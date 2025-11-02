ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή SEA WARS είναι 0.0000000015 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο SWAR σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής SWAR εύκολα στη MEXC τώρα.

Τιμή SEA WARS(SWAR)

Live Τιμή 1 SWAR σε USD

$0.0000000015
$0.0000000015$0.0000000015
0.00%1D
USD
SEA WARS (SWAR) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:43:18 (UTC+8)

SEA WARS (SWAR) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.0000000014
$ 0.0000000014$ 0.0000000014
Κατώτ. 24H
$ 0.0000000017
$ 0.0000000017$ 0.0000000017
Υψηλ. 24H

$ 0.0000000014
$ 0.0000000014$ 0.0000000014

$ 0.0000000017
$ 0.0000000017$ 0.0000000017

--
----

--
----

0.00%

0.00%

+36.36%

+36.36%

SEA WARS (SWAR) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.0000000015. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SWAR μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.0000000014 και ενός υψηλού $ 0.0000000017, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SWAR είναι --, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι --.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SWAR έχει αλλάξει κατά 0.00% την τελευταία ώρα, 0.00% τις τελευταίες 24 ώρες και +36.36% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

SEA WARS (SWAR) Πληροφορίες αγοράς

--
----

$ 379.59
$ 379.59$ 379.59

$ 3.01K
$ 3.01K$ 3.01K

--
----

2,005,000,000,000
2,005,000,000,000 2,005,000,000,000

ETH

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του SEA WARS είναι --, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 379.59. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SWAR είναι --, με συνολική προσφορά 2005000000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 3.01K

SEA WARS (SWAR) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών SEA WARS για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 00.00%
30 ημέρες$ -0.0000032985-99.96%
60 Ημέρες$ -0.0009999985-100.00%
90 Ημέρες$ -0.0009999985-100.00%
SEA WARS Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το SWAR κατέγραψε μια αλλαγή $ 0 (0.00%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

SEA WARS Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -0.0000032985 (-99.96%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

SEA WARS Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το SWAR άλλαξε κατά $ -0.0009999985 (-100.00%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

SEA WARS Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ -0.0009999985 (-100.00%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του SEA WARS (SWAR);

Ελέγξτε τώρα τη SEA WARS σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι SEA WARS (SWAR)

Sea Wars is a multiplayer strategy and battle game set in the depths of the ocean.

SEA WARS είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των SEA WARSεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεSWAR τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοSEA WARS ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας SEA WARS ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

SEA WARS Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το SEA WARS (SWAR) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία SEA WARS (SWAR) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το SEA WARS.

Ελέγξτε την SEA WARS πρόβλεψη τιμής τώρα!

SEA WARS (SWAR) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του SEA WARS (SWAR) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του SWAR token τώρα!

Πώς να αγοράσετε SEA WARS (SWAR)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε SEA WARS? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα SEA WARS στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

SEA WARS Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του SEA WARS, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Whitepaper
Επίσημος Ιστότοπος SEA WARS
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με SEA WARS

Πόσο αξίζει το SEA WARS (SWAR) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή SWAR στο USD είναι 0.0000000015 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή SWAR σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του SWAR σε USD είναι $ 0.0000000015. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του SEA WARS;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το SWAR είναι -- USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του SWAR;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του SWAR είναι -- USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του SWAR;
Το SWAR πέτυχε τιμή ATH ύψους -- USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του SWAR;
Το SWAR είχε τιμή ATL ύψους -- USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του SWAR;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το SWAR είναι $ 379.59 USD.
Θα ανέβει το SWAR υψηλότερα φέτος;
Το SWAR μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την SWAR πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:43:18 (UTC+8)

SEA WARS (SWAR) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

ΔΗΜ.

