Πληροφορίες TSUBASA Governance (TSUGT) “Captain Tsubasa -RIVALS-” is a game based on the popular football manga “Captain Tsubasa” by Yoichi Takahashi. With over 70 million copies sold, the manga follows Tsubasa Ozora’s journey and growth as a football player. The game offers PvE and PvP modes, allowing players to experience story battles and compete against others. Players can develop and strengthen their unique NFT characters while competing for items against their “rivals.” Επίσημη ιστοσελίδα: https://tsubasa-rivals.com/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://captain-tsubasa-rivals.gitbook.io/en/ Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0x70e29b7e036b14d496431b77e0b6eb0008be6165 Αγοράστε TSUGT τώρα!

TSUBASA Governance (TSUGT) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για TSUBASA Governance (TSUGT), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 109.67K $ 109.67K $ 109.67K Συνολική προμήθεια: $ 971.44M $ 971.44M $ 971.44M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 178.88M $ 178.88M $ 178.88M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 613.10K $ 613.10K $ 613.10K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.23988 $ 0.23988 $ 0.23988 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.000496828364239706 $ 0.000496828364239706 $ 0.000496828364239706 Τρέχουσα τιμή: $ 0.0006131 $ 0.0006131 $ 0.0006131 Μάθετε περισσότερα για την τιμή TSUBASA Governance (TSUGT)

Tokenomics TSUBASA Governance (TSUGT): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του TSUBASA Governance (TSUGT) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός TSUGT token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα TSUGT token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του TSUGT, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του TSUGT token!

