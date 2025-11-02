ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Swarm Network είναι 0.01344 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο TRUTH σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής TRUTH εύκολα στη MEXC τώρα.

Swarm Network Λογότ.

Τιμή Swarm Network(TRUTH)

Live Τιμή 1 TRUTH σε USD

$0.01344
+1.43%1D
USD
Swarm Network (TRUTH) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:48:15 (UTC+8)

Swarm Network (TRUTH) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.01282
Κατώτ. 24H
$ 0.01363
Υψηλ. 24H

$ 0.01282
$ 0.01363
$ 0.020167043509271197
$ 0.010282833131671878
+1.74%

+1.43%

-10.70%

-10.70%

Swarm Network (TRUTH) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.01344. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές TRUTH μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.01282 και ενός υψηλού $ 0.01363, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του TRUTH είναι $ 0.020167043509271197, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.010282833131671878.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το TRUTH έχει αλλάξει κατά +1.74% την τελευταία ώρα, +1.43% τις τελευταίες 24 ώρες και -10.70% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Swarm Network (TRUTH) Πληροφορίες αγοράς

No.720

$ 28.03M
$ 86.35K
$ 134.40M
2.09B
10,000,000,000
10,000,000,000
20.85%

SUI

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Swarm Network είναι $ 28.03M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 86.35K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του TRUTH είναι 2.09B, με συνολική προσφορά 10000000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 134.40M

Swarm Network (TRUTH) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Swarm Network για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ +0.0001895+1.43%
30 ημέρες$ -0.00229-14.56%
60 Ημέρες$ +0.00844+168.80%
90 Ημέρες$ +0.00844+168.80%
Swarm Network Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το TRUTH κατέγραψε μια αλλαγή $ +0.0001895 (+1.43%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Swarm Network Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -0.00229 (-14.56%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Swarm Network Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το TRUTH άλλαξε κατά $ +0.00844 (+168.80%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Swarm Network Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +0.00844 (+168.80%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Swarm Network (TRUTH);

Ελέγξτε τώρα τη Swarm Network σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Swarm Network (TRUTH)

A Multi-Agent Collaboration Framework that enables decentralized, autonomous collaboration between AI-Agent Clusters at scale. Our platform provides no-code tools for creating, managing, and scaling intelligent agents and clusters that work together to perform tasks, lowering the barrier to entry for anyone looking to harness the power of AI agents.

Swarm Network είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Swarm Networkεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεTRUTH τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοSwarm Network ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Swarm Network ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Swarm Network Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Swarm Network (TRUTH) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Swarm Network (TRUTH) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Swarm Network.

Ελέγξτε την Swarm Network πρόβλεψη τιμής τώρα!

Swarm Network (TRUTH) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Swarm Network (TRUTH) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του TRUTH token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Swarm Network (TRUTH)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Swarm Network? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Swarm Network στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

TRUTH σε Τοπικά Νομίσματα

1 Swarm Network(TRUTH) σε VND
353.6736
1 Swarm Network(TRUTH) σε AUD
A$0.0204288
1 Swarm Network(TRUTH) σε GBP
0.0102144
1 Swarm Network(TRUTH) σε EUR
0.0115584
1 Swarm Network(TRUTH) σε USD
$0.01344
1 Swarm Network(TRUTH) σε MYR
RM0.0563136
1 Swarm Network(TRUTH) σε TRY
0.56448
1 Swarm Network(TRUTH) σε JPY
¥2.05632
1 Swarm Network(TRUTH) σε ARS
ARS$19.2826368
1 Swarm Network(TRUTH) σε RUB
1.0804416
1 Swarm Network(TRUTH) σε INR
1.1930688
1 Swarm Network(TRUTH) σε IDR
Rp223.9999104
1 Swarm Network(TRUTH) σε PHP
0.7887936
1 Swarm Network(TRUTH) σε EGP
￡E.0.63168
1 Swarm Network(TRUTH) σε BRL
R$0.0721728
1 Swarm Network(TRUTH) σε CAD
C$0.018816
1 Swarm Network(TRUTH) σε BDT
1.6377984
1 Swarm Network(TRUTH) σε NGN
19.4218752
1 Swarm Network(TRUTH) σε COP
$51.692256
1 Swarm Network(TRUTH) σε ZAR
R.0.2334528
1 Swarm Network(TRUTH) σε UAH
0.5616576
1 Swarm Network(TRUTH) σε TZS
T.Sh.32.9411712
1 Swarm Network(TRUTH) σε VES
Bs2.97024
1 Swarm Network(TRUTH) σε CLP
$12.6336
1 Swarm Network(TRUTH) σε PKR
Rs3.795456
1 Swarm Network(TRUTH) σε KZT
7.0960512
1 Swarm Network(TRUTH) σε THB
฿0.4330368
1 Swarm Network(TRUTH) σε TWD
NT$0.4138176
1 Swarm Network(TRUTH) σε AED
د.إ0.0493248
1 Swarm Network(TRUTH) σε CHF
Fr0.010752
1 Swarm Network(TRUTH) σε HKD
HK$0.1044288
1 Swarm Network(TRUTH) σε AMD
֏5.1257472
1 Swarm Network(TRUTH) σε MAD
.د.م0.1240512
1 Swarm Network(TRUTH) σε MXN
$0.2494464
1 Swarm Network(TRUTH) σε SAR
ريال0.0504
1 Swarm Network(TRUTH) σε ETB
Br2.0647872
1 Swarm Network(TRUTH) σε KES
KSh1.7316096
1 Swarm Network(TRUTH) σε JOD
د.أ0.00952896
1 Swarm Network(TRUTH) σε PLN
0.0494592
1 Swarm Network(TRUTH) σε RON
лв0.0592704
1 Swarm Network(TRUTH) σε SEK
kr0.1275456
1 Swarm Network(TRUTH) σε BGN
лв0.0227136
1 Swarm Network(TRUTH) σε HUF
Ft4.4919168
1 Swarm Network(TRUTH) σε CZK
0.2834496
1 Swarm Network(TRUTH) σε KWD
د.ك0.0040992
1 Swarm Network(TRUTH) σε ILS
0.04368
1 Swarm Network(TRUTH) σε BOB
Bs0.0926016
1 Swarm Network(TRUTH) σε AZN
0.022848
1 Swarm Network(TRUTH) σε TJS
SM0.1233792
1 Swarm Network(TRUTH) σε GEL
0.0364224
1 Swarm Network(TRUTH) σε AOA
Kz12.3189696
1 Swarm Network(TRUTH) σε BHD
.د.ب0.00504
1 Swarm Network(TRUTH) σε BMD
$0.01344
1 Swarm Network(TRUTH) σε DKK
kr0.0869568
1 Swarm Network(TRUTH) σε HNL
L0.3523968
1 Swarm Network(TRUTH) σε MUR
0.6147456
1 Swarm Network(TRUTH) σε NAD
$0.2323776
1 Swarm Network(TRUTH) σε NOK
kr0.1360128
1 Swarm Network(TRUTH) σε NZD
$0.0233856
1 Swarm Network(TRUTH) σε PAB
B/.0.01344
1 Swarm Network(TRUTH) σε PGK
K0.056448
1 Swarm Network(TRUTH) σε QAR
ر.ق0.0487872
1 Swarm Network(TRUTH) σε RSD
дин.1.3582464
1 Swarm Network(TRUTH) σε UZS
soʻm159.9999744
1 Swarm Network(TRUTH) σε ALL
L1.1221056
1 Swarm Network(TRUTH) σε ANG
ƒ0.0240576
1 Swarm Network(TRUTH) σε AWG
ƒ0.0240576
1 Swarm Network(TRUTH) σε BBD
$0.02688
1 Swarm Network(TRUTH) σε BAM
KM0.0225792
1 Swarm Network(TRUTH) σε BIF
Fr39.28512
1 Swarm Network(TRUTH) σε BND
$0.0173376
1 Swarm Network(TRUTH) σε BSD
$0.01344
1 Swarm Network(TRUTH) σε JMD
$2.151072
1 Swarm Network(TRUTH) σε KHR
53.76
1 Swarm Network(TRUTH) σε KMF
Fr5.72544
1 Swarm Network(TRUTH) σε LAK
292.1739072
1 Swarm Network(TRUTH) σε LKR
රු4.0801152
1 Swarm Network(TRUTH) σε MDL
L0.2280768
1 Swarm Network(TRUTH) σε MGA
Ar60.268992
1 Swarm Network(TRUTH) σε MOP
P0.1072512
1 Swarm Network(TRUTH) σε MVR
0.205632
1 Swarm Network(TRUTH) σε MWK
MK23.252544
1 Swarm Network(TRUTH) σε MZN
MT0.858816
1 Swarm Network(TRUTH) σε NPR
रु1.9009536
1 Swarm Network(TRUTH) σε PYG
94.64448
1 Swarm Network(TRUTH) σε RWF
Fr19.47456
1 Swarm Network(TRUTH) σε SBD
$0.1106112
1 Swarm Network(TRUTH) σε SCR
0.1967616
1 Swarm Network(TRUTH) σε SRD
$0.51744
1 Swarm Network(TRUTH) σε SVC
$0.1171968
1 Swarm Network(TRUTH) σε SZL
L0.2323776
1 Swarm Network(TRUTH) σε TMT
m0.04704
1 Swarm Network(TRUTH) σε TND
د.ت0.03956736
1 Swarm Network(TRUTH) σε TTD
$0.09072
1 Swarm Network(TRUTH) σε UGX
Sh46.66368
1 Swarm Network(TRUTH) σε XAF
Fr7.5936
1 Swarm Network(TRUTH) σε XCD
$0.036288
1 Swarm Network(TRUTH) σε XOF
Fr7.5936
1 Swarm Network(TRUTH) σε XPF
Fr1.37088
1 Swarm Network(TRUTH) σε BWP
P0.1799616
1 Swarm Network(TRUTH) σε BZD
$0.02688
1 Swarm Network(TRUTH) σε CVE
$1.277472
1 Swarm Network(TRUTH) σε DJF
Fr2.37888
1 Swarm Network(TRUTH) σε DOP
$0.8609664
1 Swarm Network(TRUTH) σε DZD
د.ج1.7467968
1 Swarm Network(TRUTH) σε FJD
$0.0307776
1 Swarm Network(TRUTH) σε GNF
Fr115.8528
1 Swarm Network(TRUTH) σε GTQ
Q0.1026816
1 Swarm Network(TRUTH) σε GYD
$2.8039872
1 Swarm Network(TRUTH) σε ISK
kr1.66656

Swarm Network Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Swarm Network, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Whitepaper
Επίσημος Ιστότοπος Swarm Network
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Swarm Network

Πόσο αξίζει το Swarm Network (TRUTH) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή TRUTH στο USD είναι 0.01344 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή TRUTH σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του TRUTH σε USD είναι $ 0.01344. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Swarm Network;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το TRUTH είναι $ 28.03M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του TRUTH;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του TRUTH είναι 2.09B USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του TRUTH;
Το TRUTH πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.020167043509271197 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του TRUTH;
Το TRUTH είχε τιμή ATL ύψους 0.010282833131671878 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του TRUTH;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το TRUTH είναι $ 86.35K USD.
Θα ανέβει το TRUTH υψηλότερα φέτος;
Το TRUTH μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την TRUTH πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Swarm Network (TRUTH) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

