Εξερευνήστε τα tokenomics Alttown (TOWN) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token TOWN, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα! Εξερευνήστε τα tokenomics Alttown (TOWN) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token TOWN, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα!