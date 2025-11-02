ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Tuna Chain είναι 0.0012017 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο TUNACHAIN σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής TUNACHAIN εύκολα στη MEXC τώρα.

Τιμή Tuna Chain(TUNACHAIN)

Live Τιμή 1 TUNACHAIN σε USD

$0.0012017
$0.0012017$0.0012017
-0.02%1D
USD
Tuna Chain (TUNACHAIN) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:49:21 (UTC+8)

Tuna Chain (TUNACHAIN) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.0011916
$ 0.0011916$ 0.0011916
Κατώτ. 24H
$ 0.0012186
$ 0.0012186$ 0.0012186
Υψηλ. 24H

$ 0.0011916
$ 0.0011916$ 0.0011916

$ 0.0012186
$ 0.0012186$ 0.0012186

--
----

--
----

-0.99%

-0.02%

-14.99%

-14.99%

Tuna Chain (TUNACHAIN) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.0012017. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές TUNACHAIN μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.0011916 και ενός υψηλού $ 0.0012186, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του TUNACHAIN είναι --, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι --.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το TUNACHAIN έχει αλλάξει κατά -0.99% την τελευταία ώρα, -0.02% τις τελευταίες 24 ώρες και -14.99% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Tuna Chain (TUNACHAIN) Πληροφορίες αγοράς

--
----

$ 53.87K
$ 53.87K$ 53.87K

$ 252.36K
$ 252.36K$ 252.36K

--
----

210,000,000
210,000,000 210,000,000

ETH

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Tuna Chain είναι --, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 53.87K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του TUNACHAIN είναι --, με συνολική προσφορά 210000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 252.36K

Tuna Chain (TUNACHAIN) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Tuna Chain για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.00000024-0.02%
30 ημέρες$ +0.0005176+75.66%
60 Ημέρες$ +0.0005474+83.66%
90 Ημέρες$ +0.0006593+121.55%
Tuna Chain Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το TUNACHAIN κατέγραψε μια αλλαγή $ -0.00000024 (-0.02%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Tuna Chain Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ +0.0005176 (+75.66%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Tuna Chain Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το TUNACHAIN άλλαξε κατά $ +0.0005474 (+83.66%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Tuna Chain Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +0.0006593 (+121.55%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Tuna Chain (TUNACHAIN);

Ελέγξτε τώρα τη Tuna Chain σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Tuna Chain (TUNACHAIN)

Tuna Chain, as a breakthrough Layer2 solution on the Bitcoin network, featuring a native stablecoin and a Hybrid ZK-OP solution. It seamlessly fuses Bitcoin's security with Ethereum's versatility and is posied to redefine the boundaries of blockchain functionality.

Tuna Chain είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Tuna Chainεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεTUNACHAIN τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοTuna Chain ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Tuna Chain ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Tuna Chain Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Tuna Chain (TUNACHAIN) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Tuna Chain (TUNACHAIN) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Tuna Chain.

Ελέγξτε την Tuna Chain πρόβλεψη τιμής τώρα!

Tuna Chain (TUNACHAIN) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Tuna Chain (TUNACHAIN) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του TUNACHAIN token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Tuna Chain (TUNACHAIN)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Tuna Chain? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Tuna Chain στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

Tuna Chain Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Tuna Chain, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Whitepaper
Επίσημος Ιστότοπος Tuna Chain
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Tuna Chain

Πόσο αξίζει το Tuna Chain (TUNACHAIN) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή TUNACHAIN στο USD είναι 0.0012017 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή TUNACHAIN σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του TUNACHAIN σε USD είναι $ 0.0012017. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Tuna Chain;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το TUNACHAIN είναι -- USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του TUNACHAIN;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του TUNACHAIN είναι -- USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του TUNACHAIN;
Το TUNACHAIN πέτυχε τιμή ATH ύψους -- USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του TUNACHAIN;
Το TUNACHAIN είχε τιμή ATL ύψους -- USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του TUNACHAIN;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το TUNACHAIN είναι $ 53.87K USD.
Θα ανέβει το TUNACHAIN υψηλότερα φέτος;
Το TUNACHAIN μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την TUNACHAIN πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:49:21 (UTC+8)

Tuna Chain (TUNACHAIN) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

ΔΗΜ.

