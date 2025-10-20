Τιμή SKX(SKX)
-6.37%
-6.69%
-38.14%
-38.14%
SKX (SKX) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.44028. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SKX μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.36666 και ενός υψηλού $ 0.50128, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SKX είναι $ 2.9071059942900916, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.012645799433479828.
Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SKX έχει αλλάξει κατά -6.37% την τελευταία ώρα, -6.69% τις τελευταίες 24 ώρες και -38.14% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.
Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του SKX είναι $ 0.00, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 121.77K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SKX είναι 0.00, με συνολική προσφορά 100000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 44.03M
Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών SKX για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:
|Περίοδος
|Αλλαγή (USD)
|Αλλαγή (%)
|Σήμερα
|$ -0.0315665
|-6.69%
|30 ημέρες
|$ -0.06476
|-12.83%
|60 Ημέρες
|$ +0.42187
|+2,291.52%
|90 Ημέρες
|$ +0.41586
|+1,702.94%
Σήμερα, το SKX κατέγραψε μια αλλαγή $ -0.0315665 (-6.69%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -0.06476 (-12.83%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.
Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το SKX άλλαξε κατά $ +0.42187 (+2,291.52%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.
Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +0.41586 (+1,702.94%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.
Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του SKX (SKX);
Ελέγξτε τώρα τη SKX σελίδα Ιστορικό τιμών.
The SKX token issued by S&PanaX Co., Ltd. serves as the native currency used on the SKX platform. This platform is primarily divided into communication spaces and a shopping mall, providing users with spaces to engage, share information, and participate in various activities. Specifically, in the SKX shopping mall, users receive rewards for contributing information or participating in activities, which are provided in SKX tokens. These tokens can then be used within the shopping mall for purchases of goods and services, serving as a form of payment. Furthermore, by collaborating with affiliated businesses, the platform aims to expand the utility of SKX tokens, offering users additional benefits and opportunities.
SKX είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των SKXεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.
Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεSKX τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοSKX ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.
Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας SKX ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.
Πόσο θα αξίζει το SKX (SKX) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία SKX (SKX) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το SKX.
Ελέγξτε την SKX πρόβλεψη τιμής τώρα!
Η κατανόηση των tokenomics του SKX (SKX) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του SKX token τώρα!
Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε SKX? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα SKX στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.
Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του SKX, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:
Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής.
