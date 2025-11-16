Εξερευνήστε τα tokenomics Raiinmaker (RAIIN) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token RAIIN, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα! Εξερευνήστε τα tokenomics Raiinmaker (RAIIN) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token RAIIN, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα!