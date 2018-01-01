Toko Token (TKO) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Toko Token (TKO), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Toko Token (TKO) Tokocrypto was launched in September 2018 and became the first entity registered under Indonesia's Commodities Futures Trading Regulatory Agency (BAPPEBTI) by November of that year. Tokocrypto’s latest project, TKO, is the first Indonesian cryptocurrency to offer a unique hybrid token model. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.tokocrypto.com/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://tokocrypto-public.oss-ap-southeast-5.aliyuncs.com/TKO%20White%20paper%20v4%20English%20Version.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x9f589e3eabe42ebc94a44727b3f3531c0c877809 Αγοράστε TKO τώρα!

Toko Token (TKO) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Toko Token (TKO), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 29.97M $ 29.97M $ 29.97M Συνολική προμήθεια: $ 496.20M $ 496.20M $ 496.20M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 168.67M $ 168.67M $ 168.67M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 88.85M $ 88.85M $ 88.85M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 1.1962 $ 1.1962 $ 1.1962 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.11167922761680911 $ 0.11167922761680911 $ 0.11167922761680911 Τρέχουσα τιμή: $ 0.1777 $ 0.1777 $ 0.1777 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Toko Token (TKO)

Tokenomics Toko Token (TKO): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Toko Token (TKO) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός TKO token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα TKO token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του TKO, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του TKO token!

