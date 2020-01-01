Stabull Finance (STABUL) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Stabull Finance (STABUL), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Stabull Finance (STABUL) Stabull is a DEX built specifically for non-USD stablecoins and tokenized real-world assets (RWAs)—a market most DEXs overlook. Unlike typical AMMs, it uses off-chain price oracles to guide pricing and liquidity, enabling more accurate price discovery and lower slippage for assets that track external markets like FX or gold. This design also reduces peg stress on issuers and increases capital efficiency for liquidity providers. Stabull effectively brings decentralized, 24/7/FX and commodity trading on-chain—something most DEXs aren’t built to handle. Επίσημη ιστοσελίδα: https://stabull.finance Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://stabull.finance/stabull-whitepaper/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x6A43795941113c2F58EB487001f4f8eE74b6938A Αγοράστε STABUL τώρα!

Stabull Finance (STABUL) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Stabull Finance (STABUL), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Συνολική προμήθεια: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 6.95M $ 6.95M $ 6.95M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 1.35 $ 1.35 $ 1.35 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.06642386888114032 $ 0.06642386888114032 $ 0.06642386888114032 Τρέχουσα τιμή: $ 0.695 $ 0.695 $ 0.695 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Stabull Finance (STABUL)

Tokenomics Stabull Finance (STABUL): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Stabull Finance (STABUL) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός STABUL token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα STABUL token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του STABUL, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του STABUL token!

Stabull Finance (STABUL) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών STABUL βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών STABUL τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής STABUL Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το STABUL; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του STABUL συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του STABUL Token τώρα!

