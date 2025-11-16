Εξερευνήστε τα tokenomics Simon the Gator (SIMON) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token SIMON, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα! Εξερευνήστε τα tokenomics Simon the Gator (SIMON) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token SIMON, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα!