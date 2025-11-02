ΑνταλλαγήDEX+
Αγορά κρυπτοΑγορέςSpotFutures500XEarnΕκδηλώσεις
Περισσότερα
Blue Chip Blitz
Η σημερινή ζωντανή τιμή UnitedHealth είναι 337.43 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο UNHON σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής UNHON εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή UnitedHealth είναι 337.43 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο UNHON σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής UNHON εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το UNHON

Πληροφορίες Τιμής UNHON

Τι είναι το UNHON

Επίσημος Ιστότοπος UNHON

Tokenomics UNHON

Προβλέψεις Τιμών UNHON

Ιστορικό UNHON

Οδηγός Αγοράς UNHON

Μετατροπέας νομίσματος UNHON-σε-Fiat

Spot UNHON

Πριν από το άνοιγμα της αγοράς

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

UnitedHealth Λογότ.

Τιμή UnitedHealth(UNHON)

Live Τιμή 1 UNHON σε USD

$337.43
$337.43$337.43
-1.04%1D
USD
UnitedHealth (UNHON) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:50:47 (UTC+8)

UnitedHealth (UNHON) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 337.03
$ 337.03$ 337.03
Κατώτ. 24H
$ 342.27
$ 342.27$ 342.27
Υψηλ. 24H

$ 337.03
$ 337.03$ 337.03

$ 342.27
$ 342.27$ 342.27

$ 390.3287355029531
$ 390.3287355029531$ 390.3287355029531

$ 304.5677510227731
$ 304.5677510227731$ 304.5677510227731

-0.12%

-1.04%

-7.28%

-7.28%

UnitedHealth (UNHON) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 337.43. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές UNHON μεταξύ ενός χαμηλού $ 337.03 και ενός υψηλού $ 342.27, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του UNHON είναι $ 390.3287355029531, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 304.5677510227731.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το UNHON έχει αλλάξει κατά -0.12% την τελευταία ώρα, -1.04% τις τελευταίες 24 ώρες και -7.28% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

UnitedHealth (UNHON) Πληροφορίες αγοράς

No.2141

$ 1.05M
$ 1.05M$ 1.05M

$ 55.64K
$ 55.64K$ 55.64K

$ 1.05M
$ 1.05M$ 1.05M

3.12K
3.12K 3.12K

3,120.66613914
3,120.66613914 3,120.66613914

ETH

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του UnitedHealth είναι $ 1.05M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 55.64K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του UNHON είναι 3.12K, με συνολική προσφορά 3120.66613914. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.05M

UnitedHealth (UNHON) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών UnitedHealth για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -3.5462-1.04%
30 ημέρες$ -21.13-5.90%
60 Ημέρες$ +77.43+29.78%
90 Ημέρες$ +77.43+29.78%
UnitedHealth Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το UNHON κατέγραψε μια αλλαγή $ -3.5462 (-1.04%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

UnitedHealth Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -21.13 (-5.90%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

UnitedHealth Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το UNHON άλλαξε κατά $ +77.43 (+29.78%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

UnitedHealth Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +77.43 (+29.78%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του UnitedHealth (UNHON);

Ελέγξτε τώρα τη UnitedHealth σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι UnitedHealth (UNHON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

UnitedHealth είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των UnitedHealthεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεUNHON τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοUnitedHealth ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας UnitedHealth ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

UnitedHealth Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το UnitedHealth (UNHON) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία UnitedHealth (UNHON) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το UnitedHealth.

Ελέγξτε την UnitedHealth πρόβλεψη τιμής τώρα!

UnitedHealth (UNHON) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του UnitedHealth (UNHON) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του UNHON token τώρα!

Πώς να αγοράσετε UnitedHealth (UNHON)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε UnitedHealth? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα UnitedHealth στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

UNHON σε Τοπικά Νομίσματα

1 UnitedHealth(UNHON) σε VND
8,879,470.45
1 UnitedHealth(UNHON) σε AUD
A$512.8936
1 UnitedHealth(UNHON) σε GBP
256.4468
1 UnitedHealth(UNHON) σε EUR
290.1898
1 UnitedHealth(UNHON) σε USD
$337.43
1 UnitedHealth(UNHON) σε MYR
RM1,413.8317
1 UnitedHealth(UNHON) σε TRY
14,172.06
1 UnitedHealth(UNHON) σε JPY
¥51,626.79
1 UnitedHealth(UNHON) σε ARS
ARS$484,117.5696
1 UnitedHealth(UNHON) σε RUB
27,125.9977
1 UnitedHealth(UNHON) σε INR
29,953.6611
1 UnitedHealth(UNHON) σε IDR
Rp5,623,831.0838
1 UnitedHealth(UNHON) σε PHP
19,803.7667
1 UnitedHealth(UNHON) σε EGP
￡E.15,859.21
1 UnitedHealth(UNHON) σε BRL
R$1,811.9991
1 UnitedHealth(UNHON) σε CAD
C$472.402
1 UnitedHealth(UNHON) σε BDT
41,119.2198
1 UnitedHealth(UNHON) σε NGN
487,613.3444
1 UnitedHealth(UNHON) σε COP
$1,297,806.3945
1 UnitedHealth(UNHON) σε ZAR
R.5,861.1591
1 UnitedHealth(UNHON) σε UAH
14,101.1997
1 UnitedHealth(UNHON) σε TZS
T.Sh.827,034.1814
1 UnitedHealth(UNHON) σε VES
Bs74,572.03
1 UnitedHealth(UNHON) σε CLP
$317,184.2
1 UnitedHealth(UNHON) σε PKR
Rs95,290.232
1 UnitedHealth(UNHON) σε KZT
178,156.2914
1 UnitedHealth(UNHON) σε THB
฿10,871.9946
1 UnitedHealth(UNHON) σε TWD
NT$10,389.4697
1 UnitedHealth(UNHON) σε AED
د.إ1,238.3681
1 UnitedHealth(UNHON) σε CHF
Fr269.944
1 UnitedHealth(UNHON) σε HKD
HK$2,621.8311
1 UnitedHealth(UNHON) σε AMD
֏128,689.0534
1 UnitedHealth(UNHON) σε MAD
.د.م3,114.4789
1 UnitedHealth(UNHON) σε MXN
$6,262.7008
1 UnitedHealth(UNHON) σε SAR
ريال1,265.3625
1 UnitedHealth(UNHON) σε ETB
Br51,839.3709
1 UnitedHealth(UNHON) σε KES
KSh43,474.4812
1 UnitedHealth(UNHON) σε JOD
د.أ239.23787
1 UnitedHealth(UNHON) σε PLN
1,241.7424
1 UnitedHealth(UNHON) σε RON
лв1,488.0663
1 UnitedHealth(UNHON) σε SEK
kr3,202.2107
1 UnitedHealth(UNHON) σε BGN
лв570.2567
1 UnitedHealth(UNHON) σε HUF
Ft112,775.8546
1 UnitedHealth(UNHON) σε CZK
7,116.3987
1 UnitedHealth(UNHON) σε KWD
د.ك102.91615
1 UnitedHealth(UNHON) σε ILS
1,096.6475
1 UnitedHealth(UNHON) σε BOB
Bs2,324.8927
1 UnitedHealth(UNHON) σε AZN
573.631
1 UnitedHealth(UNHON) σε TJS
SM3,097.6074
1 UnitedHealth(UNHON) σε GEL
914.4353
1 UnitedHealth(UNHON) σε AOA
Kz309,284.9637
1 UnitedHealth(UNHON) σε BHD
.د.ب126.53625
1 UnitedHealth(UNHON) σε BMD
$337.43
1 UnitedHealth(UNHON) σε DKK
kr2,183.1721
1 UnitedHealth(UNHON) σε HNL
L8,847.4146
1 UnitedHealth(UNHON) σε MUR
15,434.0482
1 UnitedHealth(UNHON) σε NAD
$5,834.1647
1 UnitedHealth(UNHON) σε NOK
kr3,414.7916
1 UnitedHealth(UNHON) σε NZD
$587.1282
1 UnitedHealth(UNHON) σε PAB
B/.337.43
1 UnitedHealth(UNHON) σε PGK
K1,417.206
1 UnitedHealth(UNHON) σε QAR
ر.ق1,224.8709
1 UnitedHealth(UNHON) σε RSD
дин.34,100.6758
1 UnitedHealth(UNHON) σε UZS
soʻm4,017,023.1668
1 UnitedHealth(UNHON) σε ALL
L28,172.0307
1 UnitedHealth(UNHON) σε ANG
ƒ603.9997
1 UnitedHealth(UNHON) σε AWG
ƒ603.9997
1 UnitedHealth(UNHON) σε BBD
$674.86
1 UnitedHealth(UNHON) σε BAM
KM566.8824
1 UnitedHealth(UNHON) σε BIF
Fr986,307.89
1 UnitedHealth(UNHON) σε BND
$435.2847
1 UnitedHealth(UNHON) σε BSD
$337.43
1 UnitedHealth(UNHON) σε JMD
$54,005.6715
1 UnitedHealth(UNHON) σε KHR
1,349,720
1 UnitedHealth(UNHON) σε KMF
Fr143,745.18
1 UnitedHealth(UNHON) σε LAK
7,335,434.6359
1 UnitedHealth(UNHON) σε LKR
රු102,436.9994
1 UnitedHealth(UNHON) σε MDL
L5,726.1871
1 UnitedHealth(UNHON) σε MGA
Ar1,513,137.349
1 UnitedHealth(UNHON) σε MOP
P2,692.6914
1 UnitedHealth(UNHON) σε MVR
5,162.679
1 UnitedHealth(UNHON) σε MWK
MK583,787.643
1 UnitedHealth(UNHON) σε MZN
MT21,561.777
1 UnitedHealth(UNHON) σε NPR
रु47,726.0992
1 UnitedHealth(UNHON) σε PYG
2,376,182.06
1 UnitedHealth(UNHON) σε RWF
Fr488,936.07
1 UnitedHealth(UNHON) σε SBD
$2,777.0489
1 UnitedHealth(UNHON) σε SCR
4,939.9752
1 UnitedHealth(UNHON) σε SRD
$12,991.055
1 UnitedHealth(UNHON) σε SVC
$2,942.3896
1 UnitedHealth(UNHON) σε SZL
L5,834.1647
1 UnitedHealth(UNHON) σε TMT
m1,181.005
1 UnitedHealth(UNHON) σε TND
د.ت993.39392
1 UnitedHealth(UNHON) σε TTD
$2,277.6525
1 UnitedHealth(UNHON) σε UGX
Sh1,171,556.96
1 UnitedHealth(UNHON) σε XAF
Fr190,647.95
1 UnitedHealth(UNHON) σε XCD
$911.061
1 UnitedHealth(UNHON) σε XOF
Fr190,647.95
1 UnitedHealth(UNHON) σε XPF
Fr34,417.86
1 UnitedHealth(UNHON) σε BWP
P4,518.1877
1 UnitedHealth(UNHON) σε BZD
$674.86
1 UnitedHealth(UNHON) σε CVE
$32,072.7215
1 UnitedHealth(UNHON) σε DJF
Fr59,725.11
1 UnitedHealth(UNHON) σε DOP
$21,615.7658
1 UnitedHealth(UNHON) σε DZD
د.ج43,855.7771
1 UnitedHealth(UNHON) σε FJD
$772.7147
1 UnitedHealth(UNHON) σε GNF
Fr2,908,646.6
1 UnitedHealth(UNHON) σε GTQ
Q2,577.9652
1 UnitedHealth(UNHON) σε GYD
$70,398.0209
1 UnitedHealth(UNHON) σε ISK
kr41,841.32

UnitedHealth Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του UnitedHealth, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Επίσημος Ιστότοπος UnitedHealth
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με UnitedHealth

Πόσο αξίζει το UnitedHealth (UNHON) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή UNHON στο USD είναι 337.43 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή UNHON σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του UNHON σε USD είναι $ 337.43. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του UnitedHealth;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το UNHON είναι $ 1.05M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του UNHON;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του UNHON είναι 3.12K USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του UNHON;
Το UNHON πέτυχε τιμή ATH ύψους 390.3287355029531 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του UNHON;
Το UNHON είχε τιμή ATL ύψους 304.5677510227731 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του UNHON;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το UNHON είναι $ 55.64K USD.
Θα ανέβει το UNHON υψηλότερα φέτος;
Το UNHON μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την UNHON πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:50:47 (UTC+8)

UnitedHealth (UNHON) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Δημοφιλή νέα

Γιατί Τόσοι Πολλοί Άνθρωποι Συνεχίζουν Να Χάνουν Χρήματα Σε Μια Ανοδική Πορεία;

October 6, 2025

Η Άνοδος των Δικτύων Bitcoin Layer 2: Κατανοώντας την Τεχνολογία που Μετασχηματίζει το Μέλλον του Bitcoin το 2025

October 6, 2025

Altcoins το 2025: Όταν το TOTAL3 φτάνει σε νέα υψηλά αλλά το χαρτοφυλάκιό σας δεν κινείται

October 5, 2025
Προβολή Περισσότερων

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

Υπολογιστής UNHON-σε-USD

Ποσό

UNHON
UNHON
USD
USD

1 UNHON = 337.43 USD

Συναλλαγή UNHON

UNHON/USDT
$337.43
$337.43$337.43
-1.01%

Συμμετοχή στη MEXC Σήμερα

-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή, --Αμοιβή Λήπτη Spot
-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή Futures, -- Αμοιβή Λήπτη Futures

ΔΗΜ.

Οι τρέχουσες τάσεις των κρυπτονομισμάτων που κερδίζουν σημαντική προσοχή στην αγορά

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$111,026.36
$111,026.36$111,026.36

+0.66%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,894.25
$3,894.25$3,894.25

-0.03%

PayAI Network Λογότ.

PayAI Network

PAYAI

$0.02942
$0.02942$0.02942

-2.09%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$186.25
$186.25$186.25

-0.09%

USDCoin Λογότ.

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.02%

ΜΕΓΙΣΤΟΣ Όγκος

Τα κρυπτονομίσματα με τον υψηλότερο όγκο συναλλαγών

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$111,026.36
$111,026.36$111,026.36

+0.66%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,894.25
$3,894.25$3,894.25

-0.03%

DASH Λογότ.

DASH

DASH

$90.91
$90.91$90.91

+28.20%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$186.25
$186.25$186.25

-0.09%

XRP Λογότ.

XRP

XRP

$2.5449
$2.5449$2.5449

+1.75%

Προστέθηκε πρόσφατα

Τα κρυπτονομίσματα που καταχωρίστηκαν πρόσφατα και είναι διαθέσιμα για συναλλαγές

TeaFi Λογότ.

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Λογότ.

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.7680
$0.7680$0.7680

+1,436.00%

Credia Layer Λογότ.

Credia Layer

CRED

$0.05629
$0.05629$0.05629

+181.45%

Audiera Λογότ.

Audiera

BEAT

$0.08121
$0.08121$0.08121

-3.72%

Κορυφ. κερδισμ.

Οι μεγαλύτερες σημερινές άνοδοι των κρύπτο

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.7680
$0.7680$0.7680

+1,436.00%

Deepswap Protocol Λογότ.

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000012
$0.000000000000000000000012$0.000000000000000000000012

+140.00%

FYNOR Λογότ.

FYNOR

FYNOR

$0.0045432
$0.0045432$0.0045432

+122.73%

Ai Xovia Λογότ.

Ai Xovia

AIX

$2.601409
$2.601409$2.601409

+81.24%

ZKsync Λογότ.

ZKsync

ZK

$0.06900
$0.06900$0.06900

+58.40%