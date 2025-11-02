Τιμή Unstable Tether(USDUT)
Unstable Tether (USDUT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.0001447. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές USDUT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.0001442 και ενός υψηλού $ 0.0001463, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του USDUT είναι --, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι --.
Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το USDUT έχει αλλάξει κατά -0.14% την τελευταία ώρα, -0.13% τις τελευταίες 24 ώρες και -13.67% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.
Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Unstable Tether είναι --, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 55.35K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του USDUT είναι --, με συνολική προσφορά --. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι --
Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Unstable Tether για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:
|Περίοδος
|Αλλαγή (USD)
|Αλλαγή (%)
|Σήμερα
|$ -0.000000189
|-0.13%
|30 ημέρες
|$ -0.0005089
|-77.87%
|60 Ημέρες
|$ -0.0035923
|-96.13%
|90 Ημέρες
|$ -0.0018553
|-92.77%
Σήμερα, το USDUT κατέγραψε μια αλλαγή $ -0.000000189 (-0.13%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -0.0005089 (-77.87%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.
Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το USDUT άλλαξε κατά $ -0.0035923 (-96.13%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.
Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ -0.0018553 (-92.77%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.
Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Unstable Tether (USDUT);
Ελέγξτε τώρα τη Unstable Tether σελίδα Ιστορικό τιμών.
USDUT is a meme coin themed around the “unstable dollar peg,” with a narrative centered on deliberate instability to drive speculative interest.
Unstable Tether είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Unstable Tetherεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.
Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεUSDUT τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοUnstable Tether ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.
Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Unstable Tether ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.
Πόσο θα αξίζει το Unstable Tether (USDUT) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Unstable Tether (USDUT) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Unstable Tether.
Ελέγξτε την Unstable Tether πρόβλεψη τιμής τώρα!
Η κατανόηση των tokenomics του Unstable Tether (USDUT) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του USDUT token τώρα!
Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Unstable Tether? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Unstable Tether στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.
