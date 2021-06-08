Quickswap (QUICK) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Quickswap (QUICK), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Quickswap (QUICK) QuickSwap is a fork of the originator of Automated Market Makers in the now rapidly expanding DeFi sector of the Cryptocurrency industry, Uniswap. Both, of course, are magical. Only, rather than settling for the magic of unicorns, we’ve opted for the magic of dragons. It’s a much faster kind of magic, currently only available in a land far far away, known by the locals as Layer 2. Επίσημη ιστοσελίδα: https://quickswap.exchange/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docs.quickswap.exchange/ Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0xB5C064F955D8e7F38fE0460C556a72987494eE17 Αγοράστε QUICK τώρα!

Quickswap (QUICK) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Quickswap (QUICK), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 17.32M $ 17.32M $ 17.32M Συνολική προμήθεια: $ 947.80M $ 947.80M $ 947.80M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 743.40M $ 743.40M $ 743.40M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 23.30M $ 23.30M $ 23.30M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.119 $ 0.119 $ 0.119 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.017408148679471012 $ 0.017408148679471012 $ 0.017408148679471012 Τρέχουσα τιμή: $ 0.0233 $ 0.0233 $ 0.0233 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Quickswap (QUICK)

Tokenomics Quickswap (QUICK): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Quickswap (QUICK) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός QUICK token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα QUICK token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του QUICK, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του QUICK token!

Πώς να Αγοράσετε QUICK Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε Quickswap (QUICK) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς QUICK, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε QUICK στη MEXC τώρα!

Quickswap (QUICK) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών QUICK βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών QUICK τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής QUICK Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το QUICK; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του QUICK συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του QUICK Token τώρα!

