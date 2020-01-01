Rarible (RARI) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Rarible (RARI), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Rarible (RARI) Rarible, an NFT-based digital collection and trading platform, has launched the governance token RARI, through which users can mint, buy and sell digital collections without any coding skills. With the increase in the number of users of the platform and the expansion of the market, the future plans to transform to a fully decentralized autonomous organization. Therefore, the governance token will manage the development and decision-making of the platform. RARI allows the most active creators and collectors on Rarible to vote for any platform upgrade and participate in management and review. RARI is not sold on the platform and can only be obtained through active participation in the platform. The team calls this method "Marketplace Liquidity Mining" (Marketplace Liquidity Mining). More than half of the total supply of RARI tokens are reserved for sellers and buyers on the Rarible market. The team will obtain RARI through weekly distribution based on the user's weekly purchases and sales. Επίσημη ιστοσελίδα: https://rari.foundation Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xfca59cd816ab1ead66534d82bc21e7515ce441cf Αγοράστε RARI τώρα!

Rarible (RARI) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Rarible (RARI), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 19.18M $ 19.18M $ 19.18M Συνολική προμήθεια: $ 25.00M $ 25.00M $ 25.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 19.54M $ 19.54M $ 19.54M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 24.54M $ 24.54M $ 24.54M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 49.33 $ 49.33 $ 49.33 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.309504826433 $ 0.309504826433 $ 0.309504826433 Τρέχουσα τιμή: $ 0.9817 $ 0.9817 $ 0.9817 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Rarible (RARI)

Tokenomics Rarible (RARI): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Rarible (RARI) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός RARI token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα RARI token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του RARI, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του RARI token!

