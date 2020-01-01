RWAI by Virtuals (RWAI) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το RWAI by Virtuals (RWAI), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες RWAI by Virtuals (RWAI) Rwai is an AI-powered platform designed to simplify the process of researching, reporting, and launching crypto and tokenized real-world asset (RWA) projects. It automates the end-to-end launch process, from idea validation to execution, by eliminating technical complexities and reducing resource requirements. Supported by the $RWAI token, the platform provides data-driven research, comprehensive reporting, and actionable insights to facilitate confident and efficient project launches. Rwai serves investors, developers, and institutions seeking a streamlined path to bringing their blockchain projects to life. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.rwai.inc/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://www.rwai.inc/#timeline Block Explorer: https://basescan.org/token/0x9a574ea719B5E69df7C783D15C9514A26F3FaF53 Αγοράστε RWAI τώρα!

RWAI by Virtuals (RWAI) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για RWAI by Virtuals (RWAI), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Συνολική προμήθεια: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 244.50K $ 244.50K $ 244.50K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00249 $ 0.00249 $ 0.00249 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.000191963899695703 $ 0.000191963899695703 $ 0.000191963899695703 Τρέχουσα τιμή: $ 0.0002445 $ 0.0002445 $ 0.0002445 Μάθετε περισσότερα για την τιμή RWAI by Virtuals (RWAI)

Tokenomics RWAI by Virtuals (RWAI): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του RWAI by Virtuals (RWAI) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός RWAI token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα RWAI token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του RWAI, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του RWAI token!

