Τιμή SKX(SKX)

$0.44028
USD
SKX (SKX) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
SKX (SKX) Πληροφορίες τιμής (USD)

SKX (SKX) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.44028. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SKX μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.36666 και ενός υψηλού $ 0.50128, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SKX είναι $ 2.9071059942900916, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.012645799433479828.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SKX έχει αλλάξει κατά -6.37% την τελευταία ώρα, -6.69% τις τελευταίες 24 ώρες και -38.14% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

SKX (SKX) Πληροφορίες αγοράς

MATIC

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του SKX είναι $ 0.00, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 121.77K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SKX είναι 0.00, με συνολική προσφορά 100000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 44.03M

SKX (SKX) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών SKX για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.0315665-6.69%
30 ημέρες$ -0.06476-12.83%
60 Ημέρες$ +0.42187+2,291.52%
90 Ημέρες$ +0.41586+1,702.94%
SKX Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το SKX κατέγραψε μια αλλαγή $ -0.0315665 (-6.69%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

SKX Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -0.06476 (-12.83%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

SKX Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το SKX άλλαξε κατά $ +0.42187 (+2,291.52%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

SKX Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +0.41586 (+1,702.94%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του SKX (SKX);

Ελέγξτε τώρα τη SKX σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι SKX (SKX)

The SKX token issued by S&PanaX Co., Ltd. serves as the native currency used on the SKX platform. This platform is primarily divided into communication spaces and a shopping mall, providing users with spaces to engage, share information, and participate in various activities. Specifically, in the SKX shopping mall, users receive rewards for contributing information or participating in activities, which are provided in SKX tokens. These tokens can then be used within the shopping mall for purchases of goods and services, serving as a form of payment. Furthermore, by collaborating with affiliated businesses, the platform aims to expand the utility of SKX tokens, offering users additional benefits and opportunities.

SKX είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των SKXεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεSKX τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοSKX ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας SKX ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

SKX Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το SKX (SKX) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία SKX (SKX) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το SKX.

Ελέγξτε την SKX πρόβλεψη τιμής τώρα!

SKX (SKX) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του SKX (SKX) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του SKX token τώρα!

Πώς να αγοράσετε SKX (SKX)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε SKX? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα SKX στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

SKX σε Τοπικά Νομίσματα

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του SKX, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Whitepaper
Επίσημος Ιστότοπος SKX
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με SKX

Πόσο αξίζει το SKX (SKX) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή SKX στο USD είναι 0.44028 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή SKX σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του SKX σε USD είναι $ 0.44028. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του SKX;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το SKX είναι $ 0.00 USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του SKX;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του SKX είναι 0.00 USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του SKX;
Το SKX πέτυχε τιμή ATH ύψους 2.9071059942900916 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του SKX;
Το SKX είχε τιμή ATL ύψους 0.012645799433479828 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του SKX;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το SKX είναι $ 121.77K USD.
Θα ανέβει το SKX υψηλότερα φέτος;
Το SKX μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την SKX πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
