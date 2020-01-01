FUNTICO (TICO) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το FUNTICO (TICO), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες FUNTICO (TICO) After 3 years of dedicated development and self-funding, Funtico is a pioneering Web3 gaming platform featuring a variety of self-made proprietary games. Its robust fintech solution ensures a seamless immersive user experience. For publishers and creators, its SDK opens the door to a rich ecosystem featuring an NFT marketplace, AI tools, and advanced analytics, all within a secure and compliant platform designed for dynamic growth. Επίσημη ιστοσελίδα: https://funtico.com Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://litepaper.funtico.com/funtico-litepaper Block Explorer: https://snowtrace.io/token/0xEDf647326007E64d94B0Ee69743350F3736E392C?chainid=43114 Αγοράστε TICO τώρα!

FUNTICO (TICO) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για FUNTICO (TICO), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 9.85M $ 9.85M $ 9.85M Συνολική προμήθεια: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 2.14B $ 2.14B $ 2.14B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 46.07M $ 46.07M $ 46.07M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.034 $ 0.034 $ 0.034 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.004542166938211216 $ 0.004542166938211216 $ 0.004542166938211216 Τρέχουσα τιμή: $ 0.004607 $ 0.004607 $ 0.004607 Μάθετε περισσότερα για την τιμή FUNTICO (TICO)

Tokenomics FUNTICO (TICO): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του FUNTICO (TICO) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός TICO token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα TICO token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του TICO, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του TICO token!

FUNTICO (TICO) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών TICO βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης.

Πρόβλεψη Τιμής TICO Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το TICO; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του TICO συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη.

