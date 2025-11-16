Εξερευνήστε τα tokenomics Syndicate (SYND) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token SYND, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα! Εξερευνήστε τα tokenomics Syndicate (SYND) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token SYND, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα!