ΑνταλλαγήDEX+
Αγορά κρυπτοΑγορέςSpotFutures500XEarnΕκδηλώσεις
Περισσότερα
Blue Chip Blitz
Η σημερινή ζωντανή τιμή PROJECT RESCUE είναι 0.2003 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο RESCUE σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής RESCUE εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή PROJECT RESCUE είναι 0.2003 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο RESCUE σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής RESCUE εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το RESCUE

Πληροφορίες Τιμής RESCUE

Τι είναι το RESCUE

Whitepaper RESCUE

Επίσημος Ιστότοπος RESCUE

Tokenomics RESCUE

Προβλέψεις Τιμών RESCUE

Ιστορικό RESCUE

Οδηγός Αγοράς RESCUE

Μετατροπέας νομίσματος RESCUE-σε-Fiat

Spot RESCUE

Πριν από το άνοιγμα της αγοράς

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

PROJECT RESCUE Λογότ.

Τιμή PROJECT RESCUE(RESCUE)

Live Τιμή 1 RESCUE σε USD

$0.2004
$0.2004$0.2004
-5.91%1D
USD
PROJECT RESCUE (RESCUE) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:35:23 (UTC+8)

PROJECT RESCUE (RESCUE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.1994
$ 0.1994$ 0.1994
Κατώτ. 24H
$ 0.2144
$ 0.2144$ 0.2144
Υψηλ. 24H

$ 0.1994
$ 0.1994$ 0.1994

$ 0.2144
$ 0.2144$ 0.2144

$ 0.8680709587324534
$ 0.8680709587324534$ 0.8680709587324534

$ 0.009358123976666423
$ 0.009358123976666423$ 0.009358123976666423

+0.20%

-5.91%

-8.00%

-8.00%

PROJECT RESCUE (RESCUE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.2003. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές RESCUE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.1994 και ενός υψηλού $ 0.2144, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του RESCUE είναι $ 0.8680709587324534, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.009358123976666423.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το RESCUE έχει αλλάξει κατά +0.20% την τελευταία ώρα, -5.91% τις τελευταίες 24 ώρες και -8.00% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

PROJECT RESCUE (RESCUE) Πληροφορίες αγοράς

No.5287

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 83.72K
$ 83.72K$ 83.72K

$ 20.03M
$ 20.03M$ 20.03M

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

35,458,333
35,458,333 35,458,333

0.00%

SOL

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του PROJECT RESCUE είναι $ 0.00, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 83.72K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του RESCUE είναι 0.00, με συνολική προσφορά 35458333. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 20.03M

PROJECT RESCUE (RESCUE) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών PROJECT RESCUE για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.012588-5.91%
30 ημέρες$ +0.0491+32.47%
60 Ημέρες$ -0.1562-43.82%
90 Ημέρες$ -0.0482-19.40%
PROJECT RESCUE Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το RESCUE κατέγραψε μια αλλαγή $ -0.012588 (-5.91%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

PROJECT RESCUE Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ +0.0491 (+32.47%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

PROJECT RESCUE Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το RESCUE άλλαξε κατά $ -0.1562 (-43.82%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

PROJECT RESCUE Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ -0.0482 (-19.40%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του PROJECT RESCUE (RESCUE);

Ελέγξτε τώρα τη PROJECT RESCUE σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι PROJECT RESCUE (RESCUE)

Project Rescue combines decades of disaster response expertise with cutting-edge blockchain technology and decentralized finance (DeFi) to introduce $RESCUE, a token that: Supports global rescue operations and disaster preparedness efforts. Empowers individuals to invest in impactful, real-world initiatives aimed at building safer, more resilient communities. Fosters a global community united by the vision of safety and resilience.

PROJECT RESCUE είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των PROJECT RESCUEεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεRESCUE τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοPROJECT RESCUE ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας PROJECT RESCUE ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

PROJECT RESCUE Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το PROJECT RESCUE (RESCUE) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία PROJECT RESCUE (RESCUE) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το PROJECT RESCUE.

Ελέγξτε την PROJECT RESCUE πρόβλεψη τιμής τώρα!

PROJECT RESCUE (RESCUE) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του PROJECT RESCUE (RESCUE) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του RESCUE token τώρα!

Πώς να αγοράσετε PROJECT RESCUE (RESCUE)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε PROJECT RESCUE? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα PROJECT RESCUE στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

RESCUE σε Τοπικά Νομίσματα

1 PROJECT RESCUE(RESCUE) σε VND
5,270.8945
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) σε AUD
A$0.304456
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) σε GBP
0.152228
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) σε EUR
0.172258
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) σε USD
$0.2003
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) σε MYR
RM0.839257
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) σε TRY
8.4126
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) σε JPY
¥30.6459
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) σε ARS
ARS$287.374416
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) σε RUB
16.102117
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) σε INR
17.780631
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) σε IDR
Rp3,338.331998
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) σε PHP
11.755607
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) σε EGP
￡E.9.4141
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) σε BRL
R$1.075611
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) σε CAD
C$0.28042
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) σε BDT
24.408558
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) σε NGN
289.449524
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) σε COP
$770.383845
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) σε ZAR
R.3.479211
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) σε UAH
8.370537
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) σε TZS
T.Sh.490.931294
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) σε VES
Bs44.2663
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) σε CLP
$188.282
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) σε PKR
Rs56.56472
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) σε KZT
105.754394
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) σε THB
฿6.453666
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) σε TWD
NT$6.167237
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) σε AED
د.إ0.735101
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) σε CHF
Fr0.16024
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) σε HKD
HK$1.556331
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) σε AMD
֏76.390414
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) σε MAD
.د.م1.848769
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) σε MXN
$3.717568
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) σε SAR
ريال0.751125
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) σε ETB
Br30.772089
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) σε KES
KSh25.806652
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) σε JOD
د.أ0.1420127
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) σε PLN
0.737104
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) σε RON
лв0.883323
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) σε SEK
kr1.900847
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) σε BGN
лв0.338507
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) σε HUF
Ft66.944266
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) σε CZK
4.224327
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) σε KWD
د.ك0.0610915
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) σε ILS
0.650975
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) σε BOB
Bs1.380067
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) σε AZN
0.34051
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) σε TJS
SM1.838754
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) σε GEL
0.542813
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) σε AOA
Kz183.592977
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) σε BHD
.د.ب0.0751125
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) σε BMD
$0.2003
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) σε DKK
kr1.295941
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) σε HNL
L5.251866
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) σε MUR
9.161722
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) σε NAD
$3.463187
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) σε NOK
kr2.027036
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) σε NZD
$0.348522
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) σε PAB
B/.0.2003
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) σε PGK
K0.84126
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) σε QAR
ر.ق0.727089
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) σε RSD
дин.20.242318
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) σε UZS
soʻm2,384.523428
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) σε ALL
L16.723047
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) σε ANG
ƒ0.358537
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) σε AWG
ƒ0.358537
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) σε BBD
$0.4006
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) σε BAM
KM0.336504
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) σε BIF
Fr585.4769
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) σε BND
$0.258387
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) σε BSD
$0.2003
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) σε JMD
$32.058015
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) σε KHR
801.2
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) σε KMF
Fr85.3278
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) σε LAK
4,354.347739
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) σε LKR
රු60.807074
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) σε MDL
L3.399091
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) σε MGA
Ar898.20529
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) σε MOP
P1.598394
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) σε MVR
3.06459
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) σε MWK
MK346.53903
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) σε MZN
MT12.79917
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) σε NPR
रु28.330432
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) σε PYG
1,410.5126
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) σε RWF
Fr290.2347
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) σε SBD
$1.648469
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) σε SCR
2.932392
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) σε SRD
$7.71155
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) σε SVC
$1.746616
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) σε SZL
L3.463187
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) σε TMT
m0.70105
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) σε TND
د.ت0.5896832
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) σε TTD
$1.352025
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) σε UGX
Sh695.4416
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) σε XAF
Fr113.1695
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) σε XCD
$0.54081
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) σε XOF
Fr113.1695
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) σε XPF
Fr20.4306
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) σε BWP
P2.682017
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) σε BZD
$0.4006
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) σε CVE
$19.038515
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) σε DJF
Fr35.4531
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) σε DOP
$12.831218
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) σε DZD
د.ج26.032991
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) σε FJD
$0.458687
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) σε GNF
Fr1,726.586
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) σε GTQ
Q1.530292
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) σε GYD
$41.788589
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) σε ISK
kr24.8372

PROJECT RESCUE Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του PROJECT RESCUE, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Whitepaper
Επίσημος Ιστότοπος PROJECT RESCUE
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με PROJECT RESCUE

Πόσο αξίζει το PROJECT RESCUE (RESCUE) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή RESCUE στο USD είναι 0.2003 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή RESCUE σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του RESCUE σε USD είναι $ 0.2003. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του PROJECT RESCUE;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το RESCUE είναι $ 0.00 USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του RESCUE;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του RESCUE είναι 0.00 USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του RESCUE;
Το RESCUE πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.8680709587324534 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του RESCUE;
Το RESCUE είχε τιμή ATL ύψους 0.009358123976666423 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του RESCUE;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το RESCUE είναι $ 83.72K USD.
Θα ανέβει το RESCUE υψηλότερα φέτος;
Το RESCUE μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την RESCUE πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:35:23 (UTC+8)

PROJECT RESCUE (RESCUE) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Δημοφιλή νέα

Γιατί Τόσοι Πολλοί Άνθρωποι Συνεχίζουν Να Χάνουν Χρήματα Σε Μια Ανοδική Πορεία;

October 6, 2025

Η Άνοδος των Δικτύων Bitcoin Layer 2: Κατανοώντας την Τεχνολογία που Μετασχηματίζει το Μέλλον του Bitcoin το 2025

October 6, 2025

Altcoins το 2025: Όταν το TOTAL3 φτάνει σε νέα υψηλά αλλά το χαρτοφυλάκιό σας δεν κινείται

October 5, 2025
Προβολή Περισσότερων

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

Υπολογιστής RESCUE-σε-USD

Ποσό

RESCUE
RESCUE
USD
USD

1 RESCUE = 0.2003 USD

Συναλλαγή RESCUE

RESCUE/USDT
$0.2004
$0.2004$0.2004
-5.94%

Συμμετοχή στη MEXC Σήμερα

-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή, --Αμοιβή Λήπτη Spot
-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή Futures, -- Αμοιβή Λήπτη Futures

ΔΗΜ.

Οι τρέχουσες τάσεις των κρυπτονομισμάτων που κερδίζουν σημαντική προσοχή στην αγορά

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,789.02
$110,789.02$110,789.02

+0.45%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,886.17
$3,886.17$3,886.17

-0.24%

PayAI Network Λογότ.

PayAI Network

PAYAI

$0.02969
$0.02969$0.02969

-1.19%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$185.62
$185.62$185.62

-0.42%

USDCoin Λογότ.

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.02%

ΜΕΓΙΣΤΟΣ Όγκος

Τα κρυπτονομίσματα με τον υψηλότερο όγκο συναλλαγών

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,789.02
$110,789.02$110,789.02

+0.45%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,886.17
$3,886.17$3,886.17

-0.24%

DASH Λογότ.

DASH

DASH

$90.72
$90.72$90.72

+27.93%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$185.62
$185.62$185.62

-0.42%

XRP Λογότ.

XRP

XRP

$2.5209
$2.5209$2.5209

+0.79%

Προστέθηκε πρόσφατα

Τα κρυπτονομίσματα που καταχωρίστηκαν πρόσφατα και είναι διαθέσιμα για συναλλαγές

TeaFi Λογότ.

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Λογότ.

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.8050
$0.8050$0.8050

+1,510.00%

Credia Layer Λογότ.

Credia Layer

CRED

$0.05751
$0.05751$0.05751

+187.55%

Audiera Λογότ.

Audiera

BEAT

$0.08256
$0.08256$0.08256

-2.12%

Κορυφ. κερδισμ.

Οι μεγαλύτερες σημερινές άνοδοι των κρύπτο

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.8050
$0.8050$0.8050

+1,510.00%

Deepswap Protocol Λογότ.

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000012
$0.000000000000000000000012$0.000000000000000000000012

+140.00%

FYNOR Λογότ.

FYNOR

FYNOR

$0.0044763
$0.0044763$0.0044763

+119.45%

Ai Xovia Λογότ.

Ai Xovia

AIX

$2.526427
$2.526427$2.526427

+76.02%

ZKsync Λογότ.

ZKsync

ZK

$0.06913
$0.06913$0.06913

+58.70%