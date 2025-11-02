ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή THINK Token είναι 0.00596 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο THINK σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής THINK εύκολα στη MEXC τώρα.

THINK Token Λογότ.

Τιμή THINK Token(THINK)

Live Τιμή 1 THINK σε USD

$0.00596
$0.00596
-2.45%1D
USD
THINK Token (THINK) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:45:02 (UTC+8)

THINK Token (THINK) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.00584
$ 0.00584
Κατώτ. 24H
$ 0.00625
$ 0.00625
Υψηλ. 24H

$ 0.00584
$ 0.00584

$ 0.00625
$ 0.00625

$ 0.09159672574773454
$ 0.09159672574773454

$ 0.004525510452854356
$ 0.004525510452854356

+0.84%

-2.45%

-1.00%

-1.00%

THINK Token (THINK) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.00596. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές THINK μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00584 και ενός υψηλού $ 0.00625, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του THINK είναι $ 0.09159672574773454, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.004525510452854356.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το THINK έχει αλλάξει κατά +0.84% την τελευταία ώρα, -2.45% τις τελευταίες 24 ώρες και -1.00% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

THINK Token (THINK) Πληροφορίες αγοράς

No.3951

$ 0.00
$ 0.00

$ 9.03K
$ 9.03K

$ 5.96M
$ 5.96M

0.00
0.00

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

0.00%

ETH

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του THINK Token είναι $ 0.00, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 9.03K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του THINK είναι 0.00, με συνολική προσφορά 1000000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 5.96M

THINK Token (THINK) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών THINK Token για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.0001497-2.45%
30 ημέρες$ -0.00352-37.14%
60 Ημέρες$ -0.00737-55.29%
90 Ημέρες$ -0.00404-40.40%
THINK Token Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το THINK κατέγραψε μια αλλαγή $ -0.0001497 (-2.45%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

THINK Token Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -0.00352 (-37.14%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

THINK Token Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το THINK άλλαξε κατά $ -0.00737 (-55.29%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

THINK Token Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ -0.00404 (-40.40%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του THINK Token (THINK);

Ελέγξτε τώρα τη THINK Token σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι THINK Token (THINK)

THINK Token είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των THINK Tokenεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεTHINK τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοTHINK Token ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας THINK Token ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

THINK Token Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το THINK Token (THINK) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία THINK Token (THINK) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το THINK Token.

Ελέγξτε την THINK Token πρόβλεψη τιμής τώρα!

THINK Token (THINK) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του THINK Token (THINK) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του THINK token τώρα!

Πώς να αγοράσετε THINK Token (THINK)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε THINK Token? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα THINK Token στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

THINK σε Τοπικά Νομίσματα

1 THINK Token(THINK) σε VND
156.8374
1 THINK Token(THINK) σε AUD
A$0.0090592
1 THINK Token(THINK) σε GBP
0.0045296
1 THINK Token(THINK) σε EUR
0.0051256
1 THINK Token(THINK) σε USD
$0.00596
1 THINK Token(THINK) σε MYR
RM0.0249724
1 THINK Token(THINK) σε TRY
0.25032
1 THINK Token(THINK) σε JPY
¥0.91188
1 THINK Token(THINK) σε ARS
ARS$8.5509312
1 THINK Token(THINK) σε RUB
0.4791244
1 THINK Token(THINK) σε INR
0.5290692
1 THINK Token(THINK) σε IDR
Rp99.3332936
1 THINK Token(THINK) σε PHP
0.3497924
1 THINK Token(THINK) σε EGP
￡E.0.28012
1 THINK Token(THINK) σε BRL
R$0.0320052
1 THINK Token(THINK) σε CAD
C$0.008344
1 THINK Token(THINK) σε BDT
0.7262856
1 THINK Token(THINK) σε NGN
8.6126768
1 THINK Token(THINK) σε COP
$22.923054
1 THINK Token(THINK) σε ZAR
R.0.1035252
1 THINK Token(THINK) σε UAH
0.2490684
1 THINK Token(THINK) σε TZS
T.Sh.14.6078408
1 THINK Token(THINK) σε VES
Bs1.31716
1 THINK Token(THINK) σε CLP
$5.6024
1 THINK Token(THINK) σε PKR
Rs1.683104
1 THINK Token(THINK) σε KZT
3.1467608
1 THINK Token(THINK) σε THB
฿0.1920312
1 THINK Token(THINK) σε TWD
NT$0.1835084
1 THINK Token(THINK) σε AED
د.إ0.0218732
1 THINK Token(THINK) σε CHF
Fr0.004768
1 THINK Token(THINK) σε HKD
HK$0.0463092
1 THINK Token(THINK) σε AMD
֏2.2730248
1 THINK Token(THINK) σε MAD
.د.م0.0550108
1 THINK Token(THINK) σε MXN
$0.1106176
1 THINK Token(THINK) σε SAR
ريال0.02235
1 THINK Token(THINK) σε ETB
Br0.9156348
1 THINK Token(THINK) σε KES
KSh0.7678864
1 THINK Token(THINK) σε JOD
د.أ0.00422564
1 THINK Token(THINK) σε PLN
0.0219328
1 THINK Token(THINK) σε RON
лв0.0262836
1 THINK Token(THINK) σε SEK
kr0.0565604
1 THINK Token(THINK) σε BGN
лв0.0100724
1 THINK Token(THINK) σε HUF
Ft1.9919512
1 THINK Token(THINK) σε CZK
0.1256964
1 THINK Token(THINK) σε KWD
د.ك0.0018178
1 THINK Token(THINK) σε ILS
0.01937
1 THINK Token(THINK) σε BOB
Bs0.0410644
1 THINK Token(THINK) σε AZN
0.010132
1 THINK Token(THINK) σε TJS
SM0.0547128
1 THINK Token(THINK) σε GEL
0.0161516
1 THINK Token(THINK) σε AOA
Kz5.4628764
1 THINK Token(THINK) σε BHD
.د.ب0.002235
1 THINK Token(THINK) σε BMD
$0.00596
1 THINK Token(THINK) σε DKK
kr0.0385612
1 THINK Token(THINK) σε HNL
L0.1562712
1 THINK Token(THINK) σε MUR
0.2726104
1 THINK Token(THINK) σε NAD
$0.1030484
1 THINK Token(THINK) σε NOK
kr0.0603152
1 THINK Token(THINK) σε NZD
$0.0103704
1 THINK Token(THINK) σε PAB
B/.0.00596
1 THINK Token(THINK) σε PGK
K0.025032
1 THINK Token(THINK) σε QAR
ر.ق0.0216348
1 THINK Token(THINK) σε RSD
дин.0.6023176
1 THINK Token(THINK) σε UZS
soʻm70.9523696
1 THINK Token(THINK) σε ALL
L0.4976004
1 THINK Token(THINK) σε ANG
ƒ0.0106684
1 THINK Token(THINK) σε AWG
ƒ0.0106684
1 THINK Token(THINK) σε BBD
$0.01192
1 THINK Token(THINK) σε BAM
KM0.0100128
1 THINK Token(THINK) σε BIF
Fr17.42108
1 THINK Token(THINK) σε BND
$0.0076884
1 THINK Token(THINK) σε BSD
$0.00596
1 THINK Token(THINK) σε JMD
$0.953898
1 THINK Token(THINK) σε KHR
23.84
1 THINK Token(THINK) σε KMF
Fr2.53896
1 THINK Token(THINK) σε LAK
129.5652148
1 THINK Token(THINK) σε LKR
රු1.8093368
1 THINK Token(THINK) σε MDL
L0.1011412
1 THINK Token(THINK) σε MGA
Ar26.726428
1 THINK Token(THINK) σε MOP
P0.0475608
1 THINK Token(THINK) σε MVR
0.091188
1 THINK Token(THINK) σε MWK
MK10.311396
1 THINK Token(THINK) σε MZN
MT0.380844
1 THINK Token(THINK) σε NPR
रु0.8429824
1 THINK Token(THINK) σε PYG
41.97032
1 THINK Token(THINK) σε RWF
Fr8.63604
1 THINK Token(THINK) σε SBD
$0.0490508
1 THINK Token(THINK) σε SCR
0.0872544
1 THINK Token(THINK) σε SRD
$0.22946
1 THINK Token(THINK) σε SVC
$0.0519712
1 THINK Token(THINK) σε SZL
L0.1030484
1 THINK Token(THINK) σε TMT
m0.02086
1 THINK Token(THINK) σε TND
د.ت0.01754624
1 THINK Token(THINK) σε TTD
$0.04023
1 THINK Token(THINK) σε UGX
Sh20.69312
1 THINK Token(THINK) σε XAF
Fr3.3674
1 THINK Token(THINK) σε XCD
$0.016092
1 THINK Token(THINK) σε XOF
Fr3.3674
1 THINK Token(THINK) σε XPF
Fr0.60792
1 THINK Token(THINK) σε BWP
P0.0798044
1 THINK Token(THINK) σε BZD
$0.01192
1 THINK Token(THINK) σε CVE
$0.566498
1 THINK Token(THINK) σε DJF
Fr1.05492
1 THINK Token(THINK) σε DOP
$0.3817976
1 THINK Token(THINK) σε DZD
د.ج0.7746212
1 THINK Token(THINK) σε FJD
$0.0136484
1 THINK Token(THINK) σε GNF
Fr51.3752
1 THINK Token(THINK) σε GTQ
Q0.0455344
1 THINK Token(THINK) σε GYD
$1.2434348
1 THINK Token(THINK) σε ISK
kr0.73904

THINK Token Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του THINK Token, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Whitepaper
Επίσημος Ιστότοπος THINK Token
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με THINK Token

Πόσο αξίζει το THINK Token (THINK) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή THINK στο USD είναι 0.00596 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή THINK σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του THINK σε USD είναι $ 0.00596. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του THINK Token;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το THINK είναι $ 0.00 USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του THINK;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του THINK είναι 0.00 USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του THINK;
Το THINK πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.09159672574773454 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του THINK;
Το THINK είχε τιμή ATL ύψους 0.004525510452854356 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του THINK;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το THINK είναι $ 9.03K USD.
Θα ανέβει το THINK υψηλότερα φέτος;
Το THINK μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την THINK πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:45:02 (UTC+8)

THINK Token (THINK) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

