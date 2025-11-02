ΑνταλλαγήDEX+
Αγορά κρυπτοΑγορέςSpotFutures500XEarnΕκδηλώσεις
Περισσότερα
Blue Chip Blitz
Η σημερινή ζωντανή τιμή Ulalo HealthPassport είναι 0.001957 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο ULA σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής ULA εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή Ulalo HealthPassport είναι 0.001957 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο ULA σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής ULA εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το ULA

Πληροφορίες Τιμής ULA

Τι είναι το ULA

Whitepaper ULA

Επίσημος Ιστότοπος ULA

Tokenomics ULA

Προβλέψεις Τιμών ULA

Ιστορικό ULA

Οδηγός Αγοράς ULA

Μετατροπέας νομίσματος ULA-σε-Fiat

Spot ULA

Πριν από το άνοιγμα της αγοράς

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

Ulalo HealthPassport Λογότ.

Τιμή Ulalo HealthPassport(ULA)

Live Τιμή 1 ULA σε USD

$0.001957
$0.001957$0.001957
-22.64%1D
USD
Ulalo HealthPassport (ULA) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:50:40 (UTC+8)

Ulalo HealthPassport (ULA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.001851
$ 0.001851$ 0.001851
Κατώτ. 24H
$ 0.003053
$ 0.003053$ 0.003053
Υψηλ. 24H

$ 0.001851
$ 0.001851$ 0.001851

$ 0.003053
$ 0.003053$ 0.003053

--
----

--
----

+0.51%

-22.64%

-37.72%

-37.72%

Ulalo HealthPassport (ULA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.001957. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ULA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.001851 και ενός υψηλού $ 0.003053, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ULA είναι --, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι --.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ULA έχει αλλάξει κατά +0.51% την τελευταία ώρα, -22.64% τις τελευταίες 24 ώρες και -37.72% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Ulalo HealthPassport (ULA) Πληροφορίες αγοράς

--
----

$ 68.37K
$ 68.37K$ 68.37K

$ 1.96M
$ 1.96M$ 1.96M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

AVAX_CCHAIN

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Ulalo HealthPassport είναι --, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 68.37K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ULA είναι --, με συνολική προσφορά 1000000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.96M

Ulalo HealthPassport (ULA) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Ulalo HealthPassport για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.00057273-22.64%
30 ημέρες$ -0.001699-46.48%
60 Ημέρες$ -0.001793-47.82%
90 Ημέρες$ -0.00364-65.04%
Ulalo HealthPassport Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το ULA κατέγραψε μια αλλαγή $ -0.00057273 (-22.64%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Ulalo HealthPassport Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -0.001699 (-46.48%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Ulalo HealthPassport Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το ULA άλλαξε κατά $ -0.001793 (-47.82%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Ulalo HealthPassport Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ -0.00364 (-65.04%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Ulalo HealthPassport (ULA);

Ελέγξτε τώρα τη Ulalo HealthPassport σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Ulalo HealthPassport (ULA)

Ulalo empowers individuals with control over their health data through a decentralized platform. Our Smart Patient Wallet, built on our Avalanche L1 subnetwork, securely stores medical history and enables anonymous data monetization for research. We further empower patients globally with AI-driven health diagnostics and insights.

Ulalo HealthPassport είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Ulalo HealthPassportεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεULA τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοUlalo HealthPassport ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Ulalo HealthPassport ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Ulalo HealthPassport Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Ulalo HealthPassport (ULA) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Ulalo HealthPassport (ULA) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Ulalo HealthPassport.

Ελέγξτε την Ulalo HealthPassport πρόβλεψη τιμής τώρα!

Ulalo HealthPassport (ULA) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Ulalo HealthPassport (ULA) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του ULA token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Ulalo HealthPassport (ULA)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Ulalo HealthPassport? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Ulalo HealthPassport στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

ULA σε Τοπικά Νομίσματα

1 Ulalo HealthPassport(ULA) σε VND
51.498455
1 Ulalo HealthPassport(ULA) σε AUD
A$0.00297464
1 Ulalo HealthPassport(ULA) σε GBP
0.00148732
1 Ulalo HealthPassport(ULA) σε EUR
0.00168302
1 Ulalo HealthPassport(ULA) σε USD
$0.001957
1 Ulalo HealthPassport(ULA) σε MYR
RM0.00819983
1 Ulalo HealthPassport(ULA) σε TRY
0.082194
1 Ulalo HealthPassport(ULA) σε JPY
¥0.299421
1 Ulalo HealthPassport(ULA) σε ARS
ARS$2.80774704
1 Ulalo HealthPassport(ULA) σε RUB
0.15732323
1 Ulalo HealthPassport(ULA) σε INR
0.17372289
1 Ulalo HealthPassport(ULA) σε IDR
Rp32.61665362
1 Ulalo HealthPassport(ULA) σε PHP
0.11485633
1 Ulalo HealthPassport(ULA) σε EGP
￡E.0.091979
1 Ulalo HealthPassport(ULA) σε BRL
R$0.01050909
1 Ulalo HealthPassport(ULA) σε CAD
C$0.0027398
1 Ulalo HealthPassport(ULA) σε BDT
0.23848002
1 Ulalo HealthPassport(ULA) σε NGN
2.82802156
1 Ulalo HealthPassport(ULA) σε COP
$7.52691555
1 Ulalo HealthPassport(ULA) σε ZAR
R.0.03399309
1 Ulalo HealthPassport(ULA) σε UAH
0.08178303
1 Ulalo HealthPassport(ULA) σε TZS
T.Sh.4.79656786
1 Ulalo HealthPassport(ULA) σε VES
Bs0.432497
1 Ulalo HealthPassport(ULA) σε CLP
$1.83958
1 Ulalo HealthPassport(ULA) σε PKR
Rs0.5526568
1 Ulalo HealthPassport(ULA) σε KZT
1.03325686
1 Ulalo HealthPassport(ULA) σε THB
฿0.06305454
1 Ulalo HealthPassport(ULA) σε TWD
NT$0.06025603
1 Ulalo HealthPassport(ULA) σε AED
د.إ0.00718219
1 Ulalo HealthPassport(ULA) σε CHF
Fr0.0015656
1 Ulalo HealthPassport(ULA) σε HKD
HK$0.01520589
1 Ulalo HealthPassport(ULA) σε AMD
֏0.74636066
1 Ulalo HealthPassport(ULA) σε MAD
.د.م0.01806311
1 Ulalo HealthPassport(ULA) σε MXN
$0.03632192
1 Ulalo HealthPassport(ULA) σε SAR
ريال0.00733875
1 Ulalo HealthPassport(ULA) σε ETB
Br0.30065391
1 Ulalo HealthPassport(ULA) σε KES
KSh0.25213988
1 Ulalo HealthPassport(ULA) σε JOD
د.أ0.001387513
1 Ulalo HealthPassport(ULA) σε PLN
0.00720176
1 Ulalo HealthPassport(ULA) σε RON
лв0.00863037
1 Ulalo HealthPassport(ULA) σε SEK
kr0.01857193
1 Ulalo HealthPassport(ULA) σε BGN
лв0.00330733
1 Ulalo HealthPassport(ULA) σε HUF
Ft0.65406854
1 Ulalo HealthPassport(ULA) σε CZK
0.04127313
1 Ulalo HealthPassport(ULA) σε KWD
د.ك0.000596885
1 Ulalo HealthPassport(ULA) σε ILS
0.00636025
1 Ulalo HealthPassport(ULA) σε BOB
Bs0.01348373
1 Ulalo HealthPassport(ULA) σε AZN
0.0033269
1 Ulalo HealthPassport(ULA) σε TJS
SM0.01796526
1 Ulalo HealthPassport(ULA) σε GEL
0.00530347
1 Ulalo HealthPassport(ULA) σε AOA
Kz1.79376663
1 Ulalo HealthPassport(ULA) σε BHD
.د.ب0.000733875
1 Ulalo HealthPassport(ULA) σε BMD
$0.001957
1 Ulalo HealthPassport(ULA) σε DKK
kr0.01266179
1 Ulalo HealthPassport(ULA) σε HNL
L0.05131254
1 Ulalo HealthPassport(ULA) σε MUR
0.08951318
1 Ulalo HealthPassport(ULA) σε NAD
$0.03383653
1 Ulalo HealthPassport(ULA) σε NOK
kr0.01980484
1 Ulalo HealthPassport(ULA) σε NZD
$0.00340518
1 Ulalo HealthPassport(ULA) σε PAB
B/.0.001957
1 Ulalo HealthPassport(ULA) σε PGK
K0.0082194
1 Ulalo HealthPassport(ULA) σε QAR
ر.ق0.00710391
1 Ulalo HealthPassport(ULA) σε RSD
дин.0.19777442
1 Ulalo HealthPassport(ULA) σε UZS
soʻm23.29761532
1 Ulalo HealthPassport(ULA) σε ALL
L0.16338993
1 Ulalo HealthPassport(ULA) σε ANG
ƒ0.00350303
1 Ulalo HealthPassport(ULA) σε AWG
ƒ0.00350303
1 Ulalo HealthPassport(ULA) σε BBD
$0.003914
1 Ulalo HealthPassport(ULA) σε BAM
KM0.00328776
1 Ulalo HealthPassport(ULA) σε BIF
Fr5.720311
1 Ulalo HealthPassport(ULA) σε BND
$0.00252453
1 Ulalo HealthPassport(ULA) σε BSD
$0.001957
1 Ulalo HealthPassport(ULA) σε JMD
$0.31321785
1 Ulalo HealthPassport(ULA) σε KHR
7.828
1 Ulalo HealthPassport(ULA) σε KMF
Fr0.833682
1 Ulalo HealthPassport(ULA) σε LAK
42.54347741
1 Ulalo HealthPassport(ULA) σε LKR
රු0.59410606
1 Ulalo HealthPassport(ULA) σε MDL
L0.03321029
1 Ulalo HealthPassport(ULA) σε MGA
Ar8.7757751
1 Ulalo HealthPassport(ULA) σε MOP
P0.01561686
1 Ulalo HealthPassport(ULA) σε MVR
0.0299421
1 Ulalo HealthPassport(ULA) σε MWK
MK3.3858057
1 Ulalo HealthPassport(ULA) σε MZN
MT0.1250523
1 Ulalo HealthPassport(ULA) σε NPR
रु0.27679808
1 Ulalo HealthPassport(ULA) σε PYG
13.781194
1 Ulalo HealthPassport(ULA) σε RWF
Fr2.835693
1 Ulalo HealthPassport(ULA) σε SBD
$0.01610611
1 Ulalo HealthPassport(ULA) σε SCR
0.02865048
1 Ulalo HealthPassport(ULA) σε SRD
$0.0753445
1 Ulalo HealthPassport(ULA) σε SVC
$0.01706504
1 Ulalo HealthPassport(ULA) σε SZL
L0.03383653
1 Ulalo HealthPassport(ULA) σε TMT
m0.0068495
1 Ulalo HealthPassport(ULA) σε TND
د.ت0.005761408
1 Ulalo HealthPassport(ULA) σε TTD
$0.01320975
1 Ulalo HealthPassport(ULA) σε UGX
Sh6.794704
1 Ulalo HealthPassport(ULA) σε XAF
Fr1.105705
1 Ulalo HealthPassport(ULA) σε XCD
$0.0052839
1 Ulalo HealthPassport(ULA) σε XOF
Fr1.105705
1 Ulalo HealthPassport(ULA) σε XPF
Fr0.199614
1 Ulalo HealthPassport(ULA) σε BWP
P0.02620423
1 Ulalo HealthPassport(ULA) σε BZD
$0.003914
1 Ulalo HealthPassport(ULA) σε CVE
$0.18601285
1 Ulalo HealthPassport(ULA) σε DJF
Fr0.346389
1 Ulalo HealthPassport(ULA) σε DOP
$0.12536542
1 Ulalo HealthPassport(ULA) σε DZD
د.ج0.25435129
1 Ulalo HealthPassport(ULA) σε FJD
$0.00448153
1 Ulalo HealthPassport(ULA) σε GNF
Fr16.86934
1 Ulalo HealthPassport(ULA) σε GTQ
Q0.01495148
1 Ulalo HealthPassport(ULA) σε GYD
$0.40828891
1 Ulalo HealthPassport(ULA) σε ISK
kr0.242668

Ulalo HealthPassport Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Ulalo HealthPassport, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Whitepaper
Επίσημος Ιστότοπος Ulalo HealthPassport
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Ulalo HealthPassport

Πόσο αξίζει το Ulalo HealthPassport (ULA) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή ULA στο USD είναι 0.001957 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή ULA σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του ULA σε USD είναι $ 0.001957. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Ulalo HealthPassport;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το ULA είναι -- USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του ULA;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του ULA είναι -- USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του ULA;
Το ULA πέτυχε τιμή ATH ύψους -- USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του ULA;
Το ULA είχε τιμή ATL ύψους -- USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του ULA;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το ULA είναι $ 68.37K USD.
Θα ανέβει το ULA υψηλότερα φέτος;
Το ULA μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την ULA πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:50:40 (UTC+8)

Ulalo HealthPassport (ULA) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Δημοφιλή νέα

Γιατί Τόσοι Πολλοί Άνθρωποι Συνεχίζουν Να Χάνουν Χρήματα Σε Μια Ανοδική Πορεία;

October 6, 2025

Η Άνοδος των Δικτύων Bitcoin Layer 2: Κατανοώντας την Τεχνολογία που Μετασχηματίζει το Μέλλον του Bitcoin το 2025

October 6, 2025

Altcoins το 2025: Όταν το TOTAL3 φτάνει σε νέα υψηλά αλλά το χαρτοφυλάκιό σας δεν κινείται

October 5, 2025
Προβολή Περισσότερων

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

Υπολογιστής ULA-σε-USD

Ποσό

ULA
ULA
USD
USD

1 ULA = 0.001957 USD

Συναλλαγή ULA

ULA/USDT
$0.001957
$0.001957$0.001957
-22.64%

Συμμετοχή στη MEXC Σήμερα

-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή, --Αμοιβή Λήπτη Spot
-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή Futures, -- Αμοιβή Λήπτη Futures

ΔΗΜ.

Οι τρέχουσες τάσεις των κρυπτονομισμάτων που κερδίζουν σημαντική προσοχή στην αγορά

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$111,018.95
$111,018.95$111,018.95

+0.66%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,893.25
$3,893.25$3,893.25

-0.05%

PayAI Network Λογότ.

PayAI Network

PAYAI

$0.02942
$0.02942$0.02942

-2.09%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$186.21
$186.21$186.21

-0.11%

USDCoin Λογότ.

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

-0.01%

ΜΕΓΙΣΤΟΣ Όγκος

Τα κρυπτονομίσματα με τον υψηλότερο όγκο συναλλαγών

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$111,018.95
$111,018.95$111,018.95

+0.66%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,893.25
$3,893.25$3,893.25

-0.05%

DASH Λογότ.

DASH

DASH

$90.96
$90.96$90.96

+28.27%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$186.21
$186.21$186.21

-0.11%

XRP Λογότ.

XRP

XRP

$2.5441
$2.5441$2.5441

+1.72%

Προστέθηκε πρόσφατα

Τα κρυπτονομίσματα που καταχωρίστηκαν πρόσφατα και είναι διαθέσιμα για συναλλαγές

TeaFi Λογότ.

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Λογότ.

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.7839
$0.7839$0.7839

+1,467.80%

Credia Layer Λογότ.

Credia Layer

CRED

$0.05629
$0.05629$0.05629

+181.45%

Audiera Λογότ.

Audiera

BEAT

$0.08128
$0.08128$0.08128

-3.63%

Κορυφ. κερδισμ.

Οι μεγαλύτερες σημερινές άνοδοι των κρύπτο

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.7839
$0.7839$0.7839

+1,467.80%

Deepswap Protocol Λογότ.

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000012
$0.000000000000000000000012$0.000000000000000000000012

+140.00%

FYNOR Λογότ.

FYNOR

FYNOR

$0.0046332
$0.0046332$0.0046332

+127.15%

Ai Xovia Λογότ.

Ai Xovia

AIX

$2.739751
$2.739751$2.739751

+90.88%

Mina Protocol Λογότ.

Mina Protocol

MINA

$0.16500
$0.16500$0.16500

+55.07%