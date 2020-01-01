TrueFiToken (TRU) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το TrueFiToken (TRU), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες TrueFiToken (TRU) TrueFi is the DeFi protocol launched by TrustToken for unsecured lending, and TRU is a native token used for loan pledge and voting. TrustNetwork is a digital asset conversion platform that allows anyone to create liquidity and partial ownership of assets, and provide insurance and auditing for their asset holders. Επίσημη ιστοσελίδα: https://truefi.io/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x4c19596f5aaff459fa38b0f7ed92f11ae6543784 Αγοράστε TRU τώρα!

TrueFiToken (TRU) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για TrueFiToken (TRU), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 44.28M $ 44.28M $ 44.28M Συνολική προμήθεια: $ 1.34B $ 1.34B $ 1.34B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 1.33B $ 1.33B $ 1.33B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 48.30M $ 48.30M $ 48.30M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 1.0626 $ 1.0626 $ 1.0626 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.02315175652400417 $ 0.02315175652400417 $ 0.02315175652400417 Τρέχουσα τιμή: $ 0.03331 $ 0.03331 $ 0.03331 Μάθετε περισσότερα για την τιμή TrueFiToken (TRU)

Tokenomics TrueFiToken (TRU): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του TrueFiToken (TRU) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός TRU token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα TRU token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του TRU, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του TRU token!

Πώς να Αγοράσετε TRU Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε TrueFiToken (TRU) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς TRU, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε TRU στη MEXC τώρα!

TrueFiToken (TRU) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών TRU βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών TRU τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής TRU Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το TRU; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του TRU συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του TRU Token τώρα!

