Πληροφορίες Splintershards (SPS) Splintershards (SPS) is a new cryptocurrency governance token which will be integrated into the Splinterlands game in order to provide increasing levels of decision-making ability and control over the product to the player-base, asset owners, and other stakeholders. Επίσημη ιστοσελίδα: https://splinterlands.com Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://sps.splinterlands.com Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x1633b7157e7638c4d6593436111bf125ee74703f Αγοράστε SPS τώρα!

Splintershards (SPS) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Splintershards (SPS), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 9.40M $ 9.40M $ 9.40M Συνολική προμήθεια: $ 1.33B $ 1.33B $ 1.33B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 1.33B $ 1.33B $ 1.33B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 21.23M $ 21.23M $ 21.23M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.687 $ 0.687 $ 0.687 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.004181437667093899 $ 0.004181437667093899 $ 0.004181437667093899 Τρέχουσα τιμή: $ 0.007077 $ 0.007077 $ 0.007077 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Splintershards (SPS)

Tokenomics Splintershards (SPS): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Splintershards (SPS) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός SPS token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα SPS token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του SPS, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του SPS token!

