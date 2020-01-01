SUKU (SUKU) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το SUKU (SUKU), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες SUKU (SUKU) Suku is on the mission to accelerate the adoption of real Web3. To get there, Suku is creating an ecosystem that interconnects web3 communities, that powers unique experiences, and utility, and provides simple tools to better onboard users into Web3. All, powered by SUKU. By creating an ecosystem with shared incentives for all web3 communities, Suku is fostering a space of collaboration and interoperability like never seen before in Web3. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.suku.world/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x0763fdCCF1aE541A5961815C0872A8c5Bc6DE4d7 Αγοράστε SUKU τώρα!

SUKU (SUKU) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για SUKU (SUKU), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 16.42M $ 16.42M $ 16.42M Συνολική προμήθεια: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 487.70M $ 487.70M $ 487.70M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 50.49M $ 50.49M $ 50.49M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 1.2783 $ 1.2783 $ 1.2783 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.02400943782643274 $ 0.02400943782643274 $ 0.02400943782643274 Τρέχουσα τιμή: $ 0.03366 $ 0.03366 $ 0.03366 Μάθετε περισσότερα για την τιμή SUKU (SUKU)

Tokenomics SUKU (SUKU): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του SUKU (SUKU) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός SUKU token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα SUKU token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του SUKU, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του SUKU token!

Πώς να Αγοράσετε SUKU Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε SUKU (SUKU) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς SUKU, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε SUKU στη MEXC τώρα!

SUKU (SUKU) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών SUKU βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών SUKU τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής SUKU Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το SUKU; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του SUKU συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του SUKU Token τώρα!

Γιατί πρέπει να επιλέξετε τη MEXC; Η MEXC είναι ένα από τα κορυφαία ανταλλακτήρια crypto στον κόσμο, το οποίο εμπιστεύονται εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC είναι ο ευκολότερος τρόπος για να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σε crypto. Πάνω από 4.000 ζεύγη συναλλαγών σε αγορές Spot και Futures Οι ταχύτερες καταχωρίσεις token σε όλα τα CEX Νο.1 ρευστότητα στον κλάδο Χαμηλότερες προμήθειες, με υποστήριξη από εξυπηρέτηση πελατών 24/7 100%+ διαφάνεια αποθεμάτων token για τα κεφάλαια των χρηστών Εξαιρετικά χαμηλά εμπόδια εισόδου: αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT

Αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT : Ο ευκολότερος τρόπος για να ασχοληθείτε με crypto! Αγοράστε τώρα!