unstable Tether (USDUT)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Unstable Tether? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Unstable Tether στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Unstable Tether

Πόσο αξίζει το Unstable Tether (USDUT) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή USDUT στο USD είναι 0.0001447 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή USDUT σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του USDUT σε USD είναι $ 0.0001447. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Unstable Tether;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το USDUT είναι -- USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του USDUT;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του USDUT είναι -- USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του USDUT;
Το USDUT πέτυχε τιμή ATH ύψους -- USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του USDUT;
Το USDUT είχε τιμή ATL ύψους -- USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του USDUT;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το USDUT είναι $ 55.35K USD.
Θα ανέβει το USDUT υψηλότερα φέτος;
Το USDUT μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την USDUT πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:51:45 (UTC+8)

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

