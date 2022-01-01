Sui DePIN (SUIDEPIN) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Sui DePIN (SUIDEPIN), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Sui DePIN (SUIDEPIN) Enabling billions of devices, AI models, and data owners to securely transact and monetize their data. Επίσημη ιστοσελίδα: https://suidepin.ai Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docsend.com/view/4cw3hp9npw5yk4eg Block Explorer: https://solscan.io/token/CmRWGQAdDgDb7dPyDqUZNagLg2s4hn9tUeEiyFfiQgjZ

Sui DePIN (SUIDEPIN) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Sui DePIN (SUIDEPIN), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Συνολική προμήθεια: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 111.80K $ 111.80K $ 111.80K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.0254 $ 0.0254 $ 0.0254 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.000112592505284862 $ 0.000112592505284862 $ 0.000112592505284862 Τρέχουσα τιμή: $ 0.0001118 $ 0.0001118 $ 0.0001118 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Sui DePIN (SUIDEPIN)

Tokenomics Sui DePIN (SUIDEPIN): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Sui DePIN (SUIDEPIN) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός SUIDEPIN token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα SUIDEPIN token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του SUIDEPIN, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του SUIDEPIN token!

Sui DePIN (SUIDEPIN) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών SUIDEPIN βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών SUIDEPIN τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής SUIDEPIN Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το SUIDEPIN; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του SUIDEPIN συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του SUIDEPIN Token τώρα!

