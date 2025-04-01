Serenity Shield (SERSH) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Serenity Shield (SERSH), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Serenity Shield (SERSH) Serenity Shield's secure and multi-chain private data storage capabilities have wide-ranging use cases across various industries and applications. Besides offering a unique inheritance protocol onchain for crypto users , serenity shield strongbox helps individuals, families, and businesses to store sensitive information such as financial records, legal documents, medical records, and other confidential data that needs to be protected. Επίσημη ιστοσελίδα: https://s.technology Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://api.s.technology/wp-content/uploads/2025/04/serenity-white-paper-2025.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x84affEEf925Cdce87f8A99B7b2E540dA5140Fc09 Αγοράστε SERSH τώρα!

Serenity Shield (SERSH) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Serenity Shield (SERSH), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Συνολική προμήθεια: $ 99.34M $ 99.34M $ 99.34M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 9.45M $ 9.45M $ 9.45M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 1.352 $ 1.352 $ 1.352 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.002311994722644291 $ 0.002311994722644291 $ 0.002311994722644291 Τρέχουσα τιμή: $ 0.09515 $ 0.09515 $ 0.09515 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Serenity Shield (SERSH)

Tokenomics Serenity Shield (SERSH): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Serenity Shield (SERSH) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός SERSH token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα SERSH token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του SERSH, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του SERSH token!

