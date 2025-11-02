ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Uber είναι 96.02 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο UBERON σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής UBERON εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το UBERON

Πληροφορίες Τιμής UBERON

Τι είναι το UBERON

Επίσημος Ιστότοπος UBERON

Tokenomics UBERON

Προβλέψεις Τιμών UBERON

Ιστορικό UBERON

Οδηγός Αγοράς UBERON

Μετατροπέας νομίσματος UBERON-σε-Fiat

Spot UBERON

Uber Λογότ.

Τιμή Uber(UBERON)

Live Τιμή 1 UBERON σε USD

$96.08
+0.09%1D
USD
Uber (UBERON) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:50:03 (UTC+8)

Uber (UBERON) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 95.85
Κατώτ. 24H
$ 97.42
Υψηλ. 24H

$ 95.85
$ 97.42
$ 104.598200752745
$ 89.84041087964881
-0.49%

+0.09%

+2.01%

+2.01%

Uber (UBERON) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 96.02. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές UBERON μεταξύ ενός χαμηλού $ 95.85 και ενός υψηλού $ 97.42, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του UBERON είναι $ 104.598200752745, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 89.84041087964881.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το UBERON έχει αλλάξει κατά -0.49% την τελευταία ώρα, +0.09% τις τελευταίες 24 ώρες και +2.01% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Uber (UBERON) Πληροφορίες αγοράς

No.2197

$ 952.19K
$ 60.79K
$ 952.19K
9.92K
9,916.56874031
ETH

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Uber είναι $ 952.19K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 60.79K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του UBERON είναι 9.92K, με συνολική προσφορά 9916.56874031. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 952.19K

Uber (UBERON) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Uber για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ +0.0864+0.09%
30 ημέρες$ -1.03-1.07%
60 Ημέρες$ +36.02+60.03%
90 Ημέρες$ +36.02+60.03%
Uber Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το UBERON κατέγραψε μια αλλαγή $ +0.0864 (+0.09%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Uber Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -1.03 (-1.07%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Uber Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το UBERON άλλαξε κατά $ +36.02 (+60.03%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Uber Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +36.02 (+60.03%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Uber (UBERON);

Ελέγξτε τώρα τη Uber σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Uber (UBERON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Uber είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Uberεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεUBERON τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοUber ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Uber ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Uber Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Uber (UBERON) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Uber (UBERON) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Uber.

Ελέγξτε την Uber πρόβλεψη τιμής τώρα!

Uber (UBERON) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Uber (UBERON) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του UBERON token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Uber (UBERON)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Uber? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Uber στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

Uber Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Uber, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Επίσημος Ιστότοπος Uber
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Uber

Πόσο αξίζει το Uber (UBERON) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή UBERON στο USD είναι 96.02 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή UBERON σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του UBERON σε USD είναι $ 96.02. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Uber;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το UBERON είναι $ 952.19K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του UBERON;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του UBERON είναι 9.92K USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του UBERON;
Το UBERON πέτυχε τιμή ATH ύψους 104.598200752745 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του UBERON;
Το UBERON είχε τιμή ATL ύψους 89.84041087964881 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του UBERON;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το UBERON είναι $ 60.79K USD.
Θα ανέβει το UBERON υψηλότερα φέτος;
Το UBERON μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την UBERON πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:50:03 (UTC+8)

Uber (UBERON) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

ΔΗΜ.

