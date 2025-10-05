Τι είναι Tren Finance (TREN)

Tren Finance is the first fully autonomous AI stablecoin borrowing protocol where 20+ specialized AI agents manage all operations without human intervention, enabling borrowing against LP tokens, money market deposits, and restaked positions to unlock billions in idle liquidity. Tren's peer-to-agent loan model, Malone, allows users to borrow directly with personalized terms, providing instant loans against any on-chain asset including NFTs, vested tokens, and newly launched assets with personalized terms based on user history.

Tren Finance Πρόβλεψη τιμής (USD)

Tren Finance (TREN) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Tren Finance (TREN) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του TREN token τώρα!

Tren Finance Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Tren Finance, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Tren Finance Πόσο αξίζει το Tren Finance (TREN) σήμερα; Η ζωντανή τιμή TREN στο USD είναι 0.00007518 USD , ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς. Ποια είναι η τρέχουσα τιμή TREN σε USD; $ 0.00007518 . Ελέγξτε τον Η τρέχουσα τιμή του TREN σε USD είναι. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token. Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Tren Finance; Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το TREN είναι -- USD . . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token. Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του TREN; Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του TREN είναι -- USD . Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του TREN; Το TREN πέτυχε τιμή ATH ύψους -- USD . Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του TREN; Το TREN είχε τιμή ATL ύψους -- USD . Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του TREN; Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το TREN είναι $ 56.33K USD . Θα ανέβει το TREN υψηλότερα φέτος; Το TREN μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την TREN πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.

