Atua AI (TUA) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Atua AI (TUA), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Atua AI (TUA) Atua AI is a game-changing on-chain platform that empowers Web3 users with advanced AI tools for content creation. From generating text and images to writing code in multiple languages, Atua AI seamlessly integrates with existing systems and leverages blockchain for secure, scalable operations. With support for over 53 languages, it's a versatile solution for businesses and developers looking to elevate their productivity and creativity in the digital era. Επίσημη ιστοσελίδα: https://atua.ai Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://whitepaper.atua.ai Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x791a5c2261823dbf69b27b63e851b7745532cfa2 Αγοράστε TUA τώρα!

Atua AI (TUA) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Atua AI (TUA), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Συνολική προμήθεια: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 131.00K $ 131.00K $ 131.00K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.0034203 $ 0.0034203 $ 0.0034203 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.000021606363103917 $ 0.000021606363103917 $ 0.000021606363103917 Τρέχουσα τιμή: $ 0.0000262 $ 0.0000262 $ 0.0000262 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Atua AI (TUA)

Tokenomics Atua AI (TUA): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Atua AI (TUA) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός TUA token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα TUA token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του TUA, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του TUA token!

Πώς να Αγοράσετε TUA Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε Atua AI (TUA) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς TUA, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε TUA στη MEXC τώρα!

Atua AI (TUA) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών TUA βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών TUA τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής TUA Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το TUA; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του TUA συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του TUA Token τώρα!

