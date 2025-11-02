ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή SharpLink Gaming είναι 13.83 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο SBETON σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής SBETON εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το SBETON

Πληροφορίες Τιμής SBETON

Τι είναι το SBETON

Επίσημος Ιστότοπος SBETON

Tokenomics SBETON

Προβλέψεις Τιμών SBETON

Ιστορικό SBETON

Οδηγός Αγοράς SBETON

Μετατροπέας νομίσματος SBETON-σε-Fiat

Spot SBETON

SharpLink Gaming Λογότ.

Τιμή SharpLink Gaming(SBETON)

Live Τιμή 1 SBETON σε USD

$13.82
$13.82$13.82
-0.14%1D
USD
SharpLink Gaming (SBETON) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:38:12 (UTC+8)

SharpLink Gaming (SBETON) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 13.75
$ 13.75$ 13.75
Κατώτ. 24H
$ 13.92
$ 13.92$ 13.92
Υψηλ. 24H

$ 13.75
$ 13.75$ 13.75

$ 13.92
$ 13.92$ 13.92

$ 19.465904770814774
$ 19.465904770814774$ 19.465904770814774

$ 12.740327795851071
$ 12.740327795851071$ 12.740327795851071

+0.14%

-0.13%

-1.08%

-1.08%

SharpLink Gaming (SBETON) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 13.83. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SBETON μεταξύ ενός χαμηλού $ 13.75 και ενός υψηλού $ 13.92, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SBETON είναι $ 19.465904770814774, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 12.740327795851071.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SBETON έχει αλλάξει κατά +0.14% την τελευταία ώρα, -0.13% τις τελευταίες 24 ώρες και -1.08% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

SharpLink Gaming (SBETON) Πληροφορίες αγοράς

No.2843

$ 223.99K
$ 223.99K$ 223.99K

$ 57.84K
$ 57.84K$ 57.84K

$ 223.99K
$ 223.99K$ 223.99K

16.20K
16.20K 16.20K

16,196.16196336
16,196.16196336 16,196.16196336

ETH

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του SharpLink Gaming είναι $ 223.99K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 57.84K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SBETON είναι 16.20K, με συνολική προσφορά 16196.16196336. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 223.99K

SharpLink Gaming (SBETON) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών SharpLink Gaming για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.0194-0.13%
30 ημέρες$ -4.41-24.18%
60 Ημέρες$ +3.83+38.30%
90 Ημέρες$ +3.83+38.30%
SharpLink Gaming Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το SBETON κατέγραψε μια αλλαγή $ -0.0194 (-0.13%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

SharpLink Gaming Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -4.41 (-24.18%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

SharpLink Gaming Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το SBETON άλλαξε κατά $ +3.83 (+38.30%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

SharpLink Gaming Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +3.83 (+38.30%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του SharpLink Gaming (SBETON);

Ελέγξτε τώρα τη SharpLink Gaming σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι SharpLink Gaming (SBETON)

SharpLink Gaming είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των SharpLink Gamingεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεSBETON τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοSharpLink Gaming ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας SharpLink Gaming ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

SharpLink Gaming Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το SharpLink Gaming (SBETON) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία SharpLink Gaming (SBETON) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το SharpLink Gaming.

Ελέγξτε την SharpLink Gaming πρόβλεψη τιμής τώρα!

SharpLink Gaming (SBETON) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του SharpLink Gaming (SBETON) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του SBETON token τώρα!

Πώς να αγοράσετε SharpLink Gaming (SBETON)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε SharpLink Gaming? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα SharpLink Gaming στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

SBETON σε Τοπικά Νομίσματα

1 SharpLink Gaming(SBETON) σε VND
363,936.45
1 SharpLink Gaming(SBETON) σε AUD
A$21.0216
1 SharpLink Gaming(SBETON) σε GBP
10.5108
1 SharpLink Gaming(SBETON) σε EUR
11.8938
1 SharpLink Gaming(SBETON) σε USD
$13.83
1 SharpLink Gaming(SBETON) σε MYR
RM57.9477
1 SharpLink Gaming(SBETON) σε TRY
580.86
1 SharpLink Gaming(SBETON) σε JPY
¥2,115.99
1 SharpLink Gaming(SBETON) σε ARS
ARS$19,842.1776
1 SharpLink Gaming(SBETON) σε RUB
1,111.7937
1 SharpLink Gaming(SBETON) σε INR
1,227.6891
1 SharpLink Gaming(SBETON) σε IDR
Rp230,499.9078
1 SharpLink Gaming(SBETON) σε PHP
811.6827
1 SharpLink Gaming(SBETON) σε EGP
￡E.650.01
1 SharpLink Gaming(SBETON) σε BRL
R$74.2671
1 SharpLink Gaming(SBETON) σε CAD
C$19.362
1 SharpLink Gaming(SBETON) σε BDT
1,685.3238
1 SharpLink Gaming(SBETON) σε NGN
19,985.4564
1 SharpLink Gaming(SBETON) σε COP
$53,192.2545
1 SharpLink Gaming(SBETON) σε ZAR
R.240.2271
1 SharpLink Gaming(SBETON) σε UAH
577.9557
1 SharpLink Gaming(SBETON) σε TZS
T.Sh.33,897.0534
1 SharpLink Gaming(SBETON) σε VES
Bs3,056.43
1 SharpLink Gaming(SBETON) σε CLP
$13,000.2
1 SharpLink Gaming(SBETON) σε PKR
Rs3,905.592
1 SharpLink Gaming(SBETON) σε KZT
7,301.9634
1 SharpLink Gaming(SBETON) σε THB
฿445.6026
1 SharpLink Gaming(SBETON) σε TWD
NT$425.8257
1 SharpLink Gaming(SBETON) σε AED
د.إ50.7561
1 SharpLink Gaming(SBETON) σε CHF
Fr11.064
1 SharpLink Gaming(SBETON) σε HKD
HK$107.4591
1 SharpLink Gaming(SBETON) σε AMD
֏5,274.4854
1 SharpLink Gaming(SBETON) σε MAD
.د.م127.6509
1 SharpLink Gaming(SBETON) σε MXN
$256.6848
1 SharpLink Gaming(SBETON) σε SAR
ريال51.8625
1 SharpLink Gaming(SBETON) σε ETB
Br2,124.7029
1 SharpLink Gaming(SBETON) σε KES
KSh1,781.8572
1 SharpLink Gaming(SBETON) σε JOD
د.أ9.80547
1 SharpLink Gaming(SBETON) σε PLN
50.8944
1 SharpLink Gaming(SBETON) σε RON
лв60.9903
1 SharpLink Gaming(SBETON) σε SEK
kr131.2467
1 SharpLink Gaming(SBETON) σε BGN
лв23.3727
1 SharpLink Gaming(SBETON) σε HUF
Ft4,622.2626
1 SharpLink Gaming(SBETON) σε CZK
291.6747
1 SharpLink Gaming(SBETON) σε KWD
د.ك4.21815
1 SharpLink Gaming(SBETON) σε ILS
44.9475
1 SharpLink Gaming(SBETON) σε BOB
Bs95.2887
1 SharpLink Gaming(SBETON) σε AZN
23.511
1 SharpLink Gaming(SBETON) σε TJS
SM126.9594
1 SharpLink Gaming(SBETON) σε GEL
37.4793
1 SharpLink Gaming(SBETON) σε AOA
Kz12,676.4397
1 SharpLink Gaming(SBETON) σε BHD
.د.ب5.18625
1 SharpLink Gaming(SBETON) σε BMD
$13.83
1 SharpLink Gaming(SBETON) σε DKK
kr89.4801
1 SharpLink Gaming(SBETON) σε HNL
L362.6226
1 SharpLink Gaming(SBETON) σε MUR
632.5842
1 SharpLink Gaming(SBETON) σε NAD
$239.1207
1 SharpLink Gaming(SBETON) σε NOK
kr139.9596
1 SharpLink Gaming(SBETON) σε NZD
$24.0642
1 SharpLink Gaming(SBETON) σε PAB
B/.13.83
1 SharpLink Gaming(SBETON) σε PGK
K58.086
1 SharpLink Gaming(SBETON) σε QAR
ر.ق50.2029
1 SharpLink Gaming(SBETON) σε RSD
дин.1,397.6598
1 SharpLink Gaming(SBETON) σε UZS
soʻm164,642.8308
1 SharpLink Gaming(SBETON) σε ALL
L1,154.6667
1 SharpLink Gaming(SBETON) σε ANG
ƒ24.7557
1 SharpLink Gaming(SBETON) σε AWG
ƒ24.7557
1 SharpLink Gaming(SBETON) σε BBD
$27.66
1 SharpLink Gaming(SBETON) σε BAM
KM23.2344
1 SharpLink Gaming(SBETON) σε BIF
Fr40,425.09
1 SharpLink Gaming(SBETON) σε BND
$17.8407
1 SharpLink Gaming(SBETON) σε BSD
$13.83
1 SharpLink Gaming(SBETON) σε JMD
$2,213.4915
1 SharpLink Gaming(SBETON) σε KHR
55,320
1 SharpLink Gaming(SBETON) σε KMF
Fr5,891.58
1 SharpLink Gaming(SBETON) σε LAK
300,652.1679
1 SharpLink Gaming(SBETON) σε LKR
රු4,198.5114
1 SharpLink Gaming(SBETON) σε MDL
L234.6951
1 SharpLink Gaming(SBETON) σε MGA
Ar62,017.869
1 SharpLink Gaming(SBETON) σε MOP
P110.3634
1 SharpLink Gaming(SBETON) σε MVR
211.599
1 SharpLink Gaming(SBETON) σε MWK
MK23,927.283
1 SharpLink Gaming(SBETON) σε MZN
MT883.737
1 SharpLink Gaming(SBETON) σε NPR
रु1,956.1152
1 SharpLink Gaming(SBETON) σε PYG
97,390.86
1 SharpLink Gaming(SBETON) σε RWF
Fr20,039.67
1 SharpLink Gaming(SBETON) σε SBD
$113.8209
1 SharpLink Gaming(SBETON) σε SCR
202.4712
1 SharpLink Gaming(SBETON) σε SRD
$532.455
1 SharpLink Gaming(SBETON) σε SVC
$120.5976
1 SharpLink Gaming(SBETON) σε SZL
L239.1207
1 SharpLink Gaming(SBETON) σε TMT
m48.405
1 SharpLink Gaming(SBETON) σε TND
د.ت40.71552
1 SharpLink Gaming(SBETON) σε TTD
$93.3525
1 SharpLink Gaming(SBETON) σε UGX
Sh48,017.76
1 SharpLink Gaming(SBETON) σε XAF
Fr7,813.95
1 SharpLink Gaming(SBETON) σε XCD
$37.341
1 SharpLink Gaming(SBETON) σε XOF
Fr7,813.95
1 SharpLink Gaming(SBETON) σε XPF
Fr1,410.66
1 SharpLink Gaming(SBETON) σε BWP
P185.1837
1 SharpLink Gaming(SBETON) σε BZD
$27.66
1 SharpLink Gaming(SBETON) σε CVE
$1,314.5415
1 SharpLink Gaming(SBETON) σε DJF
Fr2,447.91
1 SharpLink Gaming(SBETON) σε DOP
$885.9498
1 SharpLink Gaming(SBETON) σε DZD
د.ج1,797.4851
1 SharpLink Gaming(SBETON) σε FJD
$31.6707
1 SharpLink Gaming(SBETON) σε GNF
Fr119,214.6
1 SharpLink Gaming(SBETON) σε GTQ
Q105.6612
1 SharpLink Gaming(SBETON) σε GYD
$2,885.3529
1 SharpLink Gaming(SBETON) σε ISK
kr1,714.92

SharpLink Gaming Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του SharpLink Gaming, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Επίσημος Ιστότοπος SharpLink Gaming
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με SharpLink Gaming

Πόσο αξίζει το SharpLink Gaming (SBETON) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή SBETON στο USD είναι 13.83 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή SBETON σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του SBETON σε USD είναι $ 13.83. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του SharpLink Gaming;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το SBETON είναι $ 223.99K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του SBETON;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του SBETON είναι 16.20K USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του SBETON;
Το SBETON πέτυχε τιμή ATH ύψους 19.465904770814774 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του SBETON;
Το SBETON είχε τιμή ATL ύψους 12.740327795851071 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του SBETON;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το SBETON είναι $ 57.84K USD.
Θα ανέβει το SBETON υψηλότερα φέτος;
Το SBETON μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την SBETON πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:38:12 (UTC+8)

SharpLink Gaming (SBETON) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

Υπολογιστής SBETON-σε-USD

Ποσό

SBETON
SBETON
USD
USD

1 SBETON = 13.83 USD

Συναλλαγή SBETON

SBETON/USDT
$13.82
$13.82$13.82
-0.36%

Συμμετοχή στη MEXC Σήμερα

-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή, --Αμοιβή Λήπτη Spot
-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή Futures, -- Αμοιβή Λήπτη Futures

ΔΗΜ.

