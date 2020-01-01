TRAVA.FINANCE (TRAVA) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το TRAVA.FINANCE (TRAVA), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες TRAVA.FINANCE (TRAVA) TRAVA is the world’s first decentralized marketplace for cross-chain lending. While existing approaches provide only one or a few lending pools with their own parameters such as borrow/supply interest rate, liquidation threshold, Loan-to-Value ratio, or a limited list of exchangeable cryptocurrencies, TRAVA offers a flexible mechanism in which users can create and manage their own lending pools to start a lending business. TRAVA also offers the credit score function based on financial data on-chain analysis as a useful tool that reduces risk and increases profits for all users. Now, we have already deployed our lending pool on BSC and on Fantom network. In the future, we plan to expand our lending platform to other networks: Ethereum, Polygon, Avalanche,... to build up a comprehensive solution for cross-chain lending. Επίσημη ιστοσελίδα: https://trava.finance/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docs.trava.finance/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x0391be54e72f7e001f6bbc331777710b4f2999ef Αγοράστε TRAVA τώρα!

TRAVA.FINANCE (TRAVA) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για TRAVA.FINANCE (TRAVA), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 471.68K $ 471.68K $ 471.68K Συνολική προμήθεια: $ 4.75B $ 4.75B $ 4.75B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 4.20B $ 4.20B $ 4.20B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 562.00K $ 562.00K $ 562.00K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.03379 $ 0.03379 $ 0.03379 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.000077126931078042 $ 0.000077126931078042 $ 0.000077126931078042 Τρέχουσα τιμή: $ 0.0001124 $ 0.0001124 $ 0.0001124 Μάθετε περισσότερα για την τιμή TRAVA.FINANCE (TRAVA)

Tokenomics TRAVA.FINANCE (TRAVA): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του TRAVA.FINANCE (TRAVA) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός TRAVA token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα TRAVA token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του TRAVA, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του TRAVA token!

Πώς να Αγοράσετε TRAVA Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε TRAVA.FINANCE (TRAVA) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς TRAVA, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε TRAVA στη MEXC τώρα!

TRAVA.FINANCE (TRAVA) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών TRAVA βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών TRAVA τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής TRAVA Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το TRAVA; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του TRAVA συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του TRAVA Token τώρα!

