Η σημερινή ζωντανή τιμή Taker Protocol είναι 0.005323 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο TAKER σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής TAKER εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή Taker Protocol είναι 0.005323 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο TAKER σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής TAKER εύκολα στη MEXC τώρα.

Taker Protocol Λογότ.

Τιμή Taker Protocol(TAKER)

Live Τιμή 1 TAKER σε USD

$0.005325
-1.24%1D
USD
Taker Protocol (TAKER) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:44:26 (UTC+8)

Taker Protocol (TAKER) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.005321
Κατώτ. 24H
$ 0.005538
Υψηλ. 24H

$ 0.005321
$ 0.005538
--
--
-0.04%

-1.24%

-4.83%

-4.83%

Taker Protocol (TAKER) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.005323. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές TAKER μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.005321 και ενός υψηλού $ 0.005538, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του TAKER είναι --, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι --.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το TAKER έχει αλλάξει κατά -0.04% την τελευταία ώρα, -1.24% τις τελευταίες 24 ώρες και -4.83% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Taker Protocol (TAKER) Πληροφορίες αγοράς

--
$ 487.40K
$ 487.40K$ 487.40K

$ 5.32M
$ 5.32M$ 5.32M

--
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Taker Protocol είναι --, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 487.40K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του TAKER είναι --, με συνολική προσφορά 1000000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 5.32M

Taker Protocol (TAKER) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Taker Protocol για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.00006686-1.24%
30 ημέρες$ -0.003859-42.03%
60 Ημέρες$ -0.008167-60.55%
90 Ημέρες$ -0.011377-68.13%
Taker Protocol Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το TAKER κατέγραψε μια αλλαγή $ -0.00006686 (-1.24%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Taker Protocol Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -0.003859 (-42.03%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Taker Protocol Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το TAKER άλλαξε κατά $ -0.008167 (-60.55%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Taker Protocol Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ -0.011377 (-68.13%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Taker Protocol (TAKER);

Ελέγξτε τώρα τη Taker Protocol σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Taker Protocol (TAKER)

Taker is the first and largest Bitcoin ecosystem incentive protocol, designed to democratize Bitcoin gains for all fractional Bitcoin holders. It serves as the Bitcoin Incentive Layer, leveraging multiple reward frameworks to encourage millions of users to adopt, hold, and utilize Bitcoin and its derivatives.

Taker Protocol είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Taker Protocolεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεTAKER τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοTaker Protocol ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Taker Protocol ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Taker Protocol Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Taker Protocol (TAKER) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Taker Protocol (TAKER) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Taker Protocol.

Ελέγξτε την Taker Protocol πρόβλεψη τιμής τώρα!

Taker Protocol (TAKER) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Taker Protocol (TAKER) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του TAKER token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Taker Protocol (TAKER)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Taker Protocol? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Taker Protocol στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

TAKER σε Τοπικά Νομίσματα

1 Taker Protocol(TAKER) σε VND
140.074745
1 Taker Protocol(TAKER) σε AUD
A$0.00809096
1 Taker Protocol(TAKER) σε GBP
0.00404548
1 Taker Protocol(TAKER) σε EUR
0.00457778
1 Taker Protocol(TAKER) σε USD
$0.005323
1 Taker Protocol(TAKER) σε MYR
RM0.02230337
1 Taker Protocol(TAKER) σε TRY
0.223566
1 Taker Protocol(TAKER) σε JPY
¥0.814419
1 Taker Protocol(TAKER) σε ARS
ARS$7.63701456
1 Taker Protocol(TAKER) σε RUB
0.42791597
1 Taker Protocol(TAKER) σε INR
0.47252271
1 Taker Protocol(TAKER) σε IDR
Rp88.71663118
1 Taker Protocol(TAKER) σε PHP
0.31240687
1 Taker Protocol(TAKER) σε EGP
￡E.0.250181
1 Taker Protocol(TAKER) σε BRL
R$0.02858451
1 Taker Protocol(TAKER) σε CAD
C$0.0074522
1 Taker Protocol(TAKER) σε BDT
0.64866078
1 Taker Protocol(TAKER) σε NGN
7.69216084
1 Taker Protocol(TAKER) σε COP
$20.47305645
1 Taker Protocol(TAKER) σε ZAR
R.0.09246051
1 Taker Protocol(TAKER) σε UAH
0.22244817
1 Taker Protocol(TAKER) σε TZS
T.Sh.13.04656654
1 Taker Protocol(TAKER) σε VES
Bs1.176383
1 Taker Protocol(TAKER) σε CLP
$5.00362
1 Taker Protocol(TAKER) σε PKR
Rs1.5032152
1 Taker Protocol(TAKER) σε KZT
2.81043754
1 Taker Protocol(TAKER) σε THB
฿0.17150706
1 Taker Protocol(TAKER) σε TWD
NT$0.16389517
1 Taker Protocol(TAKER) σε AED
د.إ0.01953541
1 Taker Protocol(TAKER) σε CHF
Fr0.0042584
1 Taker Protocol(TAKER) σε HKD
HK$0.04135971
1 Taker Protocol(TAKER) σε AMD
֏2.03008574
1 Taker Protocol(TAKER) σε MAD
.د.م0.04913129
1 Taker Protocol(TAKER) σε MXN
$0.09879488
1 Taker Protocol(TAKER) σε SAR
ريال0.01996125
1 Taker Protocol(TAKER) σε ETB
Br0.81777249
1 Taker Protocol(TAKER) σε KES
KSh0.68581532
1 Taker Protocol(TAKER) σε JOD
د.أ0.003774007
1 Taker Protocol(TAKER) σε PLN
0.01958864
1 Taker Protocol(TAKER) σε RON
лв0.02347443
1 Taker Protocol(TAKER) σε SEK
kr0.05051527
1 Taker Protocol(TAKER) σε BGN
лв0.00899587
1 Taker Protocol(TAKER) σε HUF
Ft1.77905306
1 Taker Protocol(TAKER) σε CZK
0.11226207
1 Taker Protocol(TAKER) σε KWD
د.ك0.001623515
1 Taker Protocol(TAKER) σε ILS
0.01729975
1 Taker Protocol(TAKER) σε BOB
Bs0.03667547
1 Taker Protocol(TAKER) σε AZN
0.0090491
1 Taker Protocol(TAKER) σε TJS
SM0.04886514
1 Taker Protocol(TAKER) σε GEL
0.01442533
1 Taker Protocol(TAKER) σε AOA
Kz4.87900857
1 Taker Protocol(TAKER) σε BHD
.د.ب0.001996125
1 Taker Protocol(TAKER) σε BMD
$0.005323
1 Taker Protocol(TAKER) σε DKK
kr0.03443981
1 Taker Protocol(TAKER) σε HNL
L0.13956906
1 Taker Protocol(TAKER) σε MUR
0.24347402
1 Taker Protocol(TAKER) σε NAD
$0.09203467
1 Taker Protocol(TAKER) σε NOK
kr0.05386876
1 Taker Protocol(TAKER) σε NZD
$0.00926202
1 Taker Protocol(TAKER) σε PAB
B/.0.005323
1 Taker Protocol(TAKER) σε PGK
K0.0223566
1 Taker Protocol(TAKER) σε QAR
ر.ق0.01932249
1 Taker Protocol(TAKER) σε RSD
дин.0.53794238
1 Taker Protocol(TAKER) σε UZS
soʻm63.36903748
1 Taker Protocol(TAKER) σε ALL
L0.44441727
1 Taker Protocol(TAKER) σε ANG
ƒ0.00952817
1 Taker Protocol(TAKER) σε AWG
ƒ0.00952817
1 Taker Protocol(TAKER) σε BBD
$0.010646
1 Taker Protocol(TAKER) σε BAM
KM0.00894264
1 Taker Protocol(TAKER) σε BIF
Fr15.559129
1 Taker Protocol(TAKER) σε BND
$0.00686667
1 Taker Protocol(TAKER) σε BSD
$0.005323
1 Taker Protocol(TAKER) σε JMD
$0.85194615
1 Taker Protocol(TAKER) σε KHR
21.292
1 Taker Protocol(TAKER) σε KMF
Fr2.267598
1 Taker Protocol(TAKER) σε LAK
115.71738899
1 Taker Protocol(TAKER) σε LKR
රු1.61595634
1 Taker Protocol(TAKER) σε MDL
L0.09033131
1 Taker Protocol(TAKER) σε MGA
Ar23.8699289
1 Taker Protocol(TAKER) σε MOP
P0.04247754
1 Taker Protocol(TAKER) σε MVR
0.0814419
1 Taker Protocol(TAKER) σε MWK
MK9.2093223
1 Taker Protocol(TAKER) σε MZN
MT0.3401397
1 Taker Protocol(TAKER) σε NPR
रु0.75288512
1 Taker Protocol(TAKER) σε PYG
37.484566
1 Taker Protocol(TAKER) σε RWF
Fr7.713027
1 Taker Protocol(TAKER) σε SBD
$0.04380829
1 Taker Protocol(TAKER) σε SCR
0.07792872
1 Taker Protocol(TAKER) σε SRD
$0.2049355
1 Taker Protocol(TAKER) σε SVC
$0.04641656
1 Taker Protocol(TAKER) σε SZL
L0.09203467
1 Taker Protocol(TAKER) σε TMT
m0.0186305
1 Taker Protocol(TAKER) σε TND
د.ت0.015670912
1 Taker Protocol(TAKER) σε TTD
$0.03593025
1 Taker Protocol(TAKER) σε UGX
Sh18.481456
1 Taker Protocol(TAKER) σε XAF
Fr3.007495
1 Taker Protocol(TAKER) σε XCD
$0.0143721
1 Taker Protocol(TAKER) σε XOF
Fr3.007495
1 Taker Protocol(TAKER) σε XPF
Fr0.542946
1 Taker Protocol(TAKER) σε BWP
P0.07127497
1 Taker Protocol(TAKER) σε BZD
$0.010646
1 Taker Protocol(TAKER) σε CVE
$0.50595115
1 Taker Protocol(TAKER) σε DJF
Fr0.942171
1 Taker Protocol(TAKER) σε DOP
$0.34099138
1 Taker Protocol(TAKER) σε DZD
د.ج0.69183031
1 Taker Protocol(TAKER) σε FJD
$0.01218967
1 Taker Protocol(TAKER) σε GNF
Fr45.88426
1 Taker Protocol(TAKER) σε GTQ
Q0.04066772
1 Taker Protocol(TAKER) σε GYD
$1.11053749
1 Taker Protocol(TAKER) σε ISK
kr0.660052

Taker Protocol Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Taker Protocol, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Whitepaper
Επίσημος Ιστότοπος Taker Protocol

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Taker Protocol

Πόσο αξίζει το Taker Protocol (TAKER) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή TAKER στο USD είναι 0.005323 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή TAKER σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του TAKER σε USD είναι $ 0.005323. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Taker Protocol;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το TAKER είναι -- USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του TAKER;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του TAKER είναι -- USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του TAKER;
Το TAKER πέτυχε τιμή ATH ύψους -- USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του TAKER;
Το TAKER είχε τιμή ATL ύψους -- USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του TAKER;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το TAKER είναι $ 487.40K USD.
Θα ανέβει το TAKER υψηλότερα φέτος;
Το TAKER μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την TAKER πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:44:26 (UTC+8)

Taker Protocol (TAKER) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

ΔΗΜ.

