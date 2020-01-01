Arkaine (RKNE) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Arkaine (RKNE), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Arkaine (RKNE) Arkaine is a comprehensive data aggregation and trading platform designed to empower crypto traders with advanced tools and analytics. The all-in-one platform combines all the functionalities of popular services like DexScreener, TradingView, CoinMarketCap, and BubbleMaps and AI trading insights. Arkaine offers a unique hybrid solution that consolidates all data with a single sign-on between the Telegram trading bot and the desktop platform so you don't miss a single trade. Close all your tabs, you won't need them anymore. Επίσημη ιστοσελίδα: https://arkaine.ai/ Block Explorer: https://basescan.org/token/0x555a04a1234b291445497ec52700622e74698f8f Αγοράστε RKNE τώρα!

Arkaine (RKNE) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Arkaine (RKNE), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: -- -- -- Συνολική προμήθεια: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: -- -- -- FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 200.01K $ 200.01K $ 200.01K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.14394 $ 0.14394 $ 0.14394 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: -- -- -- Τρέχουσα τιμή: $ 0.0020001 $ 0.0020001 $ 0.0020001 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Arkaine (RKNE)

Tokenomics Arkaine (RKNE): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Arkaine (RKNE) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός RKNE token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα RKNE token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του RKNE, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του RKNE token!

Arkaine (RKNE) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών RKNE βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών RKNE τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής RKNE Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το RKNE; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του RKNE συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του RKNE Token τώρα!

