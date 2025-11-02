ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Simon the Gator είναι 0.0001086 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο SIMON σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής SIMON εύκολα στη MEXC τώρα.

Τιμή Simon the Gator(SIMON)

Live Τιμή 1 SIMON σε USD

$0.0001078
$0.0001078$0.0001078
-2.97%1D
USD
Simon the Gator (SIMON) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:39:11 (UTC+8)

Simon the Gator (SIMON) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.0000942
$ 0.0000942$ 0.0000942
Κατώτ. 24H
$ 0.0001201
$ 0.0001201$ 0.0001201
Υψηλ. 24H

$ 0.0000942
$ 0.0000942$ 0.0000942

$ 0.0001201
$ 0.0001201$ 0.0001201

$ 0.00509385059964004
$ 0.00509385059964004$ 0.00509385059964004

$ 0.000098669640871021
$ 0.000098669640871021$ 0.000098669640871021

+6.99%

-2.97%

-9.88%

-9.88%

Simon the Gator (SIMON) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.0001086. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SIMON μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.0000942 και ενός υψηλού $ 0.0001201, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SIMON είναι $ 0.00509385059964004, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.000098669640871021.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SIMON έχει αλλάξει κατά +6.99% την τελευταία ώρα, -2.97% τις τελευταίες 24 ώρες και -9.88% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Simon the Gator (SIMON) Πληροφορίες αγοράς

No.3203

$ 70.24K
$ 70.24K$ 70.24K

$ 5.61K
$ 5.61K$ 5.61K

$ 74.93K
$ 74.93K$ 74.93K

646.75M
646.75M 646.75M

690,000,000
690,000,000 690,000,000

690,000,000
690,000,000 690,000,000

93.73%

ETH

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Simon the Gator είναι $ 70.24K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 5.61K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SIMON είναι 646.75M, με συνολική προσφορά 690000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 74.93K

Simon the Gator (SIMON) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Simon the Gator για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.0000033-2.97%
30 ημέρες$ -0.0001464-57.42%
60 Ημέρες$ -0.0008734-88.95%
90 Ημέρες$ -0.0008914-89.14%
Simon the Gator Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το SIMON κατέγραψε μια αλλαγή $ -0.0000033 (-2.97%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Simon the Gator Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -0.0001464 (-57.42%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Simon the Gator Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το SIMON άλλαξε κατά $ -0.0008734 (-88.95%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Simon the Gator Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ -0.0008914 (-89.14%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Simon the Gator (SIMON);

Ελέγξτε τώρα τη Simon the Gator σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Simon the Gator (SIMON)

Simon the Gator is a bold, in-your-face memecoin built to “drain the crypto swamp” of scammers, weak hands, and market manipulators. Fueled by a Matt Furie–inspired mascot with zero tolerance for crocodile tears, the $SIMON community thrives on roasting detractors, challenging norms, and building hype through raw, unfiltered banter. With rapid price surges, a growing following, and a Telegram that promises no safe spaces, Simon the Gator positions itself as both a movement and a meme—rewarding those with the guts to ride the wave and mocking those who play it safe.

Simon the Gator είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Simon the Gatorεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεSIMON τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοSimon the Gator ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Simon the Gator ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Simon the Gator Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Simon the Gator (SIMON) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Simon the Gator (SIMON) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Simon the Gator.

Ελέγξτε την Simon the Gator πρόβλεψη τιμής τώρα!

Simon the Gator (SIMON) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Simon the Gator (SIMON) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του SIMON token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Simon the Gator (SIMON)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Simon the Gator? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Simon the Gator στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

SIMON σε Τοπικά Νομίσματα

1 Simon the Gator(SIMON) σε VND
2.857809
1 Simon the Gator(SIMON) σε AUD
A$0.000165072
1 Simon the Gator(SIMON) σε GBP
0.000082536
1 Simon the Gator(SIMON) σε EUR
0.000093396
1 Simon the Gator(SIMON) σε USD
$0.0001086
1 Simon the Gator(SIMON) σε MYR
RM0.000455034
1 Simon the Gator(SIMON) σε TRY
0.0045612
1 Simon the Gator(SIMON) σε JPY
¥0.0166158
1 Simon the Gator(SIMON) σε ARS
ARS$0.155810592
1 Simon the Gator(SIMON) σε RUB
0.008730354
1 Simon the Gator(SIMON) σε INR
0.009640422
1 Simon the Gator(SIMON) σε IDR
Rp1.809999276
1 Simon the Gator(SIMON) σε PHP
0.006373734
1 Simon the Gator(SIMON) σε EGP
￡E.0.0051042
1 Simon the Gator(SIMON) σε BRL
R$0.000583182
1 Simon the Gator(SIMON) σε CAD
C$0.00015204
1 Simon the Gator(SIMON) σε BDT
0.013233996
1 Simon the Gator(SIMON) σε NGN
0.156935688
1 Simon the Gator(SIMON) σε COP
$0.41769189
1 Simon the Gator(SIMON) σε ZAR
R.0.001886382
1 Simon the Gator(SIMON) σε UAH
0.004538394
1 Simon the Gator(SIMON) σε TZS
T.Sh.0.266176428
1 Simon the Gator(SIMON) σε VES
Bs0.0240006
1 Simon the Gator(SIMON) σε CLP
$0.102084
1 Simon the Gator(SIMON) σε PKR
Rs0.03066864
1 Simon the Gator(SIMON) σε KZT
0.057338628
1 Simon the Gator(SIMON) σε THB
฿0.003499092
1 Simon the Gator(SIMON) σε TWD
NT$0.003343794
1 Simon the Gator(SIMON) σε AED
د.إ0.000398562
1 Simon the Gator(SIMON) σε CHF
Fr0.00008688
1 Simon the Gator(SIMON) σε HKD
HK$0.000843822
1 Simon the Gator(SIMON) σε AMD
֏0.041417868
1 Simon the Gator(SIMON) σε MAD
.د.م0.001002378
1 Simon the Gator(SIMON) σε MXN
$0.002015616
1 Simon the Gator(SIMON) σε SAR
ريال0.00040725
1 Simon the Gator(SIMON) σε ETB
Br0.016684218
1 Simon the Gator(SIMON) σε KES
KSh0.013992024
1 Simon the Gator(SIMON) σε JOD
د.أ0.0000769974
1 Simon the Gator(SIMON) σε PLN
0.000399648
1 Simon the Gator(SIMON) σε RON
лв0.000478926
1 Simon the Gator(SIMON) σε SEK
kr0.001030614
1 Simon the Gator(SIMON) σε BGN
лв0.000183534
1 Simon the Gator(SIMON) σε HUF
Ft0.036296292
1 Simon the Gator(SIMON) σε CZK
0.002290374
1 Simon the Gator(SIMON) σε KWD
د.ك0.000033123
1 Simon the Gator(SIMON) σε ILS
0.00035295
1 Simon the Gator(SIMON) σε BOB
Bs0.000748254
1 Simon the Gator(SIMON) σε AZN
0.00018462
1 Simon the Gator(SIMON) σε TJS
SM0.000996948
1 Simon the Gator(SIMON) σε GEL
0.000294306
1 Simon the Gator(SIMON) σε AOA
Kz0.099541674
1 Simon the Gator(SIMON) σε BHD
.د.ب0.000040725
1 Simon the Gator(SIMON) σε BMD
$0.0001086
1 Simon the Gator(SIMON) σε DKK
kr0.000702642
1 Simon the Gator(SIMON) σε HNL
L0.002847492
1 Simon the Gator(SIMON) σε MUR
0.004967364
1 Simon the Gator(SIMON) σε NAD
$0.001877694
1 Simon the Gator(SIMON) σε NOK
kr0.001099032
1 Simon the Gator(SIMON) σε NZD
$0.000188964
1 Simon the Gator(SIMON) σε PAB
B/.0.0001086
1 Simon the Gator(SIMON) σε PGK
K0.00045612
1 Simon the Gator(SIMON) σε QAR
ر.ق0.000394218
1 Simon the Gator(SIMON) σε RSD
дин.0.010975116
1 Simon the Gator(SIMON) σε UZS
soʻm1.292856936
1 Simon the Gator(SIMON) σε ALL
L0.009067014
1 Simon the Gator(SIMON) σε ANG
ƒ0.000194394
1 Simon the Gator(SIMON) σε AWG
ƒ0.000194394
1 Simon the Gator(SIMON) σε BBD
$0.0002172
1 Simon the Gator(SIMON) σε BAM
KM0.000182448
1 Simon the Gator(SIMON) σε BIF
Fr0.3174378
1 Simon the Gator(SIMON) σε BND
$0.000140094
1 Simon the Gator(SIMON) σε BSD
$0.0001086
1 Simon the Gator(SIMON) σε JMD
$0.01738143
1 Simon the Gator(SIMON) σε KHR
0.4344
1 Simon the Gator(SIMON) σε KMF
Fr0.0462636
1 Simon the Gator(SIMON) σε LAK
2.360869518
1 Simon the Gator(SIMON) σε LKR
රු0.032968788
1 Simon the Gator(SIMON) σε MDL
L0.001842942
1 Simon the Gator(SIMON) σε MGA
Ar0.48699498
1 Simon the Gator(SIMON) σε MOP
P0.000866628
1 Simon the Gator(SIMON) σε MVR
0.00166158
1 Simon the Gator(SIMON) σε MWK
MK0.18788886
1 Simon the Gator(SIMON) σε MZN
MT0.00693954
1 Simon the Gator(SIMON) σε NPR
रु0.015360384
1 Simon the Gator(SIMON) σε PYG
0.7647612
1 Simon the Gator(SIMON) σε RWF
Fr0.1573614
1 Simon the Gator(SIMON) σε SBD
$0.000893778
1 Simon the Gator(SIMON) σε SCR
0.001589904
1 Simon the Gator(SIMON) σε SRD
$0.0041811
1 Simon the Gator(SIMON) σε SVC
$0.000946992
1 Simon the Gator(SIMON) σε SZL
L0.001877694
1 Simon the Gator(SIMON) σε TMT
m0.0003801
1 Simon the Gator(SIMON) σε TND
د.ت0.0003197184
1 Simon the Gator(SIMON) σε TTD
$0.00073305
1 Simon the Gator(SIMON) σε UGX
Sh0.3770592
1 Simon the Gator(SIMON) σε XAF
Fr0.061359
1 Simon the Gator(SIMON) σε XCD
$0.00029322
1 Simon the Gator(SIMON) σε XOF
Fr0.061359
1 Simon the Gator(SIMON) σε XPF
Fr0.0110772
1 Simon the Gator(SIMON) σε BWP
P0.001454154
1 Simon the Gator(SIMON) σε BZD
$0.0002172
1 Simon the Gator(SIMON) σε CVE
$0.01032243
1 Simon the Gator(SIMON) σε DJF
Fr0.0192222
1 Simon the Gator(SIMON) σε DOP
$0.006956916
1 Simon the Gator(SIMON) σε DZD
د.ج0.014114742
1 Simon the Gator(SIMON) σε FJD
$0.000248694
1 Simon the Gator(SIMON) σε GNF
Fr0.936132
1 Simon the Gator(SIMON) σε GTQ
Q0.000829704
1 Simon the Gator(SIMON) σε GYD
$0.022657218
1 Simon the Gator(SIMON) σε ISK
kr0.0134664

Simon the Gator Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Simon the Gator, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Επίσημος Ιστότοπος Simon the Gator
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Simon the Gator

Πόσο αξίζει το Simon the Gator (SIMON) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή SIMON στο USD είναι 0.0001086 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή SIMON σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του SIMON σε USD είναι $ 0.0001086. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Simon the Gator;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το SIMON είναι $ 70.24K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του SIMON;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του SIMON είναι 646.75M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του SIMON;
Το SIMON πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.00509385059964004 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του SIMON;
Το SIMON είχε τιμή ATL ύψους 0.000098669640871021 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του SIMON;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το SIMON είναι $ 5.61K USD.
Θα ανέβει το SIMON υψηλότερα φέτος;
Το SIMON μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την SIMON πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:39:11 (UTC+8)

Simon the Gator (SIMON) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

Υπολογιστής SIMON-σε-USD

Ποσό

SIMON
SIMON
USD
USD

1 SIMON = 0.0001086 USD

Συναλλαγή SIMON

SIMON/USDT
$0.0001078
$0.0001078$0.0001078
-3.92%

