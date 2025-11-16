Εξερευνήστε τα tokenomics Reaxa (REAXA) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token REAXA, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα! Εξερευνήστε τα tokenomics Reaxa (REAXA) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token REAXA, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα!