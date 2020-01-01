TRN (TRN) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το TRN (TRN), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες TRN (TRN) t3rn is building the universal execution layer for Web3 — a cross-chain infrastructure protocol that allows users and developers to execute complex, multi-chain transactions atomically. Instead of fragmented bridge solutions or simple messaging protocols, t3rn ensures that every cross-chain transaction either fully succeeds or fully reverts, eliminating partial execution risk across chains.Through intent-based architecture, users simply define what outcome they want, while decentralized Executors compete to fulfill these intents efficiently, securely, and with optimal liquidity. This creates a permissionless, competitive environment for liquidity providers and solvers, while making cross-chain usage seamless for developers, dApps, and protocols. Επίσημη ιστοσελίδα: http://www.t3rn.io/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://assets.website-files.com/5fe1b23e6044efb847a13489/601bc2fb2a410b5b2fd1bebe_t3rn_whitepaper_v0.6.0.pdf Block Explorer: https://t3rn.calderaexplorer.xyz/ Αγοράστε TRN τώρα!

TRN (TRN) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για TRN (TRN), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: -- -- -- Συνολική προμήθεια: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: -- -- -- FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 3.18M $ 3.18M $ 3.18M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 3.266 $ 3.266 $ 3.266 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: -- -- -- Τρέχουσα τιμή: $ 0.0318 $ 0.0318 $ 0.0318 Μάθετε περισσότερα για την τιμή TRN (TRN)

Tokenomics TRN (TRN): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του TRN (TRN) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός TRN token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα TRN token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του TRN, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του TRN token!

TRN (TRN) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών TRN βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών TRN τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής TRN Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το TRN; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του TRN συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του TRN Token τώρα!

