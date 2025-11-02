ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Shopify είναι 173.04 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο SHOPON σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής SHOPON εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το SHOPON

Πληροφορίες Τιμής SHOPON

Τι είναι το SHOPON

Επίσημος Ιστότοπος SHOPON

Tokenomics SHOPON

Προβλέψεις Τιμών SHOPON

Ιστορικό SHOPON

Οδηγός Αγοράς SHOPON

Μετατροπέας νομίσματος SHOPON-σε-Fiat

Spot SHOPON

Shopify Λογότ.

Τιμή Shopify(SHOPON)

Live Τιμή 1 SHOPON σε USD

$173.04
+0.02%1D
USD
Shopify (SHOPON) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:38:49 (UTC+8)

Shopify (SHOPON) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 172.98
Κατώτ. 24H
$ 174.9
Υψηλ. 24H

$ 172.98
$ 174.9
$ 182.1711035353474
$ 138.6031384583193
-0.06%

+0.02%

+0.45%

+0.45%

Shopify (SHOPON) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 173.04. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SHOPON μεταξύ ενός χαμηλού $ 172.98 και ενός υψηλού $ 174.9, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SHOPON είναι $ 182.1711035353474, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 138.6031384583193.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SHOPON έχει αλλάξει κατά -0.06% την τελευταία ώρα, +0.02% τις τελευταίες 24 ώρες και +0.45% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Shopify (SHOPON) Πληροφορίες αγοράς

No.2432

$ 611.88K
$ 55.17K
$ 611.88K
3.54K
3.54K 3.54K

3,536.044343
3,536.044343 3,536.044343

ETH

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Shopify είναι $ 611.88K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 55.17K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SHOPON είναι 3.54K, με συνολική προσφορά 3536.044343. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 611.88K

Shopify (SHOPON) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Shopify για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ +0.0346+0.02%
30 ημέρες$ +20.8+13.66%
60 Ημέρες$ +73.04+73.04%
90 Ημέρες$ +73.04+73.04%
Shopify Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το SHOPON κατέγραψε μια αλλαγή $ +0.0346 (+0.02%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Shopify Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ +20.8 (+13.66%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Shopify Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το SHOPON άλλαξε κατά $ +73.04 (+73.04%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Shopify Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +73.04 (+73.04%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Shopify (SHOPON);

Ελέγξτε τώρα τη Shopify σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Shopify (SHOPON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Shopify είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Shopifyεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεSHOPON τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοShopify ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Shopify ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Shopify Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Shopify (SHOPON) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Shopify (SHOPON) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Shopify.

Ελέγξτε την Shopify πρόβλεψη τιμής τώρα!

Shopify (SHOPON) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Shopify (SHOPON) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του SHOPON token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Shopify (SHOPON)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Shopify? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Shopify στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

SHOPON σε Τοπικά Νομίσματα

1 Shopify(SHOPON) σε VND
4,553,547.6
1 Shopify(SHOPON) σε AUD
A$263.0208
1 Shopify(SHOPON) σε GBP
131.5104
1 Shopify(SHOPON) σε EUR
148.8144
1 Shopify(SHOPON) σε USD
$173.04
1 Shopify(SHOPON) σε MYR
RM725.0376
1 Shopify(SHOPON) σε TRY
7,267.68
1 Shopify(SHOPON) σε JPY
¥26,475.12
1 Shopify(SHOPON) σε ARS
ARS$248,263.9488
1 Shopify(SHOPON) σε RUB
13,910.6856
1 Shopify(SHOPON) σε INR
15,360.7608
1 Shopify(SHOPON) σε IDR
Rp2,883,998.8464
1 Shopify(SHOPON) σε PHP
10,155.7176
1 Shopify(SHOPON) σε EGP
￡E.8,132.88
1 Shopify(SHOPON) σε BRL
R$929.2248
1 Shopify(SHOPON) σε CAD
C$242.256
1 Shopify(SHOPON) σε BDT
21,086.6544
1 Shopify(SHOPON) σε NGN
250,056.6432
1 Shopify(SHOPON) σε COP
$665,537.796
1 Shopify(SHOPON) σε ZAR
R.3,005.7048
1 Shopify(SHOPON) σε UAH
7,231.3416
1 Shopify(SHOPON) σε TZS
T.Sh.424,117.5792
1 Shopify(SHOPON) σε VES
Bs38,241.84
1 Shopify(SHOPON) σε CLP
$162,657.6
1 Shopify(SHOPON) σε PKR
Rs48,866.496
1 Shopify(SHOPON) σε KZT
91,361.6592
1 Shopify(SHOPON) σε THB
฿5,575.3488
1 Shopify(SHOPON) σε TWD
NT$5,327.9016
1 Shopify(SHOPON) σε AED
د.إ635.0568
1 Shopify(SHOPON) σε CHF
Fr138.432
1 Shopify(SHOPON) σε HKD
HK$1,344.5208
1 Shopify(SHOPON) σε AMD
֏65,993.9952
1 Shopify(SHOPON) σε MAD
.د.م1,597.1592
1 Shopify(SHOPON) σε MXN
$3,211.6224
1 Shopify(SHOPON) σε SAR
ريال648.9
1 Shopify(SHOPON) σε ETB
Br26,584.1352
1 Shopify(SHOPON) σε KES
KSh22,294.4736
1 Shopify(SHOPON) σε JOD
د.أ122.68536
1 Shopify(SHOPON) σε PLN
636.7872
1 Shopify(SHOPON) σε RON
лв763.1064
1 Shopify(SHOPON) σε SEK
kr1,642.1496
1 Shopify(SHOPON) σε BGN
лв292.4376
1 Shopify(SHOPON) σε HUF
Ft57,833.4288
1 Shopify(SHOPON) σε CZK
3,649.4136
1 Shopify(SHOPON) σε KWD
د.ك52.7772
1 Shopify(SHOPON) σε ILS
562.38
1 Shopify(SHOPON) σε BOB
Bs1,192.2456
1 Shopify(SHOPON) σε AZN
294.168
1 Shopify(SHOPON) σε TJS
SM1,588.5072
1 Shopify(SHOPON) σε GEL
468.9384
1 Shopify(SHOPON) σε AOA
Kz158,606.7336
1 Shopify(SHOPON) σε BHD
.د.ب64.89
1 Shopify(SHOPON) σε BMD
$173.04
1 Shopify(SHOPON) σε DKK
kr1,119.5688
1 Shopify(SHOPON) σε HNL
L4,537.1088
1 Shopify(SHOPON) σε MUR
7,914.8496
1 Shopify(SHOPON) σε NAD
$2,991.8616
1 Shopify(SHOPON) σε NOK
kr1,751.1648
1 Shopify(SHOPON) σε NZD
$301.0896
1 Shopify(SHOPON) σε PAB
B/.173.04
1 Shopify(SHOPON) σε PGK
K726.768
1 Shopify(SHOPON) σε QAR
ر.ق628.1352
1 Shopify(SHOPON) σε RSD
дин.17,487.4224
1 Shopify(SHOPON) σε UZS
soʻm2,059,999.6704
1 Shopify(SHOPON) σε ALL
L14,447.1096
1 Shopify(SHOPON) σε ANG
ƒ309.7416
1 Shopify(SHOPON) σε AWG
ƒ309.7416
1 Shopify(SHOPON) σε BBD
$346.08
1 Shopify(SHOPON) σε BAM
KM290.7072
1 Shopify(SHOPON) σε BIF
Fr505,795.92
1 Shopify(SHOPON) σε BND
$223.2216
1 Shopify(SHOPON) σε BSD
$173.04
1 Shopify(SHOPON) σε JMD
$27,695.052
1 Shopify(SHOPON) σε KHR
692,160
1 Shopify(SHOPON) σε KMF
Fr73,715.04
1 Shopify(SHOPON) σε LAK
3,761,739.0552
1 Shopify(SHOPON) σε LKR
රු52,531.4832
1 Shopify(SHOPON) σε MDL
L2,936.4888
1 Shopify(SHOPON) σε MGA
Ar775,963.272
1 Shopify(SHOPON) σε MOP
P1,380.8592
1 Shopify(SHOPON) σε MVR
2,647.512
1 Shopify(SHOPON) σε MWK
MK299,376.504
1 Shopify(SHOPON) σε MZN
MT11,057.256
1 Shopify(SHOPON) σε NPR
रु24,474.7776
1 Shopify(SHOPON) σε PYG
1,218,547.68
1 Shopify(SHOPON) σε RWF
Fr250,734.96
1 Shopify(SHOPON) σε SBD
$1,424.1192
1 Shopify(SHOPON) σε SCR
2,533.3056
1 Shopify(SHOPON) σε SRD
$6,662.04
1 Shopify(SHOPON) σε SVC
$1,508.9088
1 Shopify(SHOPON) σε SZL
L2,991.8616
1 Shopify(SHOPON) σε TMT
m605.64
1 Shopify(SHOPON) σε TND
د.ت509.42976
1 Shopify(SHOPON) σε TTD
$1,168.02
1 Shopify(SHOPON) σε UGX
Sh600,794.88
1 Shopify(SHOPON) σε XAF
Fr97,767.6
1 Shopify(SHOPON) σε XCD
$467.208
1 Shopify(SHOPON) σε XOF
Fr97,767.6
1 Shopify(SHOPON) σε XPF
Fr17,650.08
1 Shopify(SHOPON) σε BWP
P2,317.0056
1 Shopify(SHOPON) σε BZD
$346.08
1 Shopify(SHOPON) σε CVE
$16,447.452
1 Shopify(SHOPON) σε DJF
Fr30,628.08
1 Shopify(SHOPON) σε DOP
$11,084.9424
1 Shopify(SHOPON) σε DZD
د.ج22,490.0088
1 Shopify(SHOPON) σε FJD
$396.2616
1 Shopify(SHOPON) σε GNF
Fr1,491,604.8
1 Shopify(SHOPON) σε GTQ
Q1,322.0256
1 Shopify(SHOPON) σε GYD
$36,101.3352
1 Shopify(SHOPON) σε ISK
kr21,456.96

Shopify Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Shopify, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Επίσημος Ιστότοπος Shopify
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Shopify

Πόσο αξίζει το Shopify (SHOPON) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή SHOPON στο USD είναι 173.04 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή SHOPON σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του SHOPON σε USD είναι $ 173.04. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Shopify;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το SHOPON είναι $ 611.88K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του SHOPON;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του SHOPON είναι 3.54K USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του SHOPON;
Το SHOPON πέτυχε τιμή ATH ύψους 182.1711035353474 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του SHOPON;
Το SHOPON είχε τιμή ATL ύψους 138.6031384583193 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του SHOPON;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το SHOPON είναι $ 55.17K USD.
Θα ανέβει το SHOPON υψηλότερα φέτος;
Το SHOPON μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την SHOPON πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:38:49 (UTC+8)

Shopify (SHOPON) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

ΔΗΜ.

