Η σημερινή ζωντανή τιμή PrompTale AI είναι 0.002776 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο TALE σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής TALE εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή PrompTale AI είναι 0.002776 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο TALE σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής TALE εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το TALE

Πληροφορίες Τιμής TALE

Τι είναι το TALE

Whitepaper TALE

Επίσημος Ιστότοπος TALE

Tokenomics TALE

Προβλέψεις Τιμών TALE

Ιστορικό TALE

Οδηγός Αγοράς TALE

Μετατροπέας νομίσματος TALE-σε-Fiat

Spot TALE

TALE Futures USDT-M

Πριν από το άνοιγμα της αγοράς

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

PrompTale AI Λογότ.

Τιμή PrompTale AI(TALE)

Live Τιμή 1 TALE σε USD

-4.34%1D
USD
PrompTale AI (TALE) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:44:34 (UTC+8)

PrompTale AI (TALE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
Κατώτ. 24H
Υψηλ. 24H

-1.07%

-4.34%

-14.96%

-14.96%

PrompTale AI (TALE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.002776. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές TALE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.002775 και ενός υψηλού $ 0.003164, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του TALE είναι $ 0.3090272322133998, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.002415032785401871.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το TALE έχει αλλάξει κατά -1.07% την τελευταία ώρα, -4.34% τις τελευταίες 24 ώρες και -14.96% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

PrompTale AI (TALE) Πληροφορίες αγοράς

No.2748

20.27%

BSC

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του PrompTale AI είναι $ 281.47K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 7.54K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του TALE είναι 101.39M, με συνολική προσφορά 500000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.39M

PrompTale AI (TALE) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών PrompTale AI για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.00012594-4.34%
30 ημέρες$ -0.002241-44.67%
60 Ημέρες$ -0.000673-19.52%
90 Ημέρες$ -0.002788-50.11%
PrompTale AI Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το TALE κατέγραψε μια αλλαγή $ -0.00012594 (-4.34%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

PrompTale AI Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -0.002241 (-44.67%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

PrompTale AI Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το TALE άλλαξε κατά $ -0.000673 (-19.52%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

PrompTale AI Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ -0.002788 (-50.11%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του PrompTale AI (TALE);

Ελέγξτε τώρα τη PrompTale AI σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι PrompTale AI (TALE)

A Decentralized, Trustless AI for Content Creators.

PrompTale AI είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των PrompTale AIεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεTALE τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοPrompTale AI ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας PrompTale AI ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

PrompTale AI Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το PrompTale AI (TALE) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία PrompTale AI (TALE) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το PrompTale AI.

Ελέγξτε την PrompTale AI πρόβλεψη τιμής τώρα!

PrompTale AI (TALE) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του PrompTale AI (TALE) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του TALE token τώρα!

Πώς να αγοράσετε PrompTale AI (TALE)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε PrompTale AI? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα PrompTale AI στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

TALE σε Τοπικά Νομίσματα

PrompTale AI Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του PrompTale AI, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Whitepaper
Επίσημος Ιστότοπος PrompTale AI
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με PrompTale AI

Πόσο αξίζει το PrompTale AI (TALE) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή TALE στο USD είναι 0.002776 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή TALE σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του TALE σε USD είναι $ 0.002776. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του PrompTale AI;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το TALE είναι $ 281.47K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του TALE;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του TALE είναι 101.39M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του TALE;
Το TALE πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.3090272322133998 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του TALE;
Το TALE είχε τιμή ATL ύψους 0.002415032785401871 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του TALE;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το TALE είναι $ 7.54K USD.
Θα ανέβει το TALE υψηλότερα φέτος;
Το TALE μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την TALE πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:44:34 (UTC+8)

PrompTale AI (TALE) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

