ΑνταλλαγήDEX+
Αγορά κρυπτοΑγορέςSpotFutures500XEarnΕκδηλώσεις
Περισσότερα
Blue Chip Blitz
Η σημερινή ζωντανή τιμή SPDR S P 500 ETF είναι 657.4 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο SPYON σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής SPYON εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή SPDR S P 500 ETF είναι 657.4 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο SPYON σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής SPYON εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το SPYON

Πληροφορίες Τιμής SPYON

Τι είναι το SPYON

Επίσημος Ιστότοπος SPYON

Tokenomics SPYON

Προβλέψεις Τιμών SPYON

Ιστορικό SPYON

Οδηγός Αγοράς SPYON

Μετατροπέας νομίσματος SPYON-σε-Fiat

Spot SPYON

Πριν από το άνοιγμα της αγοράς

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

SPDR S P 500 ETF Λογότ.

Τιμή SPDR S P 500 ETF(SPYON)

Live Τιμή 1 SPYON σε USD

$657.4
$657.4$657.4
-4.67%1D
USD
SPDR S P 500 ETF (SPYON) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:41:48 (UTC+8)

SPDR S P 500 ETF (SPYON) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 653.67
$ 653.67$ 653.67
Κατώτ. 24H
$ 691.18
$ 691.18$ 691.18
Υψηλ. 24H

$ 653.67
$ 653.67$ 653.67

$ 691.18
$ 691.18$ 691.18

$ 690.6831306581166
$ 690.6831306581166$ 690.6831306581166

$ 640.4052156827559
$ 640.4052156827559$ 640.4052156827559

+0.20%

-4.67%

-3.61%

-3.61%

SPDR S P 500 ETF (SPYON) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 657.4. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SPYON μεταξύ ενός χαμηλού $ 653.67 και ενός υψηλού $ 691.18, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SPYON είναι $ 690.6831306581166, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 640.4052156827559.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SPYON έχει αλλάξει κατά +0.20% την τελευταία ώρα, -4.67% τις τελευταίες 24 ώρες και -3.61% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

SPDR S P 500 ETF (SPYON) Πληροφορίες αγοράς

No.748

$ 24.24M
$ 24.24M$ 24.24M

$ 56.17K
$ 56.17K$ 56.17K

$ 24.24M
$ 24.24M$ 24.24M

36.88K
36.88K 36.88K

36,876.59786718
36,876.59786718 36,876.59786718

ETH

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του SPDR S P 500 ETF είναι $ 24.24M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 56.17K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SPYON είναι 36.88K, με συνολική προσφορά 36876.59786718. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 24.24M

SPDR S P 500 ETF (SPYON) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών SPDR S P 500 ETF για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -32.2045-4.67%
30 ημέρες$ -14.1-2.10%
60 Ημέρες$ +57.4+9.56%
90 Ημέρες$ +57.4+9.56%
SPDR S P 500 ETF Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το SPYON κατέγραψε μια αλλαγή $ -32.2045 (-4.67%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

SPDR S P 500 ETF Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -14.1 (-2.10%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

SPDR S P 500 ETF Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το SPYON άλλαξε κατά $ +57.4 (+9.56%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

SPDR S P 500 ETF Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +57.4 (+9.56%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του SPDR S P 500 ETF (SPYON);

Ελέγξτε τώρα τη SPDR S P 500 ETF σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι SPDR S P 500 ETF (SPYON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

SPDR S P 500 ETF είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των SPDR S P 500 ETFεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεSPYON τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοSPDR S P 500 ETF ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας SPDR S P 500 ETF ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

SPDR S P 500 ETF Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το SPDR S P 500 ETF (SPYON) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία SPDR S P 500 ETF (SPYON) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το SPDR S P 500 ETF.

Ελέγξτε την SPDR S P 500 ETF πρόβλεψη τιμής τώρα!

SPDR S P 500 ETF (SPYON) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του SPDR S P 500 ETF (SPYON) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του SPYON token τώρα!

Πώς να αγοράσετε SPDR S P 500 ETF (SPYON)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε SPDR S P 500 ETF? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα SPDR S P 500 ETF στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

SPYON σε Τοπικά Νομίσματα

1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) σε VND
17,299,481
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) σε AUD
A$999.248
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) σε GBP
499.624
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) σε EUR
565.364
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) σε USD
$657.4
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) σε MYR
RM2,754.506
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) σε TRY
27,610.8
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) σε JPY
¥100,582.2
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) σε ARS
ARS$943,184.928
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) σε RUB
52,848.386
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) σε INR
58,357.398
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) σε IDR
Rp10,956,662.284
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) σε PHP
38,582.806
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) σε EGP
￡E.30,897.8
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) σε BRL
R$3,530.238
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) σε CAD
C$920.36
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) σε BDT
80,110.764
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) σε NGN
949,995.592
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) σε COP
$2,528,459.01
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) σε ZAR
R.11,419.038
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) σε UAH
27,472.746
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) σε TZS
T.Sh.1,611,274.252
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) σε VES
Bs145,285.4
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) σε CLP
$617,956
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) σε PKR
Rs185,649.76
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) σε KZT
347,094.052
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) σε THB
฿21,181.428
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) σε TWD
NT$20,241.346
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) σε AED
د.إ2,412.658
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) σε CHF
Fr525.92
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) σε HKD
HK$5,107.998
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) σε AMD
֏250,719.212
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) σε MAD
.د.م6,067.802
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) σε MXN
$12,201.344
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) σε SAR
ريال2,465.25
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) σε ETB
Br100,996.362
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) σε KES
KSh84,699.416
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) σε JOD
د.أ466.0966
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) σε PLN
2,419.232
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) σε RON
лв2,899.134
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) σε SEK
kr6,238.726
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) σε BGN
лв1,111.006
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) σε HUF
Ft219,716.228
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) σε CZK
13,864.566
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) σε KWD
د.ك200.507
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) σε ILS
2,136.55
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) σε BOB
Bs4,529.486
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) σε AZN
1,117.58
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) σε TJS
SM6,034.932
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) σε GEL
1,781.554
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) σε AOA
Kz602,566.266
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) σε BHD
.د.ب246.525
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) σε BMD
$657.4
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) σε DKK
kr4,253.378
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) σε HNL
L17,237.028
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) σε MUR
30,069.476
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) σε NAD
$11,366.446
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) σε NOK
kr6,652.888
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) σε NZD
$1,143.876
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) σε PAB
B/.657.4
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) σε PGK
K2,761.08
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) σε QAR
ر.ق2,386.362
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) σε RSD
дин.66,436.844
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) σε UZS
soʻm7,826,189.224
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) σε ALL
L54,886.326
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) σε ANG
ƒ1,176.746
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) σε AWG
ƒ1,176.746
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) σε BBD
$1,314.8
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) σε BAM
KM1,104.432
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) σε BIF
Fr1,921,580.2
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) σε BND
$848.046
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) σε BSD
$657.4
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) σε JMD
$105,216.87
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) σε KHR
2,629,600
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) σε KMF
Fr280,052.4
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) σε LAK
14,291,304.062
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) σε LKR
රු199,573.492
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) σε MDL
L11,156.078
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) σε MGA
Ar2,947,978.82
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) σε MOP
P5,246.052
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) σε MVR
10,058.22
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) σε MWK
MK1,137,367.74
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) σε MZN
MT42,007.86
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) σε NPR
रु92,982.656
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) σε PYG
4,629,410.8
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) σε RWF
Fr952,572.6
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) σε SBD
$5,410.402
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) σε SCR
9,624.336
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) σε SRD
$25,309.9
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) σε SVC
$5,732.528
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) σε SZL
L11,366.446
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) σε TMT
m2,300.9
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) σε TND
د.ت1,935.3856
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) σε TTD
$4,437.45
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) σε UGX
Sh2,282,492.8
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) σε XAF
Fr371,431
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) σε XCD
$1,774.98
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) σε XOF
Fr371,431
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) σε XPF
Fr67,054.8
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) σε BWP
P8,802.586
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) σε BZD
$1,314.8
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) σε CVE
$62,485.87
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) σε DJF
Fr116,359.8
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) σε DOP
$42,113.044
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) σε DZD
د.ج85,442.278
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) σε FJD
$1,505.446
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) σε GNF
Fr5,666,788
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) σε GTQ
Q5,022.536
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) σε GYD
$137,153.362
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) σε ISK
kr81,517.6

SPDR S P 500 ETF Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του SPDR S P 500 ETF, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Επίσημος Ιστότοπος SPDR S P 500 ETF
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με SPDR S P 500 ETF

Πόσο αξίζει το SPDR S P 500 ETF (SPYON) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή SPYON στο USD είναι 657.4 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή SPYON σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του SPYON σε USD είναι $ 657.4. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του SPDR S P 500 ETF;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το SPYON είναι $ 24.24M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του SPYON;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του SPYON είναι 36.88K USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του SPYON;
Το SPYON πέτυχε τιμή ATH ύψους 690.6831306581166 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του SPYON;
Το SPYON είχε τιμή ATL ύψους 640.4052156827559 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του SPYON;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το SPYON είναι $ 56.17K USD.
Θα ανέβει το SPYON υψηλότερα φέτος;
Το SPYON μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την SPYON πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:41:48 (UTC+8)

SPDR S P 500 ETF (SPYON) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Δημοφιλή νέα

Γιατί Τόσοι Πολλοί Άνθρωποι Συνεχίζουν Να Χάνουν Χρήματα Σε Μια Ανοδική Πορεία;

October 6, 2025

Η Άνοδος των Δικτύων Bitcoin Layer 2: Κατανοώντας την Τεχνολογία που Μετασχηματίζει το Μέλλον του Bitcoin το 2025

October 6, 2025

Altcoins το 2025: Όταν το TOTAL3 φτάνει σε νέα υψηλά αλλά το χαρτοφυλάκιό σας δεν κινείται

October 5, 2025
Προβολή Περισσότερων

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

Υπολογιστής SPYON-σε-USD

Ποσό

SPYON
SPYON
USD
USD

1 SPYON = 657.4 USD

Συναλλαγή SPYON

SPYON/USDT
$657.4
$657.4$657.4
-4.65%

Συμμετοχή στη MEXC Σήμερα

-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή, --Αμοιβή Λήπτη Spot
-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή Futures, -- Αμοιβή Λήπτη Futures

ΔΗΜ.

Οι τρέχουσες τάσεις των κρυπτονομισμάτων που κερδίζουν σημαντική προσοχή στην αγορά

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,950.00
$110,950.00$110,950.00

+0.60%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,892.85
$3,892.85$3,892.85

-0.06%

PayAI Network Λογότ.

PayAI Network

PAYAI

$0.02929
$0.02929$0.02929

-2.52%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$186.28
$186.28$186.28

-0.07%

USDCoin Λογότ.

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.02%

ΜΕΓΙΣΤΟΣ Όγκος

Τα κρυπτονομίσματα με τον υψηλότερο όγκο συναλλαγών

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,950.00
$110,950.00$110,950.00

+0.60%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,892.85
$3,892.85$3,892.85

-0.06%

DASH Λογότ.

DASH

DASH

$90.37
$90.37$90.37

+27.44%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$186.28
$186.28$186.28

-0.07%

XRP Λογότ.

XRP

XRP

$2.5331
$2.5331$2.5331

+1.28%

Προστέθηκε πρόσφατα

Τα κρυπτονομίσματα που καταχωρίστηκαν πρόσφατα και είναι διαθέσιμα για συναλλαγές

TeaFi Λογότ.

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Λογότ.

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.7920
$0.7920$0.7920

+1,484.00%

Credia Layer Λογότ.

Credia Layer

CRED

$0.05767
$0.05767$0.05767

+188.35%

Audiera Λογότ.

Audiera

BEAT

$0.08147
$0.08147$0.08147

-3.41%

Κορυφ. κερδισμ.

Οι μεγαλύτερες σημερινές άνοδοι των κρύπτο

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.7920
$0.7920$0.7920

+1,484.00%

Deepswap Protocol Λογότ.

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000012
$0.000000000000000000000012$0.000000000000000000000012

+140.00%

FYNOR Λογότ.

FYNOR

FYNOR

$0.0044194
$0.0044194$0.0044194

+116.66%

Ai Xovia Λογότ.

Ai Xovia

AIX

$2.488319
$2.488319$2.488319

+73.36%

SoulLayer Λογότ.

SoulLayer

SOULLAYER

$0.0009538
$0.0009538$0.0009538

+64.67%