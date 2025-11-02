ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Snowflake είναι 275.9 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο SNOWON σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής SNOWON εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το SNOWON

Πληροφορίες Τιμής SNOWON

Τι είναι το SNOWON

Επίσημος Ιστότοπος SNOWON

Tokenomics SNOWON

Προβλέψεις Τιμών SNOWON

Ιστορικό SNOWON

Οδηγός Αγοράς SNOWON

Μετατροπέας νομίσματος SNOWON-σε-Fiat

Spot SNOWON

Snowflake Λογότ.

Τιμή Snowflake(SNOWON)

Live Τιμή 1 SNOWON σε USD

$275.9
-0.05%1D
USD
Snowflake (SNOWON) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:39:47 (UTC+8)

Snowflake (SNOWON) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 272.95
Κατώτ. 24H
$ 276.1
Υψηλ. 24H

$ 272.95
$ 276.1
$ 277.27590912995686
$ 214.69891424490774
+0.49%

-0.05%

+6.44%

+6.44%

Snowflake (SNOWON) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 275.9. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SNOWON μεταξύ ενός χαμηλού $ 272.95 και ενός υψηλού $ 276.1, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SNOWON είναι $ 277.27590912995686, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 214.69891424490774.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SNOWON έχει αλλάξει κατά +0.49% την τελευταία ώρα, -0.05% τις τελευταίες 24 ώρες και +6.44% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Snowflake (SNOWON) Πληροφορίες αγοράς

No.2223

$ 909.46K
$ 58.35K
$ 909.46K
3.30K
3,296.35723831
ETH

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Snowflake είναι $ 909.46K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 58.35K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SNOWON είναι 3.30K, με συνολική προσφορά 3296.35723831. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 909.46K

Snowflake (SNOWON) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Snowflake για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.138-0.05%
30 ημέρες$ +33.48+13.81%
60 Ημέρες$ +95.9+53.27%
90 Ημέρες$ +95.9+53.27%
Snowflake Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το SNOWON κατέγραψε μια αλλαγή $ -0.138 (-0.05%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Snowflake Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ +33.48 (+13.81%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Snowflake Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το SNOWON άλλαξε κατά $ +95.9 (+53.27%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Snowflake Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +95.9 (+53.27%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Snowflake (SNOWON);

Ελέγξτε τώρα τη Snowflake σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Snowflake (SNOWON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Snowflake είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Snowflakeεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεSNOWON τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοSnowflake ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Snowflake ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Snowflake Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Snowflake (SNOWON) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Snowflake (SNOWON) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Snowflake.

Ελέγξτε την Snowflake πρόβλεψη τιμής τώρα!

Snowflake (SNOWON) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Snowflake (SNOWON) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του SNOWON token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Snowflake (SNOWON)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Snowflake? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Snowflake στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

SNOWON σε Τοπικά Νομίσματα

1 Snowflake(SNOWON) σε VND
7,260,308.5
1 Snowflake(SNOWON) σε AUD
A$419.368
1 Snowflake(SNOWON) σε GBP
209.684
1 Snowflake(SNOWON) σε EUR
237.274
1 Snowflake(SNOWON) σε USD
$275.9
1 Snowflake(SNOWON) σε MYR
RM1,156.021
1 Snowflake(SNOWON) σε TRY
11,587.8
1 Snowflake(SNOWON) σε JPY
¥42,212.7
1 Snowflake(SNOWON) σε ARS
ARS$395,839.248
1 Snowflake(SNOWON) σε RUB
22,179.601
1 Snowflake(SNOWON) σε INR
24,491.643
1 Snowflake(SNOWON) σε IDR
Rp4,598,331.494
1 Snowflake(SNOWON) σε PHP
16,192.571
1 Snowflake(SNOWON) σε EGP
￡E.12,967.3
1 Snowflake(SNOWON) σε BRL
R$1,481.583
1 Snowflake(SNOWON) σε CAD
C$386.26
1 Snowflake(SNOWON) σε BDT
33,621.174
1 Snowflake(SNOWON) σε NGN
398,697.572
1 Snowflake(SNOWON) σε COP
$1,061,152.785
1 Snowflake(SNOWON) σε ZAR
R.4,792.383
1 Snowflake(SNOWON) σε UAH
11,529.861
1 Snowflake(SNOWON) σε TZS
T.Sh.676,225.382
1 Snowflake(SNOWON) σε VES
Bs60,973.9
1 Snowflake(SNOWON) σε CLP
$259,346
1 Snowflake(SNOWON) σε PKR
Rs77,914.16
1 Snowflake(SNOWON) σε KZT
145,669.682
1 Snowflake(SNOWON) σε THB
฿8,889.498
1 Snowflake(SNOWON) σε TWD
NT$8,494.961
1 Snowflake(SNOWON) σε AED
د.إ1,012.553
1 Snowflake(SNOWON) σε CHF
Fr220.72
1 Snowflake(SNOWON) σε HKD
HK$2,143.743
1 Snowflake(SNOWON) σε AMD
֏105,222.742
1 Snowflake(SNOWON) σε MAD
.د.م2,546.557
1 Snowflake(SNOWON) σε MXN
$5,120.704
1 Snowflake(SNOWON) σε SAR
ريال1,034.625
1 Snowflake(SNOWON) σε ETB
Br42,386.517
1 Snowflake(SNOWON) σε KES
KSh35,546.956
1 Snowflake(SNOWON) σε JOD
د.أ195.6131
1 Snowflake(SNOWON) σε PLN
1,015.312
1 Snowflake(SNOWON) σε RON
лв1,216.719
1 Snowflake(SNOWON) σε SEK
kr2,618.291
1 Snowflake(SNOWON) σε BGN
лв466.271
1 Snowflake(SNOWON) σε HUF
Ft92,211.298
1 Snowflake(SNOWON) σε CZK
5,818.731
1 Snowflake(SNOWON) σε KWD
د.ك84.1495
1 Snowflake(SNOWON) σε ILS
896.675
1 Snowflake(SNOWON) σε BOB
Bs1,900.951
1 Snowflake(SNOWON) σε AZN
469.03
1 Snowflake(SNOWON) σε TJS
SM2,532.762
1 Snowflake(SNOWON) σε GEL
747.689
1 Snowflake(SNOWON) σε AOA
Kz252,887.181
1 Snowflake(SNOWON) σε BHD
.د.ب103.4625
1 Snowflake(SNOWON) σε BMD
$275.9
1 Snowflake(SNOWON) σε DKK
kr1,785.073
1 Snowflake(SNOWON) σε HNL
L7,234.098
1 Snowflake(SNOWON) σε MUR
12,619.666
1 Snowflake(SNOWON) σε NAD
$4,770.311
1 Snowflake(SNOWON) σε NOK
kr2,792.108
1 Snowflake(SNOWON) σε NZD
$480.066
1 Snowflake(SNOWON) σε PAB
B/.275.9
1 Snowflake(SNOWON) σε PGK
K1,158.78
1 Snowflake(SNOWON) σε QAR
ر.ق1,001.517
1 Snowflake(SNOWON) σε RSD
дин.27,882.454
1 Snowflake(SNOWON) σε UZS
soʻm3,284,523.284
1 Snowflake(SNOWON) σε ALL
L23,034.891
1 Snowflake(SNOWON) σε ANG
ƒ493.861
1 Snowflake(SNOWON) σε AWG
ƒ493.861
1 Snowflake(SNOWON) σε BBD
$551.8
1 Snowflake(SNOWON) σε BAM
KM463.512
1 Snowflake(SNOWON) σε BIF
Fr806,455.7
1 Snowflake(SNOWON) σε BND
$355.911
1 Snowflake(SNOWON) σε BSD
$275.9
1 Snowflake(SNOWON) σε JMD
$44,157.795
1 Snowflake(SNOWON) σε KHR
1,103,600
1 Snowflake(SNOWON) σε KMF
Fr117,533.4
1 Snowflake(SNOWON) σε LAK
5,997,825.967
1 Snowflake(SNOWON) σε LKR
රු83,757.722
1 Snowflake(SNOWON) σε MDL
L4,682.023
1 Snowflake(SNOWON) σε MGA
Ar1,237,218.37
1 Snowflake(SNOWON) σε MOP
P2,201.682
1 Snowflake(SNOWON) σε MVR
4,221.27
1 Snowflake(SNOWON) σε MWK
MK477,334.59
1 Snowflake(SNOWON) σε MZN
MT17,630.01
1 Snowflake(SNOWON) σε NPR
रु39,023.296
1 Snowflake(SNOWON) σε PYG
1,942,887.8
1 Snowflake(SNOWON) σε RWF
Fr399,779.1
1 Snowflake(SNOWON) σε SBD
$2,270.657
1 Snowflake(SNOWON) σε SCR
4,039.176
1 Snowflake(SNOWON) σε SRD
$10,622.15
1 Snowflake(SNOWON) σε SVC
$2,405.848
1 Snowflake(SNOWON) σε SZL
L4,770.311
1 Snowflake(SNOWON) σε TMT
m965.65
1 Snowflake(SNOWON) σε TND
د.ت812.2496
1 Snowflake(SNOWON) σε TTD
$1,862.325
1 Snowflake(SNOWON) σε UGX
Sh957,924.8
1 Snowflake(SNOWON) σε XAF
Fr155,883.5
1 Snowflake(SNOWON) σε XCD
$744.93
1 Snowflake(SNOWON) σε XOF
Fr155,883.5
1 Snowflake(SNOWON) σε XPF
Fr28,141.8
1 Snowflake(SNOWON) σε BWP
P3,694.301
1 Snowflake(SNOWON) σε BZD
$551.8
1 Snowflake(SNOWON) σε CVE
$26,224.295
1 Snowflake(SNOWON) σε DJF
Fr48,834.3
1 Snowflake(SNOWON) σε DOP
$17,674.154
1 Snowflake(SNOWON) σε DZD
د.ج35,858.723
1 Snowflake(SNOWON) σε FJD
$631.811
1 Snowflake(SNOWON) σε GNF
Fr2,378,258
1 Snowflake(SNOWON) σε GTQ
Q2,107.876
1 Snowflake(SNOWON) σε GYD
$57,561.017
1 Snowflake(SNOWON) σε ISK
kr34,211.6

Snowflake Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Snowflake, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Επίσημος Ιστότοπος Snowflake
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Snowflake

Πόσο αξίζει το Snowflake (SNOWON) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή SNOWON στο USD είναι 275.9 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή SNOWON σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του SNOWON σε USD είναι $ 275.9. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Snowflake;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το SNOWON είναι $ 909.46K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του SNOWON;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του SNOWON είναι 3.30K USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του SNOWON;
Το SNOWON πέτυχε τιμή ATH ύψους 277.27590912995686 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του SNOWON;
Το SNOWON είχε τιμή ATL ύψους 214.69891424490774 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του SNOWON;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το SNOWON είναι $ 58.35K USD.
Θα ανέβει το SNOWON υψηλότερα φέτος;
Το SNOWON μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την SNOWON πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:39:47 (UTC+8)

Snowflake (SNOWON) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Δημοφιλή νέα

Γιατί Τόσοι Πολλοί Άνθρωποι Συνεχίζουν Να Χάνουν Χρήματα Σε Μια Ανοδική Πορεία;

October 6, 2025

Η Άνοδος των Δικτύων Bitcoin Layer 2: Κατανοώντας την Τεχνολογία που Μετασχηματίζει το Μέλλον του Bitcoin το 2025

October 6, 2025

Altcoins το 2025: Όταν το TOTAL3 φτάνει σε νέα υψηλά αλλά το χαρτοφυλάκιό σας δεν κινείται

October 5, 2025
Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

Υπολογιστής SNOWON-σε-USD

Ποσό

SNOWON
SNOWON
USD
USD

1 SNOWON = 275.9 USD

Συναλλαγή SNOWON

SNOWON/USDT
$275.9
-0.03%

Συμμετοχή στη MEXC Σήμερα

-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή, --Αμοιβή Λήπτη Spot
-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή Futures, -- Αμοιβή Λήπτη Futures

ΔΗΜ.

