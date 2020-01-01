Real Smurf Cat (SMURFCAT) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Real Smurf Cat (SMURFCAT), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Real Smurf Cat (SMURFCAT) SMURFCAT (Also known as Shailushai) is a deflationary memecoin launched on Ethereum. The cryptocurrency was created as a tribute to the Smurf Cat internet meme originally created by Nate Hallinan, and newly popularized by TikTok. The meme plays on the idea that the Smurf Cat in the image is truly un-photoshopped, and that he is indeed, real. Επίσημη ιστοσελίδα: https://smurfcat.eth.limo Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xff836a5821e69066c87e268bc51b849fab94240c Αγοράστε SMURFCAT τώρα!

Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 4.17M
Συνολική προμήθεια: $ 100.00B
Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 93.81B
FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 4.45M
Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00042251
Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.000000030302868553
Τρέχουσα τιμή: $ 0.0000445

Tokenomics Real Smurf Cat (SMURFCAT): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Real Smurf Cat (SMURFCAT) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός SMURFCAT token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα SMURFCAT token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του SMURFCAT, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του SMURFCAT token!

Real Smurf Cat (SMURFCAT) Ιστορικό τιμών
Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών SMURFCAT βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης.

Πρόβλεψη Τιμής SMURFCAT
Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το SMURFCAT; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του SMURFCAT συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη.

