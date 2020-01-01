TORSY MEMECOIN (TORSY) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το TORSY MEMECOIN (TORSY), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες TORSY MEMECOIN (TORSY) Torsy Meme Token is a community-driven cryptocurrency that merges the playful and viral nature of meme culture with practical blockchain functionality. Built on the high-performance Solana blockchain, Torsy aims to provide fast, low-cost transactions, making it not just a fun token to hold but also practical for everyday use. Επίσημη ιστοσελίδα: https://torsy.meme/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://torsy.meme/assets/whitepaper/whitepaper.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/5YqckGEkWHJmp9LW5aUF2uJrdUbMJaHcYnGjA8M7Ebw8 Αγοράστε TORSY τώρα!

TORSY MEMECOIN (TORSY) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για TORSY MEMECOIN (TORSY), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 543.90K $ 543.90K $ 543.90K Συνολική προμήθεια: $ 700.00M $ 700.00M $ 700.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 700.00M $ 700.00M $ 700.00M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 543.90K $ 543.90K $ 543.90K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.01336 $ 0.01336 $ 0.01336 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.000579704242559859 $ 0.000579704242559859 $ 0.000579704242559859 Τρέχουσα τιμή: $ 0.000777 $ 0.000777 $ 0.000777 Μάθετε περισσότερα για την τιμή TORSY MEMECOIN (TORSY)

Tokenomics TORSY MEMECOIN (TORSY): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του TORSY MEMECOIN (TORSY) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός TORSY token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα TORSY token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του TORSY, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του TORSY token!

Πώς να Αγοράσετε TORSY Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε TORSY MEMECOIN (TORSY) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς TORSY, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε TORSY στη MEXC τώρα!

TORSY MEMECOIN (TORSY) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών TORSY βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών TORSY τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής TORSY Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το TORSY; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του TORSY συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του TORSY Token τώρα!

