Η σημερινή ζωντανή τιμή Tren Finance είναι 0.00007518 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο TREN σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής TREN εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή Tren Finance είναι 0.00007518 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο TREN σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής TREN εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το TREN

Πληροφορίες Τιμής TREN

Whitepaper TREN

Επίσημος Ιστότοπος TREN

Tokenomics TREN

Προβλέψεις Τιμών TREN

Ιστορικό TREN

Οδηγός Αγοράς TREN

Μετατροπέας νομίσματος TREN-σε-Fiat

Spot TREN

Πριν από το άνοιγμα της αγοράς

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

Tren Finance Λογότ.

Τιμή Tren Finance(TREN)

Live Τιμή 1 TREN σε USD

$0.00007513
$0.00007513$0.00007513
+0.01%1D
USD
Tren Finance (TREN) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-10-05 20:35:11 (UTC+8)

Tren Finance (TREN) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.00007329
$ 0.00007329$ 0.00007329
Κατώτ. 24H
$ 0.00007542
$ 0.00007542$ 0.00007542
Υψηλ. 24H

$ 0.00007329
$ 0.00007329$ 0.00007329

$ 0.00007542
$ 0.00007542$ 0.00007542

--
----

--
----

-0.22%

+0.01%

-13.80%

-13.80%

Tren Finance (TREN) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.00007518. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές TREN μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00007329 και ενός υψηλού $ 0.00007542, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του TREN είναι --, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι --.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το TREN έχει αλλάξει κατά -0.22% την τελευταία ώρα, +0.01% τις τελευταίες 24 ώρες και -13.80% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Tren Finance (TREN) Πληροφορίες αγοράς

--
----

$ 56.33K
$ 56.33K$ 56.33K

$ 75.18K
$ 75.18K$ 75.18K

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Tren Finance είναι --, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 56.33K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του TREN είναι --, με συνολική προσφορά 1000000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 75.18K

Tren Finance (TREN) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Tren Finance για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ +0.0000000075+0.01%
30 ημέρες$ -0.00007462-49.82%
60 Ημέρες$ -0.00018302-70.89%
90 Ημέρες$ -0.00492482-98.50%
Tren Finance Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το TREN κατέγραψε μια αλλαγή $ +0.0000000075 (+0.01%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Tren Finance Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -0.00007462 (-49.82%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Tren Finance Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το TREN άλλαξε κατά $ -0.00018302 (-70.89%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Tren Finance Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ -0.00492482 (-98.50%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Tren Finance (TREN);

Ελέγξτε τώρα τη Tren Finance σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Tren Finance (TREN)

Tren Finance is the first fully autonomous AI stablecoin borrowing protocol where 20+ specialized AI agents manage all operations without human intervention, enabling borrowing against LP tokens, money market deposits, and restaked positions to unlock billions in idle liquidity. Tren’s peer-to-agent loan model, Malone, allows users to borrow directly with personalized terms, providing instant loans against any on-chain asset including NFTs, vested tokens, and newly launched assets with personalized terms based on user history.

Tren Finance είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Tren Financeεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεTREN τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοTren Finance ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Tren Finance ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Tren Finance Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Tren Finance (TREN) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Tren Finance (TREN) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Tren Finance.

Ελέγξτε την Tren Finance πρόβλεψη τιμής τώρα!

Tren Finance (TREN) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Tren Finance (TREN) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του TREN token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Tren Finance (TREN)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Tren Finance? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Tren Finance στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

TREN σε Τοπικά Νομίσματα

1 Tren Finance(TREN) σε VND
1.9783617
1 Tren Finance(TREN) σε AUD
A$0.0001135218
1 Tren Finance(TREN) σε GBP
0.0000548814
1 Tren Finance(TREN) σε EUR
0.000063903
1 Tren Finance(TREN) σε USD
$0.00007518
1 Tren Finance(TREN) σε MYR
RM0.000315756
1 Tren Finance(TREN) σε TRY
0.0031132038
1 Tren Finance(TREN) σε JPY
¥0.01105146
1 Tren Finance(TREN) σε ARS
ARS$0.10709391
1 Tren Finance(TREN) σε RUB
0.0061805478
1 Tren Finance(TREN) σε INR
0.0066707214
1 Tren Finance(TREN) σε IDR
Rp1.2529994988
1 Tren Finance(TREN) σε KRW
0.105887271
1 Tren Finance(TREN) σε PHP
0.004352922
1 Tren Finance(TREN) σε EGP
￡E.0.0035883414
1 Tren Finance(TREN) σε BRL
R$0.0004007094
1 Tren Finance(TREN) σε CAD
C$0.0001045002
1 Tren Finance(TREN) σε BDT
0.009145647
1 Tren Finance(TREN) σε NGN
0.1100725416
1 Tren Finance(TREN) σε COP
$0.292529139
1 Tren Finance(TREN) σε ZAR
R.0.0012945996
1 Tren Finance(TREN) σε UAH
0.0031004232
1 Tren Finance(TREN) σε TZS
T.Sh.0.18471726
1 Tren Finance(TREN) σε VES
Bs0.0139083
1 Tren Finance(TREN) σε CLP
$0.07209762
1 Tren Finance(TREN) σε PKR
Rs0.0211473822
1 Tren Finance(TREN) σε KZT
0.0411490212
1 Tren Finance(TREN) σε THB
฿0.0024335766
1 Tren Finance(TREN) σε TWD
NT$0.0022884792
1 Tren Finance(TREN) σε AED
د.إ0.0002759106
1 Tren Finance(TREN) σε CHF
Fr0.0000593922
1 Tren Finance(TREN) σε HKD
HK$0.0005841486
1 Tren Finance(TREN) σε AMD
֏0.0288044652
1 Tren Finance(TREN) σε MAD
.د.م0.0006833862
1 Tren Finance(TREN) σε MXN
$0.0013825602
1 Tren Finance(TREN) σε SAR
ريال0.0002811732
1 Tren Finance(TREN) σε ETB
Br0.0109078662
1 Tren Finance(TREN) σε KES
KSh0.0097087452
1 Tren Finance(TREN) σε JOD
د.أ0.00005330262
1 Tren Finance(TREN) σε PLN
0.0002721516
1 Tren Finance(TREN) σε RON
лв0.0003255294
1 Tren Finance(TREN) σε SEK
kr0.0007044366
1 Tren Finance(TREN) σε BGN
лв0.0001247988
1 Tren Finance(TREN) σε HUF
Ft0.0248936016
1 Tren Finance(TREN) σε CZK
0.0015532188
1 Tren Finance(TREN) σε KWD
د.ك0.00002300508
1 Tren Finance(TREN) σε ILS
0.000248094
1 Tren Finance(TREN) σε BOB
Bs0.000518742
1 Tren Finance(TREN) σε AZN
0.000127806
1 Tren Finance(TREN) σε TJS
SM0.0006999258
1 Tren Finance(TREN) σε GEL
0.0002044896
1 Tren Finance(TREN) σε AOA
Kz0.0689092362
1 Tren Finance(TREN) σε BHD
.د.ب0.00002826768
1 Tren Finance(TREN) σε BMD
$0.00007518
1 Tren Finance(TREN) σε DKK
kr0.0004781448
1 Tren Finance(TREN) σε HNL
L0.001965957
1 Tren Finance(TREN) σε MUR
0.0034064058
1 Tren Finance(TREN) σε NAD
$0.0012953514
1 Tren Finance(TREN) σε NOK
kr0.0007487928
1 Tren Finance(TREN) σε NZD
$0.0001285578
1 Tren Finance(TREN) σε PAB
B/.0.00007518
1 Tren Finance(TREN) σε PGK
K0.000319515
1 Tren Finance(TREN) σε QAR
ر.ق0.0002736552
1 Tren Finance(TREN) σε RSD
дин.0.007502964
1 Tren Finance(TREN) σε UZS
soʻm0.9057829242
1 Tren Finance(TREN) σε ALL
L0.0061940802
1 Tren Finance(TREN) σε ANG
ƒ0.0001345722
1 Tren Finance(TREN) σε AWG
ƒ0.000135324
1 Tren Finance(TREN) σε BBD
$0.00015036
1 Tren Finance(TREN) σε BAM
KM0.0001247988
1 Tren Finance(TREN) σε BIF
Fr0.22110438
1 Tren Finance(TREN) σε BND
$0.0000962304
1 Tren Finance(TREN) σε BSD
$0.00007518
1 Tren Finance(TREN) σε JMD
$0.0120709008
1 Tren Finance(TREN) σε KHR
0.3019273908
1 Tren Finance(TREN) σε KMF
Fr0.03150042
1 Tren Finance(TREN) σε LAK
1.6343477934
1 Tren Finance(TREN) σε LKR
Rs0.0227329284
1 Tren Finance(TREN) σε MDL
L0.0012585132
1 Tren Finance(TREN) σε MGA
Ar0.3356245704
1 Tren Finance(TREN) σε MOP
P0.0006021918
1 Tren Finance(TREN) σε MVR
0.001150254
1 Tren Finance(TREN) σε MWK
MK0.1305207498
1 Tren Finance(TREN) σε MZN
MT0.004804002
1 Tren Finance(TREN) σε NPR
Rs0.010690596
1 Tren Finance(TREN) σε PYG
0.52941756
1 Tren Finance(TREN) σε RWF
Fr0.10878546
1 Tren Finance(TREN) σε SBD
$0.0006187314
1 Tren Finance(TREN) σε SCR
0.0010991316
1 Tren Finance(TREN) σε SRD
$0.002864358
1 Tren Finance(TREN) σε SVC
$0.0006570732
1 Tren Finance(TREN) σε SZL
L0.0012945996
1 Tren Finance(TREN) σε TMT
m0.00026313
1 Tren Finance(TREN) σε TND
د.ت0.00021892416
1 Tren Finance(TREN) σε TTD
$0.0005089686
1 Tren Finance(TREN) σε UGX
Sh0.2601228
1 Tren Finance(TREN) σε XAF
Fr0.04195044
1 Tren Finance(TREN) σε XCD
$0.000202986
1 Tren Finance(TREN) σε XOF
Fr0.04195044
1 Tren Finance(TREN) σε XPF
Fr0.00759318
1 Tren Finance(TREN) σε BWP
P0.0009983904
1 Tren Finance(TREN) σε BZD
$0.0001511118
1 Tren Finance(TREN) σε CVE
$0.0070601538
1 Tren Finance(TREN) σε DJF
Fr0.01338204
1 Tren Finance(TREN) σε DOP
$0.004706268
1 Tren Finance(TREN) σε DZD
د.ج0.0097343064
1 Tren Finance(TREN) σε FJD
$0.000169155
1 Tren Finance(TREN) σε GNF
Fr0.6536901
1 Tren Finance(TREN) σε GTQ
Q0.0005758788
1 Tren Finance(TREN) σε GYD
$0.0157208898
1 Tren Finance(TREN) σε ISK
kr0.00909678

Tren Finance Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Tren Finance, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Whitepaper
Επίσημος Ιστότοπος Tren Finance
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Tren Finance

Πόσο αξίζει το Tren Finance (TREN) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή TREN στο USD είναι 0.00007518 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή TREN σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του TREN σε USD είναι $ 0.00007518. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Tren Finance;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το TREN είναι -- USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του TREN;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του TREN είναι -- USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του TREN;
Το TREN πέτυχε τιμή ATH ύψους -- USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του TREN;
Το TREN είχε τιμή ATL ύψους -- USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του TREN;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το TREN είναι $ 56.33K USD.
Θα ανέβει το TREN υψηλότερα φέτος;
Το TREN μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την TREN πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-10-05 20:35:11 (UTC+8)

Tren Finance (TREN) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
10-04 13:39:16Δεδομένα εντός αλυσίδας
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Ενημερώσεις κλάδου
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Ενημερώσεις κλάδου
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August
10-01 14:11:00Ενημερώσεις κλάδου
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $127.5 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $430 million
09-30 18:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Current mainstream CEX and DEX funding rates indicate the market is neutral with a slight bearish bias

Δημοφιλή νέα

Απόδοση Μargin Futures MEXC: Ευκαιρίες και Προκλήσεις για Διπλό Εισόδημα από τις Συναλλαγές

October 3, 2025

Εξυπνότερη Διαπραγμάτευση, Μηδενικές Χρεώσεις: Πώς οι Παραγγελίες Υποστήριξης AI της MEXC Αλλάζουν το Παιχνίδι

October 3, 2025

GameFi 2.0: Γιατί η Οικονομία των Token θα Αποφασίσει το Μέλλον του Blockchain Gaming

October 3, 2025
Προβολή Περισσότερων

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

Υπολογιστής TREN-σε-USD

Ποσό

TREN
TREN
USD
USD

1 TREN = 0.00007517 USD

Συναλλαγή TREN

TREN/USDT
$0.00007513
$0.00007513$0.00007513
-0.02%

Συμμετοχή στη MEXC Σήμερα

-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή, --Αμοιβή Λήπτη Spot
-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή Futures, -- Αμοιβή Λήπτη Futures