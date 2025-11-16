Εξερευνήστε τα tokenomics Spendler (SPDL) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token SPDL, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα! Εξερευνήστε τα tokenomics Spendler (SPDL) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token SPDL, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα!