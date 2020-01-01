Synternet (SYNT) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Synternet (SYNT), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Synternet (SYNT) Synternet is a blockchain that powers modular, interoperable data infrastructure across all major chains. At its core lies the Data Layer, a protocol serving as the customizable execution layer between blockchains. Its AEAs (Autonomous Economic Agents) empower developers to build composable, use-case-specific applications that can execute on any data from any chain. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.synternet.com/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docs.synternet.com/docs Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xda987c655ebc38c801db64a8608bc1aa56cd9a31 Αγοράστε SYNT τώρα!

Synternet (SYNT) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Synternet (SYNT), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 10.64M $ 10.64M $ 10.64M Συνολική προμήθεια: $ 1.12B $ 1.12B $ 1.12B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 655.42M $ 655.42M $ 655.42M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 40.60M $ 40.60M $ 40.60M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.11456 $ 0.11456 $ 0.11456 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.009238729911768159 $ 0.009238729911768159 $ 0.009238729911768159 Τρέχουσα τιμή: $ 0.01624 $ 0.01624 $ 0.01624 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Synternet (SYNT)

Tokenomics Synternet (SYNT): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Synternet (SYNT) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός SYNT token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα SYNT token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του SYNT, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του SYNT token!

Πώς να Αγοράσετε SYNT Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε Synternet (SYNT) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς SYNT, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε SYNT στη MEXC τώρα!

Synternet (SYNT) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών SYNT βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών SYNT τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής SYNT Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το SYNT; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του SYNT συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του SYNT Token τώρα!

