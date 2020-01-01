TFUEL (TFUEL) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το TFUEL (TFUEL), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες TFUEL (TFUEL) Theta Fuel is a cryptocurrency that serves as the operational token of the Theta decentralized network. The network was formed with a mission to make enhancements to the video streaming sector by leveraging blockchain technology. Theta Fuel is referred to as the gas of the Theta network. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.thetatoken.org Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://s3.us-east-2.amazonaws.com/assets.thetatoken.org/Theta-white-paper-latest.pdf?v=1553657855.509 Block Explorer: https://explorer.thetatoken.org/ Αγοράστε TFUEL τώρα!

TFUEL (TFUEL) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για TFUEL (TFUEL), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 257.83M $ 257.83M $ 257.83M Συνολική προμήθεια: $ 7.04B $ 7.04B $ 7.04B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 7.04B $ 7.04B $ 7.04B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 257.83M $ 257.83M $ 257.83M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.1 $ 0.1 $ 0.1 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.000889723475662 $ 0.000889723475662 $ 0.000889723475662 Τρέχουσα τιμή: $ 0.03663 $ 0.03663 $ 0.03663 Μάθετε περισσότερα για την τιμή TFUEL (TFUEL)

Tokenomics TFUEL (TFUEL): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του TFUEL (TFUEL) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός TFUEL token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα TFUEL token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του TFUEL, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του TFUEL token!

